Fünf Tipps, um Heizkosten zu sparen

VERBRAUCHER INITIATIVE sagt, wie sich der Verbrauch senken lässt

Berlin, 14. November 2023. Bei herbstlich-kühlen Temperaturen machen wir es uns gerne zu Hause im Warmen gemütlich. Doch es kann sich lohnen, die Heizung nicht zu weit aufzudrehen, denn rund 70 Prozent des Energieverbrauchs im Haushalt entfallen auf die Raumwärme. Welche Maßnahmen im Einzelnen sinnvoll sind, hat die VERBRAUCHER INITIATIVE auf dem Portal www.verbaucher60plus.de zusammengesellt.

Raumtemperatur absenken: Jedes Grad weniger spart etwa 6 Prozent Energie. Wohn-, Arbeits- und Kinderzimmer, in denen sich die Familienmitglieder viel aufhalten, sind mit 20 °C gut geheizt. Wärmer sollte es mit 23 °C nur im Bad sein. Im Schlafzimmer reichen 16 bis 18 °C. Es schläft sich ohnehin besser mit der Kombination aus kühler Raumluft und warmer Decke. In der Küche wärmen vorhandene Elektrogeräte meist schon so gut, dass hier 18 °C ausreichen.

Temperatur regeln: Eine Raumtemperatur von 20 Grad Celsius erreichen Sie mit der Stufe 3 auf dem Heizungsthermostat, ca. 16 Grad Celsius entsprechen der Stufe 2 und etwa 24 Grad Celsius der Stufe 4. Die Striche zwischen den Zahlen entsprechen einem Grad Celsius. Vermeiden Sie, das Thermostat voll aufzudrehen. Der Raum wird nicht schneller warm, aber die Heizung läuft auf Hochtouren.

Elektro-Thermostate nutzen: Diese Geräte können Sie auf die gewünschte Raumtemperatur programmieren, die sich dann automatisch einstellt. Außerdem können Sie Zeiten eingeben, zu denen Sie es weniger warm benötigen, z. B. über Nacht oder wenn Sie tagsüber länger außer Haus sind.

Richtig lüften: Öffnen Sie die Fenster weit, um zu lüften. Mit dieser sogenannten Stoßlüftung sorgen Sie für einen gezielten und ausreichenden Luftaustausch. Vermeiden Sie dagegen dauerhaftes Lüften auf Kipp. Das ist für eine wirksame und schnelle Durchlüftung nicht geeignet. Als weiterer Nachteil kühlen die umliegenden Wände aus und Schimmelbildung wird begünstigt.

Kälte aussperren: Schließen Sie Rollläden, Vorhänge und Rollos nach Einbruch der Dunkelheit und vor allem in kalten Nächten. Dichten Sie Fenster und Türen ab, um den Wärmeverlust durch Zugluft zu vermeiden. Halten Sie außerdem die Zimmertüren zu beheizten und ungeheizten Räumen geschlossen.

Mehr Anregungen bietet der umfangreiche, kostenfrei zugängliche Themenschwerpunkt „Energiesparen“ auf dem Portal Verbraucher60plus . Die VERBRAUCHER INITIATIVE nennt dort zahlreiche konkrete Tipps zum Sparen von Heizkosten, warmem Wasser und Strom. Zahlreiche Links zu Informations- und Beratungsangeboten ergänzen das Angebot.

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. ist der 1985 gegründete Bundesverband kritischer Verbraucherinnen und Verbraucher. Schwerpunkt ist die ökologische, gesundheitliche und soziale Verbraucherarbeit.

Kontakt

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V.

Georg Abel

Wollankstr. 134

13187 Berlin

030 53 60 73 41

030 53 60 73 45



https://www.verbraucher.org