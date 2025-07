Führe mit KI – Die Zukunft der Führung beginnt jetzt

Künstliche Intelligenz verändert Führung grundlegend. Wer heute führt, braucht digitale Kompetenz, Klarheit – und KI als strategischen Partner.

Hannover – Führung verändert sich. Und zwar schneller, als viele Unternehmen Schritt halten können. Künstliche Intelligenz ist längst nicht mehr nur Tech-Spielerei – sie wird zum strategischen Partner im Führungsalltag. Die Digital Leadership Academy startet mit „Führe mit KI“ ein zukunftsweisendes Weiterbildungsprogramm, das zeigt, wie KI, Kommunikation und Persönlichkeit zu einem neuen Führungsstil verschmelzen.

„Wir brauchen Führungskräfte, die nicht nur über digitale Tools sprechen – sondern sie souverän einsetzen. In Meetings. In Konflikten. In Präsentationen. In Veränderungsprozessen“, sagt Tim Christopher Gasse, Gründer der Academy und Rhetorik- und Leadership-Coach. Das neue Mentoring-Programm richtet sich an Entscheider:innen, High Potentials und Unternehmer:innen, die Künstliche Intelligenz als Sparringspartner verstehen – nicht als Bedrohung.

Führen mit KI bedeutet: Klar denken, klar kommunizieren – mit digitaler Rückendeckung.

Ob ChatGPT, KI-basierte Feedback-Analyse oder Video-Coaching mit Avataren: Wer heute führt, muss digitale Kompetenzen mit emotionaler Intelligenz verknüpfen können. Das Programm „Führe mit KI“ vermittelt genau das – praxisnah, persönlich und IHK-zertifiziert. Unternehmen können zudem von einer staatlichen Förderung nach dem Chancenqualifizierungsgesetz (QCG) profitieren.

Die Inhalte reichen von KI-gestütztem Storytelling über smarte Gesprächsvorbereitung bis hin zu selbstbewusster Video-Kommunikation – mit klarer Ausrichtung auf die Business-Praxis.

Ein Jahr Zukunft: Weiterbildung mit Struktur, Haltung und echter Relevanz

Das 12-monatige Mentoring-Programm ist modular aufgebaut, kombiniert Online-Formate mit Präsenzterminen und bietet intensive Live-Calls in Kleingruppen. Ziel ist nicht nur digitale Kompetenz – sondern ein souveräner, moderner Führungsstil, der in dynamischen Zeiten Orientierung gibt.

„Wer heute führt, muss morgen verstanden werden. Und genau da hilft KI – nicht als Ersatz, sondern als Verstärker menschlicher Kommunikation“, so Gasse.

Über die Digital Leadership Academy

Die Digital Leadership Academy entwickelt moderne Weiterbildungsformate für Führungskräfte in Zeiten der digitalen Transformation. Die Programme verbinden Rhetorik, Kommunikation, Selbstführung und KI-Kompetenz. Ziel ist es, Fach- und Führungskräfte fit zu machen für eine Arbeitswelt, die von Wandel, Komplexität – und neuen Möglichkeiten geprägt ist.

Die Digital Leadership Academy ist spezialisiert auf moderne Weiterbildungen für Führungskräfte in Zeiten digitaler Transformation. Im Fokus stehen Kommunikation, Selbstführung und der souveräne Umgang mit Künstlicher Intelligenz im Führungsalltag. Mit innovativen Mentoring-Programmen, IHK-zertifizierten Ausbildungen und praxisnahen Inhouse-Trainings begleitet die Academy Fach- und Führungskräfte dabei, ihren eigenen Führungsstil zu stärken – klar, wirksam und zukunftsorientiert.

Weitere Infos unter: www.digital-leadership-academy.de

