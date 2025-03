Frühlingsmarkt in Weilburg mit Autoschau am verkaufsoffenen Sonntag

Auto- und Mobilitätsschau mit Wohnmobilen, Fahrrädern, E-Bikes und Pkws auf dem König-Konrad-Platz / Info-Stände zu Themen Absicherung und Fahrschule / Fahrtraining mit Fahrsimulator testen

Weilburg, im April 2025. Am 5. und 6. April findet in der Weilburger Innenstadt der jährliche Frühlingsmarkt statt mit einem vielfältigen Angebot. Eine Foodtruckmeile lockt mit zahlreichen kulinarischen Highlights. Am Frühlingsmarkt-Sonntag begeistert während des verkaufsoffenen Sonntags in der Innenstadt die Mobilitäts- und Autoschau der Wirtschafts-Werbung Weilburg (WWW) auf dem König-Konrad-Platz.

Vom 5. bis zum 6. April lockt der Frühlingsmarkt in Weilburg mit einer breiten Produktpalette an Blumen, Pflanzen, Kräutern, Kunsterzeugnissen und Naturprodukten. Musikalische Acts und ein kulinarisches Angebot der Weilburger Gastronomen sowie einer Foodtruckmeile begeistern zusätzlich. Letztere öffnet bereits am Freitag von 17 bis 22 Uhr. Der Frühlingsmarkt findet am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr statt. Kleine Besucher dürfen sich auf ein Kinderkarussell und weitere unterhaltsame Highlights für die Familie freuen.

Am Sonntag findet auf dem König-Konrad-Platz von 12 bis 18 Uhr die Auto- und Mobilitätsschau der WWW statt. Auch in diesem Jahr stellen wieder zahlreiche Anbieter aus dem Mobilitätssektor ihre Angebote vor.

Für Fahrradenthusiasten und umweltbewusste Pendler gibt es eine große Auswahl an E-Bikes und Fahrrädern von Radsport Wern, die sowohl funktional als auch stilvoll sind. Zudem präsentiert die Weilburger Wohnmobil Vermietung Wohnmobile, die für Reisen und Abenteuer auf vier Rädern bestens ausgestattet sind.

Auch die Direktion für Deutsche Vermögensberatung Michael Langer ist bei der Autoschau vertreten. Besucher können sich von erfahrenen Beratern über wichtige Finanzthemen wie Versicherungen, Altersvorsorge und Vermögensaufbau informieren. Gerade für Fahrzeugkäufer, die eine Finanzplanung für ihr neues Auto benötigen, bietet die DVAG maßgeschneiderte Lösungen, die sie direkt vor Ort in einem persönlichen Gespräch erörtern können.

Außerdem wird die Fahrschule Heart Drive mit einem Fahrsimulator der Virtuellen Fahrschule vor Ort sein. Hier können Besucher selbst die Steuerung eines Fahrzeugs testen und das Fahrverhalten in unterschiedlichen Szenarien simulieren. Der Simulator ist für Fahrer aller Erfahrungsstufen geeignet und bietet eine realistische Fahrsituation, ohne das Risiko des realen Straßenverkehrs. Es ist eine ideale Gelegenheit, das eigene Fahrgefühl zu verbessern oder einfach nur den Spaß am Fahren in einer sicheren Umgebung zu erleben.

Verkaufsoffen in der Innenstadt am 6. April

Zusätzlich laden die Geschäfte der Innenstadt ebenfalls von 12 bis 18 Uhr zu einem verkaufsoffenen Sonntag ein und freuen sich darauf, ihre Kunden mit ihrem Sortiment zu begeistern. „Wir freuen uns auf den Frühlingsmarkt und viele Besucher, die dann auch den verkaufsoffenen Sonntag und Neuwagen von mehr als zehn Marken erleben und dabei das besondere Weilburger Ambiente genießen können.“, sagt Wolfgang A. Eck, Vorsitzender der WWW.

Eine Auswahl von Fahrzeugen finden Sie von:

– BMW (Autohaus Krah & Enders GmbH & Co. KG)

– Mercedes (KBM Motorfahrzeuge GmbH & Co. KG)

– Volkswagen (Autohaus Bach GmbH)

– Junge Gebrauchtwagen verschiedener Marken (Schäfer Automobile GmbH)

– Ford, Subaru (Autohaus Hermann-Josef Marx)

– Mitsubishi, Skoda, Renault (Autohaus Bender)

– Seat, Cupra (Orth Automobile GmbH)

sowie

– E-Bikes (Radsport Wern)

– Knaus Live I, Knaus VanTi Plus (Weilburger Wohnmobilvermietung)

– Dienstleister für Reparatur und Services (Fix Auto)

– Direktion für Deutsche Vermögensberatung Michael Langer

– Fahrsimulator und Fahrzeuge (Fahrschule Heart Drive/Virtuelle Fahrschule)

Die Wirtschafts-Werbung-Weilburg (WWW) ist ein Zusammenschluss der Händler, Handwerker, Gastronomen, Dienstleister und Industrieunternehmen der Region. Die WWW will die Attraktivität der Stadt Weilburg an der Lahn als Einkaufsstadt erhöhen und damit die Zufriedenheit der Kunden steigern sowie neue Kunden gewinnen. Vorhandene Kaufkraft soll in der Region bleiben, um Arbeitsplätze zu sichern und unsere Region für die Menschen attraktiv zu machen. Sowohl die Kunden als auch die Unternehmen sollen von den Aktivitäten profitieren.

Mit rund 150 Mitgliedern gibt die WWW der Wirtschaft Weilburgs eine Stimme und organisiert im guten Einvernehmen mit der Stadt und anderen Initiativen viele Events und Aktionen. Die WWW ist Interessenvertreter der Region „Weilburg an der Lahn“ und ist für alle an der Region Interessierten offen.

Firmenkontakt

Wirtschafts-Werbung Weilburg e. V.

Wolfgang Eck

Bahnhofstraße 23

35781 Weilburg

06471-429585



http://www.wirtschafts-werbung-weilburg.de

Pressekontakt

Eckpunkte Kommunikation GmbH

Wolfgang Eck

Bahnhofstraße 23

35781 Weilburg

+4964715073440



http://www.eckpunkte.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.