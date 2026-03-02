„Führen mit Kompetenz“ – souverän sein als Chef

Das besondere Führungshandbuch von Ulrich H. Knobel

Als Vorgesetzter in allen Situationen kompetent aufzutreten und die Lage jederzeit souverän im Griff zu haben ist kein Wunschdenken, sondern eine Frage des Knowhows. Alles was es dazu braucht, findet sich im Handbuch „Führen mit Kompetenz – vom Führungsversagen zum Führungserfolg“ von Ulrich H. Knobel (Springer Verlag). Das Buch entstand nach seiner mehr als 30 jährigen Tätigkeit als Chef an vorderster Front, Führungsexperte & Coach sowie als Dozent für Führungslehre; es zeigt in einzigartiger Klarheit auf, was es für den Führungserfolg braucht.

Entscheidendes Wissen für den Führungserfolg

Wie Knobel aus seiner langen Erfahrung weiss, kann man im persönlichen Führungsverhalten sehr viele Fehler machen, die sich verhängnisvoll auswirken können. Mit seinem Buch will er helfen, solch „dumme“ – weil vermeidbare Fehler – zu verhindern. Das Buch gliedert sich in zwei Teile:

Teil 1 befasst sich mit allen Regeln und Grundlagen („Basics“) des Führens, ohne die eine erfolgreiche Führungsarbeit nicht möglich ist. Ein Wissen, das oft fehlt, weil man es nie vermittelt bekommen hat.

Teil 2 beschreibt die praktische persönliche Führungsarbeit im Umgang mit Mitarbeitern, dem eigenen Chef und Kunden („Mein Führungsalltag“). Systematisch und ganzheitlich wird aufgezeigt welche Art von Kompetenzen für den Führungserfolg zwingend notwendig sind.

Aus dem Inhalt:

Wie man als Vorgesetzter durch seinen kompetenten Auftritt überzeugt und unangreifbar wird. Wie man seine Führungsverantwortung richtig wahrnimmt. Wie man einen motivierenden Führungsstil praktiziert. Wie man seine Führungsmannschaft richtig auswählt. Wie man Kommunikation (verbal und nonverbal) für seine Zwecke optimal nutzt. Wie man seine innere Autorität aufbaut. Wie man trotz Stress nachhaltig verhindert, ein Burnout zu bekommen („Niemals ein Burnout“) und wie man im Falle eines Falles schnell wieder zur normalen Leistungsfähigkeit zurückfindet.

Führungskräfte erhalten mit dem Buch ein solides Fundament, das sie in allen beruflichen Situationen sicher und souverän („unangreifbar“) auftreten lässt. Führungsneulinge bekommen eine umfassende und nachhaltige Führungsschulung. Die leicht lesbaren und praktisch gehaltenen Ausführungen lassen sich sofort in den Alltag übertragen und anwenden. Dank der sehr detaillierten Gliederung ist das Buch auch als Nachschlagewerk vorzüglich geeignet. „Führen mit Kompetenz“ ist als Taschenbuch oder eBook bei Amazon oder in jeder Buchhandlung erhältlich.

Als Unternehmer und Berater hat Ulrich H. Knobel Führungskräfte verschiedenster Branchen begleitet – darunter einen Großkonzern mit 3.500 Mitarbeitenden. Seine Expertisen vermittelte er parallel als Dozent für Führungslehre an Hochschulen. Seine Mission: Führungspersönlichkeiten zu Klarheit, Sicherheit und authentischer Wirksamkeit verhelfen. Was Knobel in besonderer Weise auszeichnet: Seine Führungskonzepte entstammen dem echten Leben, nicht der Theorie. So auch seine Erkenntnisse zur Burnout-Prävention; sie basieren auf persönlichen Fallbegleitungen, die nachweislich Leben verändert haben. Heute lebt der gebürtige Schweizer in Berlin und Plön (Holsteinische Schweiz), nach 15 prägenden Jahren in den USA.

Firmenkontakt

Ulrich H. Knobel

Ulrich Knobel

Philipp-Franck-Weg 19

14109 Berlin – Wannsee

016091538002



https://www.uhknobel.com

