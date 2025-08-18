Eine Empfehlung an Führungskräfte von Fachbuchautor Ulrich H. Knobel

Das Buch „Führen mit Kompetenz – vom Führungsversagen zum Führungserfolg“ (Springer-Verlag) habe ich nach meiner 40jährigen Tätigkeit als Führungsexperte & Coach geschrieben. Es richtet sich an alle Führenden auf allen Stufen und spricht insbesondere auch Newcomer an, die sich bestmöglich auf eine Führungsposition vorbereiten wollen.

Fakt ist:

Gerade im persönlichen Führungsverhalten kann man sehr viele Fehler machen, die sich über kurz oder lang verhängnisvoll auswirken können. Mit meinem Buch will ich helfen, solch „dumme“, weil vermeidbare Fehler zu verhindern.

Das Buch gliedert sich in zwei Teile. Teil 1 befasst sich mit den Grundlagen des Führens. Dem Wissen, das für eine erfolgreiche Tätigkeit als Führungskraft einfach unerlässlich ist. Teil 2 beschreibt das persönliche Führungsverhalten im Umgang mit den Mitarbeitern („Mein Führungsalltag“). Neben dem eigentlichen Führungshandwerk kommen auch alle weiteren wichtigen Themen wie das Auswählen von Kaderleuten, Kommunikation, Sitzungsführung, eine Präsentation halten, das Lösen von Konflikten, Whistleblowing sowie die Burnout Prävention („Niemals ein Burnout“) zum Tragen. Es sind alles Komponenten, die nach den entsprechenden Kompetenzen verlangen. Fehlen diese, kann man nicht nur leicht zum Gespött der Mitarbeiter oder Kollegen werden, es besteht auch die Gefahr, folgenschwere Fehler zu begehen.

Führungsneulinge bekommen mit dem Buch eine umfassende und nachhaltige Führungsschulung. Für erfahrenere Führungskräfte eröffnet sich eine exzellente „Teststrecke“, um herauszufinden, ob sie in ihrem Auftritt bereits alle erforderlichen Kompetenzen erbringen, um jederzeit und in allen Situationen sicher und für sie unangreifbar zu bestehen. Die leicht lesbaren und praktisch gehaltenen Ausführungen lassen sich sofort in den Alltag übertragen und anwenden. Dank der sehr detaillierten Gliederung ist das Buch auch als Nachschlagewerk bestens geeignet. Gönnen Sie sich diese geballte Ladung an Führungserfahrung mit all den Erkenntnissen, Tipps und Tricks! „Führen mit Kompetenz“ ist als Taschenbuch oder eBook bei Amazon oder in jeder Buchhandlung erhältlich.

Als Unternehmer und Berater hat Ulrich H. Knobel Führungskräfte verschiedenster Branchen begleitet – darunter einen Großkonzern mit 3.500 Mitarbeitenden. Seine Expertisen vermittelte er parallel als Dozent für Führungslehre an Hochschulen. Seine Mission: Führungspersönlichkeiten zu Klarheit, Sicherheit und authentischer Wirksamkeit verhelfen. Was Knobel in besonderer Weise auszeichnet: Seine Führungskonzepte entstammen dem echten Leben, nicht der Theorie. So auch seine Erkenntnisse zur Burnout-Prävention; sie basieren auf persönlichen Fallbegleitungen, die nachweislich Leben verändert haben. Heute lebt der gebürtige Schweizer in Berlin und Plön (Holsteinische Schweiz), nach 15 prägenden Jahren in den USA.

