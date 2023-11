Fünfmal frisches Gemüse aus der Flasche mit Nutriscore A

Die Soup“r Drinks von Your Root: Leckeres Gemüse in Bio-Qualität, ohne jegliche Zusätze und haltbar bei vollständigem Nährstofferhalt

München, 13. November 2023: Gesunde Ernährung für Alle – so lautet das Motto des Münchner Food-Start-ups Your Root. Das Team rund um den ehemaligen Eishockey-Profi Thomas Oppenheimer sowie den Bio-Spitzenkoch und -Berater Konrad Geiger hat es sich zum Ziel gesetzt, ein Produkt anzubieten, mit dem sich Menschen ganz schnell und einfach gesund ernähren können. Herausgekommen ist eine kleine Sensation: Gemüse aus der Flasche. Die Soup“r Drinks erfüllen Nutri-Score A und bieten kompromisslos frisches Gemüse in Bio-Qualität ohne jegliche Zusätze und – dank speziellem Hochdruck-Verfahren – haltbar bei vollem Nährstofferhalt.

Wer auf eine ausgewogene Ernährung mit viel frischem Gemüse achtet, ist nicht nur fitter, sondern beugt auch chronischen Krankheiten vor. Doch im stressigen Alltag mit zu wenig Zeit und zu vielen ungesunden Fast-Food-Angeboten ist es oft gar nicht so einfach, sich gesund zu ernähren. Kurzum, frisches Gemüse für den schnellen Konsum – eine Marktlücke! Das Food-Start-up Your Root hat diese nun erfolgreich geschlossen. Mit jeder Menge an frischem Gemüse, Kräutern und hochwertigen Ölen liefern die bio-zertifizierten Soup“r Drinks für 3,99 Euro pro 250ml-Flasche jede Menge an Vitaminen und Nährstoffen sowie durchschnittlich über 25 Prozent des von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfohlenen Tagesbedarfs an Gemüse. Und sie schmecken dabei so gut, dass selbst wählerische Kindergaumen sie gerne trinken.

Obst ist gut, Gemüse ist besser – am besten hochdruckpasteurisiert!

Die Soup“r Drinks sind weder Smoothie noch Fruchtsaft, sondern eine völlig neue Produktkategorie: pures Gemüse aus der Flasche. Der Vorteil der Drinks ist ihr minimaler Fruchtzuckeranteil im Vergleich zu Fruchtsmoothies oder Obst-Gemüse-Mischgetränken, weswegen der Zuckerspiegel im Körper nicht übersättigt wird.

Das Beste: Die Soup“r Drinks sind nicht eingekocht, sondern Frischware, die trotzdem bis zu zwölf Wochen haltbar ist. Für die maximale Nährstoffdichte und den frischen, natürlichen Geschmack setzt Your Root dazu auf die Hochdruckpasteurisierung (High Pressure Processing / HPP), die mit Hochdruck schädliche Bakterien und Mikroorganismen abtötet, aber Nährstoffe, Vitamine, Geschmack sowie Textur des Produkts erhält – und zwar ganz ohne Konservierungsstoffe.

Soup“r Drink – der perfekte Allrounder!

Der Name Soup“r Drink ist nicht nur Wortspiel, sondern Programm. Denn die Flexibilität in der Anwendung dieses Produkts unterstreicht seinen Anspruch auf eine völlig neue Lebensmittelkategorie: egal, ob als schneller Snack zum Trinken, kalte Gazpacho, Suppe oder als Soße für die schnelle Zubereitung leckerer, frischer und vor allem gesunder Mahlzeiten – sprich: Die Drinks sind perfekte Allrounder!

