Für eine saubere Umwelt: Somabay zeigt Einsatz

Das Urlaubsparadies am Roten Meer ging mit positivem Beispiel voran und feierte den diesjährigen World Cleanup Day mit einer groß angelegten Säuberungskampagne.

München/Somabay: Am 16. September war es wieder soweit: Der Internationale World Cleanup Day erinnerte uns daran, dass wir noch immer viel zu viel Müll produzieren und diesen zu allem Überfluss auch noch unachtsam wegwerfen. Die ägyptische Destination Somabay nahm sich den diesjährigen World Clean Up Day zum Anlass, um mit einer groß angelegten Aufräumaktion ein Zeichen zu setzen.

In der Destination am Roten Meer, die sich durch seine spektakulären Unterwasserreservoirs besonders auszeichnet, ist der Schutz der Naturschätze von höchstem Interesse. Somabay mobilisierte rund 500 Personen, um die ägyptische Bucht in einem gemeinschaftlichen Prozess zu säubern. Mit vereinten Kräften entfernten alle Beteiligten vier Tonnen Kunststoff-, Karton-, Holz- und Stahlabfälle aus der Naturkulisse Somabay.

Die groß angelegte Säuberungskampagne wurde von Somabay und seinen Einrichtungen zusammen mit dem Orca Diving Center initiiert, da Nachhaltigkeit für das Resort nach wie vor von größter Bedeutung ist. Der Chief Hospitality Officer von Somabay, Herr Ashraf El Seissy, fügte hinzu: „Unser Engagement für Nachhaltigkeit geht über diese Veranstaltung hinaus. Wir suchen ständig nach innovativen Wegen, um unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren und gleichzeitig das Erlebnis für unsere Gäste zu verbessern.“ Die Maßnahmen am World Cleanup Day werden von nun an jedes Jahr durchgeführt.

Das Orca Diving Center war für die Säuberung des Yachthafens und der nahegelegenen Tobia Insel verantwortlich, während Somabay und seine Bewohner die gesamte restliche Destination säuberten: Das Robinson Water Sports Center übernahm die Säuberung des Riffs, Somabay Golf machte sich auf den Golfplätzen und an der anschließenden Küstenlinie auf die Suche nach Abfällen. Weiters säuberte Somabay auch die Yachthafen an Land, das Dorfgebiet, die Straßen, die Baustellen und die Promenade entlang der Küste.

Gemeinsam mit den einzelnen Hotels kümmern sich Somabays Mitglieder bereits in regelmäßigen monatlichen Säuberungsaktionen um das Riff und die Strände. Zum World Clean Up Day wurde die monatliche Aktion nun auf die gesamte Küste und die bebauten Gebiete Somabays ausgeweitet. Zu der ganztägigen Aktion am 16. September trommelte Somabay nicht nur ein Team aus Mitarbeitern und Immobilieneigentümern zusammen, um bei der Aktion mitzuhelfen, auch stellte jedes Hotel ein Freiwilligen-Team auf und motivierte sogar die Gäste, sich für das gemeinschaftliche Ziel, das Gebiet von Kunststoffen und anderen Schadstoffen zu befreien, einzusetzen.

Unterstützt wurde das Vorhaben von der Hurghada Environmental Protection and Conservation Association (HEPCA), die Arbeitskräfte bereitstellte und bei der korrekten Entsorgung und beim Recycling der Abfälle half. Die international anerkannte Nichtregierungsorganisation setzt sich seit ihrer Gründung im Jahr 1992 für den Meeres- und Landschutz am Roten Meer ein und ist für die gesamte Abfallentsorgungsstrategie Hurghadas und der Küste von Marsa Alam verantwortlich.

