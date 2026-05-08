Führungskräfte können viel von Ludwig Erhard lernen!

Sich mit Ludwig Erhard zu beschäftigen, ist für Führungskräfte aus mehreren Gründen erstaunlich aktuell

Erhards Fähigkeit, in Krisenzeiten klare und mutige Entscheidungen zu treffen, dient als Vorbild auch für heutige Führungskräfte. Sich mit Ludwig Erhard zu beschäftigen, ist für Führungskräfte aus mehreren Gründen erstaunlich aktuell:

1. Freiheit braucht Verantwortung

Erhard glaubte an Wettbewerb und Eigenverantwortung, aber nicht an einen „entfesselten“ Markt. Für Führungskräfte heißt das: Freiräume für Mitarbeitende schaffen – aber klare Leitplanken setzen. Gute Führung ist kein Kontrollzwang, sondern klug gestalteter Rahmen.

2. Langfristiges Denken statt kurzfristiger Gewinne

Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte Erhard auf nachhaltigen Wohlstand statt schneller Effekte. In Unternehmen ist das direkt übertragbar: Strategien, die nur auf Quartalszahlen schauen, gefährden oft den langfristigen Erfolg.

3. Mut zu unpopulären Entscheidungen

Die Währungsreform 1948 und die Aufhebung der Preisbindung waren riskant und umstritten – aber entscheidend für den wirtschaftlichen Aufschwung (das sogenannte Wirtschaftswunder). Führung bedeutet oft, gegen Widerstände das Richtige zu tun.

4. Klarheit in Kommunikation

Erhard war bekannt für seine verständliche, direkte Sprache. Gerade in komplexen Zeiten brauchen Teams Orientierung – und die entsteht durch klare Botschaften, nicht durch Fachjargon.

5. Wertebasierte Führung

Erhards Ansatz war stark normativ geprägt: Wohlstand für alle, nicht nur für wenige. Führungskräfte stehen heute vor ähnlichen Fragen (z. B. Nachhaltigkeit, Fairness, gesellschaftliche Verantwortung).

Unterm Strich: Ludwig Erhard zeigt, dass erfolgreiche Führung nicht nur aus Management-Techniken besteht, sondern aus Haltung, Prinzipien und der Fähigkeit, wirtschaftliche und gesellschaftliche Ziele miteinander zu verbinden. Erhards Vorbild bietet Motivation, heutigen Herausforderungen mit Entschlossenheit und Kreativität zu begegnen. Mehr Mut und Tatkraft sind notwendig, statt Trägheit und Zögerlichkeit!

Die Biografie „Ludwig Erhard. Sein Leben für die Soziale Marktwirtschaft“ von Dr. Thies Claussen bietet tiefere Einblicke in Ludwig Erhards wirtschaftspolitische Ideen und deren Umsetzung. Ludwig Erhards Lebenswerk ist inspirierend und zeigt, wie man trotz Widerständen seine Visionen verwirklichen kann. Eine wichtige Lektüre für alle, die heute bei wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen mitreden wollen.

Zur Ludwig Erhard Biografie

Von Dr. Thies Claussen sind bei Tredition folgende Bücher erschienen: „Notizen zur Lage der Welt. Demokratie, Zukunft und Tech-Milliardäre“ (2026), „In unruhigen Zeiten. Lebensfragen und Denkanstöße“ (2025), „Ludwig Erhard. Sein Leben für die Soziale Marktwirtschaft. Biografie und Ausblick“ (2024), „Unser Leben. Auf der Suche nach einem Kompass“ (2023), „Im Wandel der Zeit. Wo stehen wir? Wohin gehen wir?“ (2022), „Denkanstöße – Acht Fragen unserer Zeit“ (2021), „Unsere Zukunft nach Corona“ (2020), „Zukunft beginnt heute“ (2018) und „Unsere Zukunft“ (2017) .

Der Autor war Ministerialdirigent im Bayerischen Wirtschaftsministerium und zuletzt Vizechef der LfA Förderbank Bayern.

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Bildquelle: Dr. Regina Otto