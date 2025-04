Führerschein-Umtausch – EU-Führerschein beachten müssen

Bis 2033 müssen Millionen Autofahrerinnen und Autofahrer in Deutschland ihren alten Führerschein gegen einen neuen EU-Führerschein im Scheckkartenformat tauschen. Wer seinen Umtausch versäumt, riskiert Bußgelder und Probleme im Straßenverkehr. Doch welche Fristen gelten genau – und worauf sollten Betroffene besonders achten?

Autoscuola R2G informiert darüber, was beim Führerschein-Umtausch zu beachten ist und wie Sie Ihre Fahrerlaubnis rechtzeitig sichern.

Wer muss seinen Führerschein umtauschen?

Alle Führerscheine, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden – also graue, rosa oder ältere Scheckkartenführerscheine -, müssen nach und nach erneuert werden. Dabei unterscheidet sich der Zeitplan je nach Geburtsjahr des Inhabers und Ausstellungsdatum der Fahrerlaubnis.

Beispiel:

Führerscheine aus Papier (grau/rosa) – Umtausch nach Geburtsjahr

Führerscheine im Scheckkartenformat (ab 1999) – Umtausch nach Ausstellungsjahr

Wer beispielsweise zwischen 1965 und 1970 geboren wurde, muss seinen alten Führerschein spätestens bis zum 19. Januar 2024 umgetauscht haben.

Warum wird der EU-Führerschein eingeführt?

Der neue EU-Führerschein im Scheckkartenformat sorgt für eine einheitliche Regelung innerhalb Europas. Ziel ist es, die Fälschungssicherheit zu erhöhen und den Datenaustausch zwischen den Mitgliedsstaaten zu erleichtern. Jeder neue Führerschein ist künftig 15 Jahre gültig und muss dann erneuert werden – ähnlich wie ein Reisepass.

Was passiert, wenn ich den Umtausch verpasse?

Wer nach Ablauf der Frist noch mit einem alten Führerschein fährt, riskiert ein Verwarngeld von 10 Euro. Kommt es zu einer Polizeikontrolle im Ausland, könnten die Strafen jedoch deutlich empfindlicher ausfallen. Besonders bei Fahrten innerhalb der EU kann es zu Problemen kommen, wenn der Führerschein nicht dem aktuellen Standard entspricht.

Autoscuola R2G empfiehlt daher dringend, rechtzeitig tätig zu werden und den Umtausch nicht auf die lange Bank zu schieben.

Fazit: Frühzeitiger Umtausch vermeidet Ärger

Der Umstieg auf den neuen EU-Führerschein ist nicht nur gesetzliche Pflicht, sondern bringt auch Vorteile in Bezug auf Sicherheit und internationale Anerkennung.

Wenn Sie Unterstützung beim Führerschein-Umtausch benötigen oder weitere Fragen zum Thema EU-Führerschein haben, steht Ihnen Autoscuola R2G mit Rat und Tat zur Seite.

Jetzt informieren und sicher fahren – europaweit!

Die europäische Fahrschule „autoscuola-r2g.de“ bietet Ihnen die Möglichkeit des Neuerwerbs eines EU-Führerscheins an. Dieser EU-Führerschein ist in Italien, Bulgarien und in der gesamten europäischen Union, als auch darüber hinaus anerkannt und rechtsgültig. Wir beraten Sie kostenlos und helfen Ihnen, wieder mobil zu werden.

Kontakt

Autoscuola Ready2Go – Die europäische Fahrschule

Martin Grünberg

Deutsche-Med-Platz. 1

18057 Rostock

+49 1525 5817959



http://autoscuola-r2g.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.