Die USPs der Soup“r Drinks auf einen Blick:

-Bio-zertifiziert aus 100% nachhaltig angebauten Bio-Rohstoffen

-Veganes Nahrungsmittel mit Nutriscore-A-Bewertung

-Frei von künstlichen Farb-, Aroma- oder Konservierungsstoffen

-Kein Zuckerzusatz, nur minimaler natürlicher Fruchtzuckergehalt durch reines, frisches Gemüse

-Haltbar bei höchstmöglicher Nährstoff- und Vitamindichte dank HPP-Verfahren

-Als Drink, Suppe oder Sauce verwendbar

-Pfandflasche aus 100% recyclebarem rPET

-Regional produziert

Diese fünf leckeren Gemüselieferanten gibt es:

1. Bio Rote Bete-Basilikum: Rote Beete liefert dem Körper jede Menge Eiweiß, Ballaststoffe, Vitamine, Eisen und Antioxidantien. Damit ist die Rote Bete besonders förderlich für eine gute Verdauung und gesunde Darmflora. Über 100 Gramm des roten Superfoods stecken in dieser leckeren Sorte, das ebenfalls im Drink enthaltene Leinsamenöl stabilisiert darüber hinaus eine positive Stimmungslage.

2. Bio Paprika-Tomate: Die Antioxidantien, die sowohl Paprika als auch Tomate enthalten, fördern Zellerneuerung und Zellgesundheit. Das enthaltene Vitamin C sowie Kalium, Magnesium und Zink stärken darüber hinaus das Immunsystem, regulieren den Wasserhaushalt und aktivieren Enzyme fur den Energiestoffwechsel. Nicht zuletzt hält das einzigartige Lycopin der Tomate das Herz-Kreislaufsystem in Schwung.

3. Bio Mais-Ingwer: Mit über 40 Prozent Maisanteil sowie zahlreichen Nährstoffen macht diese Sorte satt, unterstützt die Regeneration nach dem Sport und hilft dabei, Top-Leistung zu erbringen. Die im Mais enthaltenen Proteine sind hervorragender Energielieferant, während der Ingwer durch seine entzündungshemmende Wirkung regenerative Prozesse im Körper unterstützt. Zusätzlich helfen Vitamin B1, B2 und B6 bei Energiegewinnung und -speicherung, beim Nervenaufbau und beim Fettstoffwechsel.

4. Bio Kürbis-Limette: Auch dieser Drink macht durch seine hohen Ballaststoffanteil richtig satt und liefert über das enthaltene Betakarotin Antioxidantien, die freie Radikale binden und Zellschädigungen vorbeugen. Der geschmackvolle Hokkaido-Kürbis liefert zudem jede Menge Kalium, Magnesium, Calcium und Eisen, die bei der Regulation des Wasserhaushalts helfen. Nicht zuletzt unterstützen diese Nährstoffe auch die Knochen-, Zahnstruktur- und Blutbildung.

5. Bio Brokkoli-Gurke: Dank des hohen Brokkoli-Anteils ist dieser Soup“r Drink nicht nur lecker, sondern stärkt auch die Zellgesundheit und -funktionen im Körper. Zudem stärkt Brokkoli das Immunsystem und unterstützt die natürliche Abwehr von freien Radikalen. Das im Drink enthaltene Olivenöl fördert darüber hinaus die Herzgesundheit und wirkt positiv auf das gesamte Herz-Kreislauf-System.



Über Your Root:

Your Root Food ist ein erfolgreiches Münchner Food-Start-up, das es sich zum Ziel gesetzt hat, mit einfach und schnell zu konsumierendem frischen Gemüse gesunde Ernährung für Alle zu einem festen Bestandteil des Alltags zu machen. Mit den SOUP“R DRINKS bietet das Unternehmen dafür fünf leckere Drinks mit kompromisslos frischem Gemüse in Bio-Qualität und ohne jegliche Zusätze. Die Drinks erfüllen Nutri-Score A-Bewertung und sind dank Verarbeitung mit einem speziellem Hochdruck-Verfahren ohne Erhitzung oder Konservierungsstoffe haltbar bei vollem Nährstofferhalt. Weitere Informationen zu Your Root Food gibt es hier: https://your-root.de

