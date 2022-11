fruiton erweitert im Advent das fruchtige Angebot mit süßen Naschereien

Die „Weihnachtswerkstatt“ liefert Präsente in verschiedenen Größen direkt an den Arbeitsplatz

Köln, im November 2022. Auch im Advent dürfen sich die Kunden von fruiton auf gesunde Äpfel freuen. Weihnachtlich dekoriert packen die Spezialisten für Frische die roten Früchte in jedes Präsent – von Größe S bis XL. Dazu erhält man Klassiker wie Weihnachtsmänner aus Schokolade, gebrannte Mandeln oder Stollen. Neu in 2022: die Auswahl an Verpackungen. Entweder „Süßes in die Kiste“ oder „alles im Sack“ – so das Motto von fruiton im Advent 2022. Kiste oder Sack? Immer freuen sich Beschenkte über die liebevoll arrangierte Aufmerksamkeit!

fruiton bringt weihnachtliche Freude an den Arbeitsplatz

Im Herbst 2022 zeichnet sich eine neue Tendenz ab: Die Covid-Pandemie entwickelt sich endemisch. Gesellschaft und Wirtschaft haben gelernt, mit dem Virus zu leben. Diese Krise ist im Griff, doch weitere Herausforderungen wie Energieknappheit oder Lieferengpässe müssen gemeistert werden. Das gelingt mit einem starken und motivierten Team – inhouse wie extern. Aufmerksame Unternehmen sagen im Advent und zu Weihnachten „Danke“. Zum Beispiel mit den individuellen Geschenkideen von fruiton für Mitarbeitende, Auftraggeber, Kooperationspartner.

Der Jutesack oder das stylische Paket, gefüllt mit gesunden und süßen Leckereien

Treue Kunden von fruiton schätzen die gut gefüllten Jutesäcke bereits. fruiton bietet sie in vier Größen – von S bis XL. „Made in Santa“s Workshop“ gibt es seit 2021 und hat sich zum Liebling entwickelt. Jetzt kommt das schön gestaltete und stabile Geschenkpaket hinzu. „Unsere Kunden schätzen Obst und Gemüse in frischer Qualität. Zu Weihnachten möchten sie dieser Linie treu bleiben. Darauf reagieren wir gerne und bieten für alle die passende Geschenkidee“, erklärt Geschäftsführerin Sheila Röbkes.

Die köstlichen Präsente sowie die beliebte „Bleib gesund“-Steige mit 39 Logo-Äpfeln und „Lindt Christmas Bag“, eine hübsche Tüte mit Schoko-Naschwerk, liefert fruiton bequem an die Wunschadressen. „Unsere Kunden sind dankbar für diesen unkomplizierten Service“, berichtet Röbkes mit Blick auf die Hektik der Vorweihnachtszeit. Sie empfiehlt: am besten direkt bestellen!

Alles im Griff – Plastik im Büro reduzieren

Mit der Adventsaktion will man den Klimaschutz im Blick behalten. „Wir verwenden darum wieder einen schicken Jutesack sowie den Geschenkkarton aus recyceltem Material „, erklärt Geschäftsleiter Mario Dutenstädter. Jutesack und Paket haben Platz für viele leckere Überraschungen. „Leider bieten uns die Hersteller hochwertiger Süßwaren noch keine ökologische Verpackungsalternative. Aber wir haben das im Blick“, versichert Dutenstädter.

Bestandskunden und Neukunden glücklich machen mit den Weihnachtsgrüßen von fruiton

Wer im Betrieb oder Unternehmen für die Präsente verantwortlich ist, muss sich quasi um nichts mehr kümmern. Das „Zusammensuchen“ von Süßigkeiten hat ein Ende, denn fruiton richtet das Präsent liebevoll her. Präsentgrößen auswählen, Anzahl der Personen angeben und bei fruiton bestellen – fertig. Alles läuft über die gleiche Rechnungsstellung.

