FRÜHLINGSGEFÜHLE TROTZ ALLERGIE

Wenn”s im Frühjahr schnieft, juckt und brennt, wissen LINDA Apotheken Rat

Endlich Frühling, endlich Grün, endlich wieder Blumen! Doch so wunderbar hoffnungsvoll diese Jahreszeit auch ist, für Allergiker bringt sie oft auch viele Beschwerden mit sich, die den Spaß trüben. Die LINDA Kampagne “Verrückt nach Frühling!” spricht gezielt Kunden an, die trotz Allergie die schönen Seiten des Frühjahrs genießen wollen. Getreu dem Motto “Allergie voll im Griff mit LINDA”, greifen LINDA Apotheken genau da ein, wo es juckt oder brennt.

> Das Kreuz mit der Allergie

60% aller Nahrungsmittelallergien bei Erwachsenen sind auf eine Kreuzallergie zurückzuführen. Viele Menschen, die gegen Birke, Gräser und Co. allergisch sind, haben dementsprechend auch häufig mit bestimmten Lebensmitteln Probleme. Warum das so ist und was man dagegen tun kann, erfahren Kunden in ihrer LINDA Apotheke. Darüber hinaus gibt es wie immer eine kompetente Beratung zu allen anderen Beschwerden.

> Mit LINDA nach Kenia fliegen

Im exklusiven Beihefter LINDA SPEZIAL in der Apotheken Umschau der Ausgabe 1. März 2021 finden Kunden einen PAYBACK Coupon, mit dem sie während des Kampagnenzeitraums 5-fach PAYBACK Punkte ab 10 Euro Einkaufswert sammeln können. Natürlich gibt es auch wieder schöne Postkarten mit abtrennbarem Rabattcoupon zum Verschicken und Sparen. Damit nicht genug: LINDA sorgt in dieser schwierigen Zeit mit einem Gewinnspiel für Vorfreude bei Menschen mit und ohne Allergie. Zu gewinnen gibt es eine 11-tägige Kenia-Erlebnisreise für zwei Personen, die angetreten werden kann, sobald es wieder möglich ist.

> Schnelle Hilfe bei Allergien aller Art

-Natürlich wirksam: Euphrasia Augentropfen

-Schnelle Hilfe: Livocab direkt Kombi

-Bei allergiegeplagten Augen: Zaditen ophtha

-Antiallergisch, praktisch, unkonserviert: Zaditen ophtha sine

-Natürliche Behandlung: Heuschnupfenmittel DHU

-Hilfe bei entzündlichen Hautreaktionen: FeniHydrocort Creme 0,5 %

-Bei trockenen und gereizten Augen: Bepanthen Augentropfen

-Das blaue Power-Allergiespray: MometaHexal Heuschnupfenspray

-Die Power-Allergietablette: Lorano Pro

-Gegen verstopfte Nasen: Reactine Duo

-Schnelle Abwehr: Pollival Augentropfen

Die LINDA Apotheken sind ein qualitätsorientierter Zusammenschluss eigenständiger Apotheker, die den kommunikativen Vorteil der Dachmarke LINDA Apotheken im Dialog mit der Öffentlichkeit und den Kunden nutzen. LINDA ist die deutschlandweit bekanntes-te Premium-Apothekendachmarke selbstständiger Apotheker und Marktführer in ihrem Segment.1 Die LINDA Apotheken verfügen über die beste Beratung2 und eine ausge-zeichnete Service-Qualität3. Der starke Markenauftritt, die beste verbraucherorientierte Marketingunterstützung und das führende Category Management wurde LINDA in den Coop Studien 2018 bzw. 2019 bestätigt.4 Ebenso erhält die Dachmarke Platz Eins für ihre “Innovationskraft” und das Prädikat “Special Mention” für das Zukunftsprojekt “gre-enLINDA”.5 Die Apothekenkooperation steht für eine besondere Kundennähe und höchs-tes Kundenvertrauen. Das HANDELSBLATT vergab den 1. Platz im Branchenvergleich “Deutschlands beste Händler” 2019 an die LINDA Apotheken.6 Das pharmazeutische Kompetenz-Tool “LINDA Interaktionsmanagement” (LIAM) wurde im selben Jahr mit dem “Vision.A Award” Gold ausgezeichnet.7 Beim Deutschen Kunden-Award 2019 über-zeugt LINDA zudem durch “Herausragende Kundenzufriedenheit”.8 Der 1. Platz beim App Award 2020 beweist, dass LINDA Apotheken auch digital sehr gut aufgestellt sind.9 Die LINDA AG ist Eigentümerin der Apothekendachmarke LINDA Apotheken. Sie setzt sich für eine zukunftsorientierte Positionierung der selbstständigen inhabergeführten Apotheken, unter besonderer Wahrung deren Eigenständigkeit und Unabhängigkeit, ein. Sitz der LINDA AG ist Köln.

1Auszeichnung zur “Marke des Jahrhunderts” in der Produktgattung Apotheke, Markenpreis des Ver-lags Deutsche Standards Editionen GmbH, 2019; 2DtGV-Service-Award 2017, “Beratung vor Ort” im Segment Gesundheit, DtGV (Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH) und N24; 3Nr. 1 der Apotheken-Kooperationen, Studie “Service-Champions” 2018 und 2019, Service Value GmbH und DIE WELT; 4Platz 1 “Innovationskraft”, “Beste Marketingunterstützung” & “Beste Gewinnorientierung” Coop Study 2018; Platz 1 “Beste Marketingunterstützung” & “Bestes Category Management” Coop Study 2019; Platz 1 “Beste Marketingunterstützung & “Beste Eigenmarke”, Coop Study 2020; 5″Gold”-Auszeichnung für “LINDA” sowie Prädikat “Special Mention” für “greenLINDA”, German Brand Award 2017; 6″Kundenkönig”, BILD Anzeigen in Zusammenarbeit mit der Service Value GmbH, 2019 und 2020; 7Platz 1 “Deutschlands beste Händler” in der Branche “Apotheken-Kooperationen”, HANDELS-BLATT in Zusammenarbeit mit der Service Value GmbH, 2019 und 2020; 8Goldauszeichnung in der Kategorie “Apps & Co Apothekenteams”, Vision.A – Die Digitalkonferenz von apotheke adhoc, 2019; 8Prädikat “Herausragende Kundenzufriedenheit” beim Deutschen Kunden-Award 2019, DtGV (Deut-sche Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH); 9Platz 1 App Award 2020 (digital), DtGV (Deutsche Gesellschaft f. Verbraucherstudien).

Kontakt

Linda AG

René Baron

Emil-Hoffmann-Straße 1a

50996 Köln

02236848780

baron@linda-ag.de

http://www.linda-ag.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.