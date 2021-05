fruiton erweitert das Angebot mit nussigen Snacks

Neben Obst und Gemüse liefert fruiton jetzt auch Nuss-Variationen in kompostierbarer Verpackung

Köln, im Mai 2021. fruiton entwickelt sich zum Komplettanbieter gesunder Lebensmittel im Bereich B2B. Sowohl am Arbeitsplatz als auch im Homeoffice genießen die Kunden perfekt gereiftes Obst und Gemüse. Nüsse ergänzen jetzt die Palette der “Extras”. Geliefert werden die gesunden Snacks in Verpackungen, die zu 100 % kompostierbar sind.

Nüsse ergänzen den Obstkorb

fruiton hat den Obstkorb am Arbeitsplatz etabliert. Arbeitnehmende schätzen die aufmerksame Geste. Bananen und Co motivieren täglich zum achtsamen Umgang mit dem eigenen Körper, auch während der Arbeitszeit. Im Mai 2021 wird das frische Angebot durch Nuss-Spezialitäten optimiert. Man arbeitet hier mit dem Label BiteBox aus Reinbek bei Hamburg zusammen.

“Wir sind Geschwister im Geiste: fruiton und die Kollegen aus dem Norden liefern höchste Produktqualität zu fairen Preisen mit nachhaltiger Logistik”, erklärt Geschäftsführerin Sheila Röbkes. “Die Nuss, ein klassisches Produkt, binden wir klug in den angesagten Lifestyle ein und erhöhen die Akzeptanz von Gesundheit bei unseren Kunden.”

Nachhaltige Verpackung überzeugt

Praktisch: Für den direkten Verzehr werden die Nussvariationen in Schalen geliefert. “Seit 2021 sind die Schalen zu 100 % kompostierbar”, berichtet Mario Dutenstädter. Der Geschäftsleiter von fruiton weiter: “Der Obstkorb von fruiton ist zu 100 % klimaneutral. Deshalb bevorzugen wir Kooperationen, die sich einem ökologischen Geist verpflichten.”

Nüsse sind so individuell wie Obst und Gemüse

fruiton erfüllt mit dem Obstkorb individuelle Wünsche der Kundschaft – im Business wie im Homeoffice. Die Nussvariationen passen perfekt zu dieser Philosophie. Vier Variationen sind zu haben: “Goji & Friends” – Frucht- und Nussmix, “Holzfäller” – kerniger Nussmix, “Karamello Mandello” – schokolierte Mandeln mit Karamellaroma und Salz, “Nussbomber” – Mix mit großen Paranüssen.

Nahrung fürs Gehirn

fruiton setzt auf Fachwissen rund um das Thema Ernährung. Hier schenkt man Empfehlungen von Ministerien wie Ernährungsberatern viel Aufmerksamkeit.

Die Bundeszentrale für Ernährung schreibt: Das Fett von Nüssen liefert hauptsächlich einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die positive Eigenschaften haben. Darüber hinaus enthalten Nüsse Mineralstoffe und Vitamine – vor allem Vitamine aus der B-Gruppe und Vitamin E – sowie Kalium, Natrium, Magnesium und Phosphor. In Maßen genossen (wegen des hohen Kaloriengehaltes etwa eine Handvoll pro Tag) bereichern Nüsse also den Speiseplan als wertvolle Nährstofflieferanten.*

Wissenschaftsjournalist Bas Kast vermittelt in seinem Buch Der Ernährungskompass zum Thema Fette: “Besonders heilsam sind die Omega-3-Fettsäuren, wie sie vor allem in Lein- und Chia-Samen, Walnüssen, Rapsöl und fettigem Fisch (Lachs, Hering, Forelle etc.) zu finden sind.” Seine “Kompassnadel Fette” zeigt bei Nüssen in Richtung “schützend”.** Mit dem neuen Nuss-Sortiment leistet fruiton einen weiteren wichtigen Beitrag zu gesunder Ernährung, die komfortabel geliefert wird.

Quellen:

* Bundeszentrale für Ernährung | Nüsse: Gesund essen | https://www.bzfe.de/lebensmittel/vom-acker-bis-zum-teller/nuesse/nuesse-gesund-essen/

** Bast Kast | Der Ernährungskompass | 23. Auflage, Seite 258

PRESSEKONTAKT

fruiton GmbH

Mario Dutenstädter

Geschäftsleiter und Ansprechpartner für Presse und Öffentlichkeit

Industriestraße 16

50735 Köln

Telefon: 0221 65078630

E-Mail: info@fruiton.de

Web: www.fruiton.de

Die fruiton GmbH liefert Obst an den Arbeitsplatz im gesamten Bundesgebiet. Der Kunde profitiert vom Direktvertrieb durch fruiton: Die Produkte werden bei regionalen Erzeugern bezogen, wunschgemäß arrangiert und auf kürzestem Weg ausgeliefert. Als Extras ergänzen “Logo-Früchte” und ein gesundheitsförderndes “Smoothie-Bike” die Palette. Obst gehört an den Arbeitsplatz – diese Auffassung macht fruiton auch im Ausland zum gefragten Partner der Wirtschaft. fruiton bietet diese Vorteile: Es gibt einen gesunden Ausgleich zum konventionellen Kantinenessen oder zur Selbstversorgung, die gesundheitsfördernde Maßnahme ist steuerlich wirksam, Angestellte wie Kunden fühlen sich wertgeschätzt. Obst- und Gemüsekorb entsprechen einer modernen Ernährung im Stil von “Snackification”. Im März 2020 entwickelte fruiton den B2C-Bereich und liefert seitdem Obst sowie Gemüse per Paketservice bundesweit an private Haushalte. Zur besseren Abgrenzung bringt fruiton im April 2021 die fruitonBox für Privatkunden auf den Markt. Das Angebot umfasst drei Kategorien: BioBox, IdeenBox und DeineBox. Die Verbraucher können für den eigenen Bedarf wählen oder die fruitonBox als Geschenk versenden lassen.

Seit Januar 2021 trägt der Obstkorb die Auszeichnung “komplett klimaneutral”. In Kooperation mit ClimatePartner wurden sämtliche CO2-Werte der Prozesskette ermittelt. Die CO2-Emissionen kompensiert fruiton jetzt passgenau und unterstützt “Plastic Bank”. Das Projekt schützt die Ozeane vor Plastikmüll.