Wer ausschließlich den Weihnachtsservice nutzen will, ist bei fruiton herzlich willkommen. Diese Produktreihe ist nicht an die Lieferung des beliebten Obstkorbs gebunden. Alle freuen sich über eine geschmackvolle Alternative zu Kugelschreiber und Co.

fruitonBox für zuhause und für die Lieben: Schenken im Advent

Die fruitonBox gibt es das gesamte Jahr über in verschiedenen Variationen: Geschenk Box, Homeoffice Box, Bleib gesund Box, BioBox und DeineBox. Obst und Gemüse werden mit ausgewählten Produkten für den Genuss kombiniert – als Vorschlag von fruiton oder als eigene Kreation. Zum Fest profitieren Genussmenschen von einer feinen Auswahl, die zu fairen Preisen bestellt werden kann.

Die Nikolaus Box offeriert süße Klassiker, aromatischen Tee und vitaminreiche Früchte. Immer dabei: der leuchtend rote Apfel. Mit der Weihnachts Box zeigt fruiton wirklich Stil. Schokoladiges aus der Berliner Dessertmanufaktur BLUNCK versüßt die Zeit zwischen den Jahren. Champagner im Piccolo-Format aus dem Hause Montaudon stimmt bereits auf Silvester ein. Liebevoll arrangiert und mit persönlichen Wünschen ausgestattet, kommt die saisonale Box bei Familie und Freunden gut an.

PRESSEKONTAKT

fruiton GmbH

Mario Dutenstädter

Geschäftsleiter und Ansprechpartner für Presse und Öffentlichkeit

Industriestraße 16

50735 Köln

Telefon: 0221 65078630

E-Mail: info@fruiton.de

Web: www.fruiton.de

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne. Und bitte senden Sie uns Belege Ihrer Veröffentlichungen zu. Herzlichen Dank.

Die fruiton GmbH liefert Obst an den Arbeitsplatz im gesamten Bundesgebiet. Der Kunde profitiert vom Direktvertrieb durch fruiton: Die Produkte werden bei regionalen Erzeugern bezogen, wunschgemäß arrangiert und auf kürzestem Weg ausgeliefert. Als Extras ergänzen „Logo-Früchte“ und ein gesundheitsförderndes „Smoothie-Bike“ die Palette. Obst gehört an den Arbeitsplatz – diese Auffassung macht fruiton auch im Ausland zum gefragten Partner der Wirtschaft. fruiton bietet diese Vorteile: Es gibt einen gesunden Ausgleich zum konventionellen Kantinenessen oder zur Selbstversorgung, die gesundheitsfördernde Maßnahme ist steuerlich wirksam, Angestellte wie Kunden fühlen sich wertgeschätzt. Obst- und Gemüsekorb entsprechen einer modernen Ernährung im Stil von „Snackification“. Im März 2020 entwickelte fruiton den B2C-Bereich und liefert seitdem Obst sowie Gemüse per Paketservice bundesweit an private Haushalte. Zur besseren Abgrenzung brachte fruiton im April 2021 die fruitonBox für Privatkunden auf den Markt. Das Angebot umfasst drei Kategorien: BioBox, IdeenBox und DeineBox. Die Verbraucher können für den eigenen Bedarf wählen oder die fruitonBox als Geschenk versenden lassen. Vom Verkaufspreis der „Bleib gesund Box für Senioren“ spendet fruiton fünf Euro an die Alzheimer Forschung Initiative e.V. Im Frühling 2021 ging fruiton den nächsten Schritt auf dem Weg zum Komplettanbieter gesunder Ernährung am Arbeitsplatz. Man ergänzt das Angebot mit Nuss-Variationen in 100 % kompostierbaren Verpackungen, H-Milch in Bioqualität sowie Haferflocken als Porridge oder Overnight Oats in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Seit Januar 2021 trägt der Obstkorb die Auszeichnung „komplett klimaneutral“. In Kooperation mit ClimatePartner wurden sämtliche CO2-Werte der Prozesskette ermittelt. Die CO2-Emissionen kompensiert fruiton jetzt passgenau und unterstützt „Plastic Bank“. Das Projekt schützt die Ozeane vor Plastikmüll.

