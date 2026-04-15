Frühlingsmarkt, verkaufsoffener Sonntag und Autoschau: Weilburg wird zur Bühne für Mobilität und Erlebnis

Auto- und Mobilitätsschau am verkaufsoffenen Sonntag / Vielfalt von Pkw über Anhänger bis E-Bike / Info-Stände zu den Themen Fahrschule und Führerscheinvorbereitung und Reinigung

Weilburg, im April 2026. Wenn sich die Weilburger Innenstadt am 18. und 19. April in ein farbenfrohes Markttreiben verwandelt, ist am Sonntag auch die Wirtschafts-Werbung Weilburg (WWW) wieder mit der Auto- und Mobilitätsschau auf dem König-Konrad-Platz und verkaufsoffenen Geschäften in der Innenstadt dabei.

Beim traditionsreichen Frühlingsmarkt erwartet Besucherinnen und Besucher ein Wochenende mit breitem Angebot – von Blumen, Kunsthandwerk und Naturprodukten bis hin zu kulinarischen Highlights der regionalen Gastronomie und der Foodtruckmeile. Letztere lädt bereits am Freitagabend von 17 bis 22 Uhr zum Auftakt ein. Samstag und Sonntag sorgt das Marktgeschehen jeweils tagsüber für lebendige Atmosphäre in der Innenstadt.

Mobilität zum Anfassen – vom Pkw bis zum E-Bike

Am Sonntag, dem 19. April, rückt die Autoschau der WWW in den Mittelpunkt. Von 12 bis 18 Uhr präsentieren zahlreiche Anbieter aktuelle Fahrzeuge und Leistungen rund um individuelle Mobilität. Gezeigt werden Fahrzeuge verschiedener Marken ebenso wie Fahrräder, E-Bikes und Anhänger. Ergänzt wird das Angebot durch Serviceanbieter und Informationsstände.

Ein besonderer Anziehungspunkt ist erneut das Thema Fahrschule: Die Fahrschule Heart Drive und die Virtuelle Fahrschule informieren über die Ausbildungsmöglichkeiten und wie man dabei viel Geld sparen kann.

Starke Kombination für die Innenstadt

Parallel zur Autoschau öffnen auch die Geschäfte der Innenstadt zum verkaufsoffenen Sonntag. Geschäfte wie die Residenz-Buchhandlung, Schuhmaxx, Haus38, Hermko, die Weltläden Eins und Zwei, Femme Fashion & Lifestyle oder Horne – Mode, die Spaß macht freuen sich auf ihre Besucher. Die Weltladen-Mode wird zudem auf dem Marktplatz bei einer Modenschau um 14 Uhr wieder auf besondere Weise präsentiert. Damit entsteht ein attraktives Gesamtangebot aus Einkaufen, Erleben und Informieren.

„Die Verbindung aus Frühlingsmarkt, Autoschau und verkaufsoffenem Sonntag zeigt, was unsere Innenstadt leisten kann: Erlebnis, Beratung und Begegnung an einem Ort. Genau solche Formate stärken die Attraktivität Weilburgs nachhaltig“, sagt Wolfgang Eck, Vorstandsvorsitzender der WWW. „Wir sind der Stadt dankbar, dass wir hier eng zusammenarbeiten. Wir wollen nicht nur Frequenz schaffen, sondern echte Anlässe, in die Stadt zu kommen – für Familien, für Interessierte und für unsere regionalen Unternehmen.“

Langjähriges Engagement im Hintergrund

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor der Veranstaltung ist die kontinuierliche Organisation im Hintergrund. Projektleiter Sergej Wasiljew, der die Autoschau viele Jahre als Vorstandsmitglied verantwortet hat, begleitet das Format auch nach seinem Ausscheiden aus dem Vorstand weiterhin mit großem Engagement. „Sergej Wasiljew ist Autoprofi, kennt und arbeitet mit den meisten Autohäusern direkt zusammen und steht wie kaum ein anderer für die Kontinuität und Qualität dieser Veranstaltung“, betont Eck.

Ein Wochenende für die ganze Familie

Neben der Autoschau bietet der Frühlingsmarkt zahlreiche weitere Attraktionen. Ein Kinderkarussell sorgt für Unterhaltung bei den jüngsten Gästen, während die gastronomischen Angebote und die Foodtruckmeile zum Verweilen einladen.

Damit wird das Wochenende einmal mehr zu einem gemeinsamen Erlebnis für die gesamte Region.

Eine Auswahl von Fahrzeugen finden Sie von:

– Mercedes (Merbag Mitte-West Gmbh)

– Volkswagen (Autohaus Bach GmbH)

– Junge Gebrauchtwagen verschiedener Marken (Schäfer Automobile GmbH)

– Seat, Cupra (Orth Automobile GmbH)

sowie

– E-Bikes (Radsport Wern)

– Dienstleister für Reparatur und Services (Fix Auto)

– Fahrschule Heart Drive/Virtuelle Fahrschule

– Oliver Groß mit Angeboten der Vorwerk-Gruppe

– A&K Anhängermarkt

Die Wirtschafts-Werbung Weilburg (WWW) ist ein Zusammenschluss der Händler, Handwerker, Gastronomen, Dienstleister und Industrieunternehmen der Region. Die WWW will die Attraktivität der Region Oberlahn und Stadt Weilburg an der Lahn als Einkaufsstadt erhöhen und damit die Zufriedenheit der Kunden steigern sowie neue Kunden gewinnen. Vorhandene Kaufkraft soll in der Region bleiben, um Arbeitsplätze zu sichern und unsere Region für die Menschen attraktiv zu machen. Sowohl die Kunden als auch die Unternehmen sollen von den Aktivitäten profitieren.

Mit über 140 Mitgliedern gibt die WWW der Wirtschaft Weilburgs eine Stimme und organisiert im guten Einvernehmen mit der Stadt und anderen Initiativen viele Events und Aktionen. Die WWW ist Interessenvertreter der Region „Oberlahn“ und ist für alle an der Region Interessierten offen.

Firmenkontakt

Wirtschafts-Werbung Weilburg e. V.

Wolfgang Eck

Bahnhofstraße 23

35781 Weilburg

06471-429585



http://www.wirtschafts-werbung-weilburg.de

Pressekontakt

Eckpunkte Kommunikation GmbH

Wolfgang Eck

Bahnhofstraße 23

35781 Weilburg

+4964715073440



http://www.eckpunkte.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.