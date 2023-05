Für den Gesundheitstag im Unternehmen: Gesundheitsmodule powered by fruiton

Bewegung und Vitamine in einem? Das gelingt zum Beispiel mit dem Smoothie Bike von fruiton.

Köln, im Mai 2023. Gesunde Ernährung und Bewegung sind zwei Bausteine der betrieblichen Gesundheitsförderung im Unternehmen. Gesundheitstage sensibilisieren die Mitarbeiter für diese Aspekte. Die fruiton GmbH in Köln hat im Jahr 2019 daraus ein attraktives Feature entwickelt: das Smoothie Bike. Dem Klassiker stehen inzwischen weitere Angebote zur Seite. Mit den „Gesundheitsmodulen“ sind die Frische-Profis regelmäßig Partner für Gesundheitstage in ganz Deutschland.

Bewegung wird belohnt mit frischen Vitaminen

Mario Dutenstädter schwingt sich auf den Sattel des stationären Smoothie Bikes und macht vor, wie es funktioniert. Damit das vordere – und einzige – Rad in Schwung kommt, tritt der Geschäftsleiter von fruiton kräftig in die Pedale und siehe da: Der Mixer startet. Die Teilnehmenden des Gesundheitstages komponieren mit den Zutaten selbst die Geschmacksrichtung ihres Smoothies. Aus dem appetitlich arrangierten Fruchtangebot wählt man das Obst für seinen Lieblingstrunk. In weniger als einer Minute werden Obst und Gemüse per Muskelkraft zu einem ebenso leckeren wie gesunden Smoothie gemixt. Jetzt ist das Interesse der Umstehenden geweckt. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer will mitmachen und bekommt den „erstrampelten“ Smoothie natürlich sofort serviert.

Das Smoothie Bike kann unkompliziert in den Event integriert werden

Viel Effekt auf wenig Raum – so lässt sich das Smoothie Bike als frisches Feature für den Gesundheitstag im Unternehmen beschreiben. Das Sportgerät kann fast überall platziert werden – drinnen und draußen. Das fruiton-Team arrangiert sein Obstangebot ganz einfach auf einer freien Fläche. Wiederverwendbare Becher plus Trinkhalme aus dem kompostierbaren Biokunststoff PLA passen zum gesunden Event. Auch kurzfristige Anfragen nimmt die fruiton GmbH an. „Wir sind flexibel“, bestätigen die Domstädter.

Inhaltlich lässt sich das Smoothie Bike mit vielen Gesundheitsthemen kombinieren

Die Felder Bewegung und gesunde Ernährung gehen die Gesundheitsbeauftragten in den Unternehmen heute differenziert an. Das Smoothie Bike passt zu allen Facetten eines gesundheitsbewussten Unternehmens und hat auch schon auf mancher Betriebsfeier viel Spaß bereitet. Die fruiton GmbH wertet die positiven Reaktionen auf das Smoothie Bike als Bestätigung: Frisches Obst gehört in das Konzept eines modernen Unternehmens.

Gesundheitsmodule plus Motivationstrainer für das sportliche Event

Firmenfusion, Jubiläum oder Teambuilding: Es gibt verschiedene Gründe, die Menschen im Unternehmen zusammenzubringen. Wer es sportlich und großartig mag, ist bei fruiton richtig. Neben dem handlichen Smoothie Bike bietet man zum Beispiel Aktivitäten, die Reaktionsschnelligkeit und Koordination erfordern. Dazu zählen die T-Wall auf der man Lichtpunkte berührt oder Icaros – ein Fitnessgerät, das wie ein Flugsimulator funktioniert. Digital unterstützt taucht man mit Oculus Rift in die virtuelle Realität ein und erkundet zum Beispiel den menschlichen Körper. So sensitiv wirkt auch der interaktive Sinnesgarten. An fünf Stationen nimmt man seine Sinne bewusst wahr. „Interessierte Unternehmen melden sich direkt bei uns und wir stellen gemeinsam ein attraktives Angebot für das gesunde wie motivierende Firmenevent zusammen“, bieten Röbkes und Dutenstädter an.

