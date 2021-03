FSP kündigt die Netzteile der Twins PRO Serie an

Die Twins PRO Serie ist ideal für Cloud-Serversysteme zu Hause oder Web-/Mailserversysteme für kleine und mittlere Unternehmen

Taoyuan, Taiwan, 17. März 2021 – FSP, der weltweit führende Netzteilhersteller, hat die Einführung seiner neuen Netzteile der Twins PRO Serie angekündigt. Sie sind in drei verschiedenen Leistungsstufen erhältlich: 500 Watt, 700 Watt und 900 Watt.

Das Twins PRO ist ein redundantes Netzteil, das hauptsächlich für Standard-ATX- oder PS2-Gehäuse entwickelt wurde. Für die Twins PRO Serie ist keine Front-End-Halterung erforderlich. Dies macht sie zur idealen Stromversorgung für Cloud-Serversysteme oder Web-/Mailserversysteme zu Hause sowie für kleine und mittlere Unternehmen (KMU).

Stabiles Netzteil mit umfassendem Schutz

Dank des Überstromschutzes, des Kurzschlussschutzes, des Überspannungsschutzes und des Schutzes vor Lüfterausfällen sorgt ein Netzteil der Twins PRO Serie für jederzeit stabile Stromversorgung.

Die beiden Module eines Netzteils der Twins PRO Serie teilen sich die Last, um im normalen Betrieb einen optimalen Wirkungsgrad zu erzielen. Wenn ein Modul ausfällt, übernimmt das zweite funktionierende Modul sofort die zusätzliche Last, um die Systemstabilität zu gewährleisten. Dies bedeutet, dass Benutzer sich keine Sorgen machen müssen, dass sich ihre Server oder PCs unerwartet ausschalten.

Eingebaute Hot-Swap-Module

Die Netzteile der Twins PRO Serie verfügen über integrierte Hot-Swap-Module zum schnellen und einfachen Austausch defekter Komponenten, ohne dass Systeme oder Geräte ausgeschaltet werden müssen.

Keine Unterbrechungen durch Netzkabelverriegelung

Die Netzteile der Twins PRO Serie verfügen über eine Netzkabelverriegelung, die das eingesteckte Netzkabel an Ort und Stelle hält und es vor versehentlichem Herausziehen schützt. Das trägt zu einem stabilen Dauerbetrieb ohne Systemunterbrechungen bei.

FSP Guardian Software

Die Twins PRO Serie wird mit der Desktop-Überwachungs- und Steuerungssoftware FSP Guardian geliefert. Wenn das Netzteil der Twins PRO Serie über USB mit einem USB-Header des Mainboards verbunden ist, verwendet es die FSP Guardian Software, um den Stromeingang, die Ausgangsleistung, den Wirkungsgrad und andere interne Messwerte in Echtzeit zu überwachen sowie aufgezeichnete Daten der letzten 30 Tage abzurufen.

Sobald der Stromeingang oder -ausgang empfohlene Werte übersteigen oder unterschreiten, zeigt FSP Guardian darüber hinaus sofort Warnmeldungen an, um Benutzer über den aktuellen Status des Twins PRO Netzteils zu informieren.

Modularer Aufbau mit Flachbandkabeln

Weitere Produktmerkmale der Twins PRO Netzteile sind ein Alarmschutzdesign und eine LED-Anzeige für den Status der intelligenten Stromversorgung, Flachbandkabel (ideal für den Einsatz in beschränkten Platzverhältnissen) sowie die Einhaltung der ATX-12V- und EPS-12V-Standards und der IEC 62368 Sicherheitsnorm.

Preis und Verfügbarkeit

Die FSP Twins PRO Serie ist jetzt weltweit mit empfohlenen Verkaufspreisen von $429.99 USD für 500 Watt, $549.99 USD für 700 Watt und $649.99 USD für 900 Watt erhältlich.

FSP wurde 1993 gegründet und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Netzteilen. Die FSP Group (3015: Taiwan) erfüllt mit einem 400-köpfigen F&E-Team, großen Produktionskapazitäten und umfassenden Produktionslinien unterschiedlichste Anforderungen der Anwender an Stromversorgungen. Mit mehr als 500 Modellen, die nach 80 PLUS-Standards zertifiziert sind, ist sie weltweit die Nummer eins mit den meisten 80 PLUS-Zertifizierungen. FSP verwendet umweltfreundliche Technologien, indem es bestmöglichen Umweltschutz und hochwertige Stromversorgungsprodukte bietet. Website der FSP-Gruppe: www.fsp-group.com

