Frühlingsaktion: Pergolen von Berner Living mit exklusivem 10-%-Rabatt

Robuste und langlebige Lamellendächer für flexibles Outdoor Living

Rottenburg am Neckar – 20. März 2025 – Pünktlich zum Frühlingsbeginn präsentiert die Berner Torantriebe KG eine attraktive Aktion für die Pergolen der Marke Berner Living. Kunden profitieren von einem Rabatt von 10 % auf alle Pergolen. Die Aluminium-Terrassenüberdachungen von Berner Living sind robuste und langlebige Lösungen für anspruchsvolles Outdoor Living. Der Aktionspreis auf die hochwertigen Terrassenüberdachungen mit automatisch steuerbarem Lamellendach ist zeitlich begrenzt und läuft noch bis zum 21. Juni 2025.

Die Pergolen aus Aluminium überzeugen mit einem modernen Design, das bereits zweimal mit dem internationalen Red Dot Design Award prämiert wurde. Die Terrassenüberdachung ist mit einem Lamellendach ausgestattet, das sich durch intelligente Sensorik an die Wetterbedingungen anpasst und sich zudem auch per App oder Fernbedienung regulieren lässt. So sorgt das Lamellendach bei Sonnenschein für angenehmes Klima und leitet zudem Regenwasser über ein integriertes Gefälle in innenliegende Regenrinnen ab. Mit einer besonders hohen Stabilität im Vergleich zu anderen Pergolen am Markt sind die Terrassenüberdachungen sehr robust und wartungsarm. Eine Pergola ist das ganze Jahr über eine Erweiterung des Wohnraums; hier lassen sich im Frühling die ersten Sonnenstrahlen des Jahres genießen, ehe die Pergola im Sommer Schatten und Schutz vor der Hitze bietet. Auch an kühlen Herbsttagen sowie im Winter ermöglichen Pergolen von Berner Living den angenehmen Aufenthalt im Freien.

Die Säulen und Lamellendächer bestehen aus pulverbeschichtetem Aluminium, die Pergolen sind in drei RAL-Farben erhältlich – Tiefschwarz (RAL 9005), Anthrazit (RAL 7016) oder Verkehrsweiß (RAL 9016). Für eine individuelle Gestaltung ist die Pergola in verschiedenen Varianten lieferbar, entweder freistehend oder zur Wandmontage. Damit sich das Outdoor-Wohnzimmer noch besser an persönliche Bedürfnisse anpassen lässt, können zusätzliche Elemente integriert werden. Dazu gehören etwa seitliche Glaswände, Außenvorhänge und Textil-Screens in verschiedenen Farben zum Schutz vor Sonne, Wind oder neugierigen Blicken. Zudem können auch LED-Beleuchtung oder Heizkomponenten für kühle Abendstunden in die Pergola eingebaut werden.

„Immer mehr Menschen möchten ihren Außenbereich ganzjährig nutzen, unabhängig von den Wetterbedingungen – Outdoor Living ist ein fester Bestandteil moderner Wohnkultur und wertet Garten und Terrasse deutlich auf“, sagt Frank Kiefer, Geschäftsführer der Berner Torantriebe KG. „Pergolen der Marke Berner Living stehen für Funktionalität, modernes Design und intelligente Steuerungsoptionen. Mit unserer Frühlingsaktion bieten wir Kunden eine Gelegenheit, die Investition in eine Pergola zu attraktiven Konditionen zu realisieren.“

Interessierte können sich bei einem Berner-Fachhändler informieren oder online mehr über die Pergolen erfahren und direkt anfragen: https://www.berner-torantriebe.de/berner/472-de-Pergolen.html

Über die Berner Torantriebe KG

Die Berner Torantriebe KG zählt seit über 60 Jahren zu den führenden Herstellern von Torantrieben in Deutschland. Mit einem kontinuierlich erweiterten Portfolio bietet das Unternehmen heute ein umfassendes Gesamtkonzept für Einfahrten und Außenanlagen – alles aus einer Hand. Von Garagen-, Dreh- und Schiebetorantrieben bis hin zu hochwertigen Schiebe- und Drehtoren, Zaunsystemen, Pergola-Lösungen und Zubehör, steht Berner für erstklassige Qualität und maßgeschneiderte Lösungen „Made in Germany“. Seit 2022 sind die Berner Torantriebe KG und ausgewählte Produkte CO2-neutral zertifiziert.

Firmenkontakt

Berner Torantriebe KG

René Hirschka

Graf-Bentzel-Str. 68

72108 Rottenburg am Neckar

+49 7472 9812-376



https://www.berner-torantriebe.de/

Pressekontakt

Sprengel & Partner GmbH

Samira Sprengel

Nisterstrasse 3

56472 Nisterau

02661-912600



https://www.sprengel-pr.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.