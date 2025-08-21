Führung wirkt: Leadership Academy Hannover startet

Neue Programme für klare Kommunikation, digitale Führung und KI-Kompetenz. Praxisnah. In Hannover. Für Führung, die wirkt – im Mittelstand und Konzern

Hannover, 21. August 2025 – Führung ist kein Titel. Führung ist Haltung, Klarheit und Verantwortung. Genau hier setzt die Leadership Academy Hannover an. Mit Führungskräftetraining, das nicht an der Flipchart endet, sondern im Alltag Wirkung entfaltet.

Die Wirtschaft steht unter Druck. Transformation, Kostendruck, Fachkräftemangel. Gleichzeitig wächst der Bedarf an klarer Kommunikation und digitaler Souveränität. Viele Teams arbeiten hybrid. Entscheidungen müssen schneller fallen. Menschen wollen mitgenommen werden. Das ist der Rahmen, in dem Führung heute funktioniert – oder scheitert.

Unser Angebot ist bewusst pragmatisch. Du trainierst, was du morgen brauchst. Gespräche führen. Feedback geben. Konflikte klären. Meetings leiten. Präsenz zeigen – auch vor der Kamera. Dazu kommt: Führen mit KI. Wir zeigen, wie du ChatGPT und Copilot sinnvoll einsetzt. Für bessere Vorbereitung. Für klare Botschaften. Für schnellere, transparentere Entscheidungen.

Hannover ist dafür der richtige Ort. Industriestandort. Messeplatz. Verwaltung und Tech. Hier treffen unterschiedliche Branchen aufeinander. Hier werden Veränderungen gestaltet. Und hier braucht es Führung, die Haltung zeigt, ohne laut zu werden.

Was uns ausmacht: 80 % Anwendung, 20 % Theorie. Rollenspiele, Fallarbeit, Reflexion. Jedes Training hat Coaching-Impulse. Du entwickelst eine persönliche Roadmap. Wir sichern den Transfer mit 30-60-90-Tage-Plänen, Praxisprojekten und Follow-up-Calls. So bleibt Wirkung – nicht nur Motivation.

Die Formate sind flexibel. Offene Trainings in Hannover, kompakt und intensiv. Inhouse-Trainings, zugeschnitten auf eure Realität. Vertrauliches Einzelcoaching für Führungskräfte. Live vor Ort oder digital im gesamten DACH-Raum. Halbtag, Ganztag, mehrtägige Programme. Auf Wunsch mit Mentoring.

Unsere Themen decken ab, was moderne Führung braucht:

Selbstverständnis und Resilienz. Klare, empathische Kommunikation. Zusammenarbeit in hybriden Teams. Change und Performance. Auftritt und Wirkung – vom Meeting bis zur Keynote. Storytelling für Führungskräfte. Schlagfertigkeit. Medientraining. Und natürlich: Digital Leadership und KI-gestützte Führung.

Ergebnisse sprechen für sich. Über acht Jahre am Markt. Mehr als 1.800 begleitete Führungskräfte aus IT, Industrie, Beratung, Medizin, Automotive, Energie und Bildung. Über 35.000 Stunden Training und Coaching. Sieben erfahrene Leadership-Coaches. Konsistente Bewertungen mit „Sehr gut“. Und vor allem: messbare Veränderungen im Alltag unserer Kundinnen und Kunden.

„Führung ist Klarheit in Sprache und Haltung. Wir geben dir Werkzeuge, mit denen du morgen spürbar besser führst – mit KI, aber immer mit dem Menschen im Mittelpunkt“, sagt Tim Christopher Gasse, Leadership Coach und Initiator der Academy.

Wenn du ein Führungskräftetraining in Hannover suchst, das Haltung stärkt, Kommunikation vereinfacht und Entscheidungen beschleunigt, bist du hier richtig. Unkonventionell, lebendig, wirksam. Für Mittelstand, Verwaltung und Tech.

Kontakt und Anfrage: Leadership Academy Hannover, Gerberstraße 3a, 30169 Hannover. Telefon: 0800 / 88 111 80. Termine nach Wahl. Kurzes Vorgespräch. Dann Start ins Training – vor Ort oder digital.

New Era of Leadership Academy Hannover

Führungskräftetraining in Hannover – wirksam führen, klar kommunizieren, nachhaltig wirken

Führung ist kein Titel.

Führung ist Haltung, Klarheit und die Fähigkeit, Menschen mitzunehmen.

Die Leadership Academy Hannover bietet praxisnahe Führungskräftetrainings, die nicht an der Flipchart enden, sondern im Alltag Wirkung entfalten.

Kontakt

Digital Leadership Academy Hannover

Malena Gahr

Gerberstraße 3a

30169 Hannover

0511 37392651



https://www.leadership-academy-hannover.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.