Fünf gute Gründe, für ein Investment in Splint Invest

Investoren, die ihr Vermögen möglichst breit gestreut und sicher anlegen wollen, kommen an alternativen Sachwerten nicht mehr vorbei. Eine Investition in Luxusuhren, vortrefflichen Wein oder sehr seltenen Whiskys macht von der Börse und ihren Schwankungen unabhängig. Gleichzeitig trägt die Investition in alternative Sachwerte zu einer Stabilisierung des eigenen Portfolios bei.

Wir von Splint Invest machen es nun möglich, bereits ab 50 Euro in diese Anlageklasse der alternativen Sachwerte zu investieren. Hier nun 5 triftige Gründe, die für ein Investment mit Splint Invest sprechen.

Erster Grund, der für ein Investment mit Splint Invest spricht: die intuitive App

Investoren schätzen es, wenn sie wenig Aufwand mit ihren Investments haben. Dies gilt sowohl für die Recherche, den Erwerb, aber auch für eine etwaige Lagerung. Wer kann schon für eine optimale Temperierung und Lagerung eines Weines, der um mehrere Tausend Euro eingekauft wurde, sorgen? Wer möchte überhaupt Sachwerte im Wert von mehreren Tausend Euro zu Hause haben?

Wir sorgen dafür, dass du über unsere App ganz bequem die spannendsten alternativen Sachwerte am Markt erwerben kannst. Nur wenige Schritte sind nötig, um an der Preissteigerung und Werthaltigkeit verschiedener Sachwerte zu partizipieren.

Zweiter Grund, der für ein Investment mit Splint Invest spricht: die Selektion

Sachwert ist nicht gleich Sachwert. Nicht jeder Sachwert hat auch das Potenzial, im Preis zu steigen oder aber mindestens seinen Wert zu erhalten. Um die Wahrscheinlichkeit genau dafür nach oben zu schrauben, setzen wir bei der Auswahl der angebotenen Sachwerte auf Experten, die sich schon seit Jahren mit der jeweiligen Branche auseinandersetzen. Als Kunde erhältst du von jedem angebotenen Sachwert ausführliche Beschreibungen und genaue Analysen, die deine Entscheidungsfindung stützen sollen. So kannst du dir sicher sein, dass die Recherche professionell durchgeführt wurde. Nur die aussichtsreichsten Sachwerte finden Eingang in das angebotene Portfolio.

Dritter Grund, der für ein Investment mit Splint Invest spricht: Variation der Sachwerte

Wir sind keine Plattform für reine Weinwerte oder für Uhren. Wir stellen unseren Kunden einmal im Monat mehrere Sachwerte aus unterschiedlichen Bereichen vor, damit unsere Kunden ihre Gelder optimal auf unterschiedliche Werte verteilen und von den unterschiedlichen Chancen profitieren können. Zu unseren Sachwerten zählen Weine, Uhren, unterschiedliche Spirituosen, Handtaschen, digitalisierte Rechte, sowie in Zukunft auch Luxusautos, Kunst, Landwirtschaft und Private Equity. Auf diese Weise können unsere Kunden aus den verschiedensten Bereichen wählen und ein exklusives Portfolio aus vielversprechenden Sachwerten zusammenstellen.

Vierter Grund, der für ein Investment mit Splint Invest spricht: unser Handelsplatz

Seit Mitte Dezember 2022 ist es über unsere App möglich, mit bereits erworbenen Splints zu handeln. Das bedeutet, dass Investoren Anteile an Sachwerten erwerben können, die nach der Veröffentlichung sehr schnell ausverkauft wurden. Weiters kann es sein, dass die angebotenen Splints unter dem Ausgabepreis notieren, da der Verkäufer schnell Geld benötigt oder der zugrunde liegende Sachwert an Wert verloren hat. Für Kunden, die ihr Portfolio schneller aufbauen möchten, bietet die Handelsplattform also die Möglichkeit, dies noch schneller zu schaffen und nicht mehr auf das Ende des jeweiligen Monats warten zu müssen.

Fünfter Grund, der für ein Investment mit Splint Invest spricht: eine starke Community

Spätestens seit unserem Auftritt bei der Höhle der Löwen und den Investments, welche dort getätigt wurden, sind wir Gesprächsthema in den Medien. Dies sorgt dafür, dass unsere Community jeden Tag wächst, was sich wiederum positiv auf unsere Handelsplattform auswirken wird, weil mehr Menschen für mehr Angebote und Käufe sorgen. Außerdem ist es mit einer starken Community, die viel Liquidität mitbringt, leichter, richtig große Projekte wie das Angebot von Luxusautos umzusetzen, bei denen vielleicht mehrere hunderttausend Euro angesammelt werden sollen. Unsere Kapitalerhöhung hat innerhalb von 6 Tagen 1 Million Euro aus der Community eingesammelt. Anhand dieses Beispiels sieht man, was eine große und zahlungskräftige Community leisten kann. Werde jetzt gleich Teil davon: www.splintinvest.com

Unsere App ist eine Plattform, mit der du digitale Anteile an alternativen Anlagen kaufen kannst. Wir wollen damit einem breiten Publikum diese Art der Investitionen zugänglich machen. Denn bisher können es sich vorwiegend wohlhabende Personen leisten, in Dinge wie Whiskeyfässer oder Uhren zu investieren. Ab 50 Euro kannst du bereits Splints erwerben.

