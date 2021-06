Für eine starke Zukunft

Verbandskooperation von CoPoli e.V. und Beraternettzwerk.de

Ein Einzelkämpfer hat es immer schwer. Und dabei kommt es auch nicht auf die Branche an.

Daher haben sich auch freie Berater schon vor einigen Jahren in einer geeigneten Organisationsform zusammengeschlossen, um am Markt besser agieren zu können: Der CoPoli e.V. und das Beraternettzwerk.de.

Aufgrund der sich schnell verändernden Bedingungen in der Geschäftswelt und der dadurch bedingten stetig steigenden Diversität der Kundenwünsche, haben beide Organisationen zum 15.5.2021 eine Bundesland-übergreifende Kooperation vereinbart, um gerade diese Kundenwünsche durch eine professionelle Lösung adäquat beraten zu können.

CoPoli e.V. und Beraternettzwerk.de als Partner für die Umsetzung zukunftsträchtiger Visionen

Gute Beratung ist ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg für alle Selbständigen (vom Soloentrepreneur bis zum KMU). Während der Corona Pandemie ist guter Rat von praxiserprobten Experten doppelt wichtig, weil sich das Verhalten aller Kunden und Geschäftspartner radikal verändert hat und diese Veränderungen nachhaltig sind. Da viele Selbständige Einzelkämpfer sind, benötigen Sie besonders einen Berater, dem sie vertrauen können und der mit ihnen praxisnahe Lösungen entwickelt, die erfolgreich umgesetzt werden können. Diese Hilfestellung wird deutschlandweit angeboten, persönlich und online und ca. 80 qualifizierten und engagierten Berater*innen decken alle erforderlichen Inhalte und auch Spezialthemen ab.

CoPoli e.V.

Der Verein ist ein Zusammenschluss von qualifiziertem und zertifiziertem Berater*innen mit hohem Fachwissen und Erfahrungen aus vielen Branchen. Sie eint die Erkenntnis, dass interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Partnern der wesentliche Schlüssel zum Erfolg ist. Die komplementären Stärken und Erfahrungen der Partner erhöhen signifikant unternehmerische Erfolgschancen, weil (existentielle) Fehler vermieden werden können und ein Vielfaches an praktischer unternehmerischer Erfahrung zur Verfügung steht.

Beraternettzwerk.de

Das Beraternettzwerk ist ein Netzwerk von berufs- und lebenserfahrenen Beraterinnen und Beratern, die über hohe praktische Lösungskompetenz verfügen. Es wird dabei ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt und bei Bedarf des Unternehmers auf geeignete Kolleginnen und Kollegen des Netzwerks zurückgegriffen.

Gemeinsam für eine starke Zukunft

CoPoli.e.V. und Beraternettzwerk.de können durch diese Kooperation gemeinsam die Interessen von Selbständigen und Unternehmen noch stärker vertreten. Sie sind ein wichtiger, praxiserfahrener Partner gegenüber relevanten Verbänden wie z.B. der “Offensive Mittelstand”, der Politik, Förderinstitutionen und relevanten Marktteilnehmern. Gemeinsame Messeauftritte, Online Events und Mandate erhöhen den Nutzen für die Selbständigen um ein Vielfaches. Diese enorme Stärke ist besonders während der Corona Pandemie essentiell für ein nachhaltiges und erfolgreiches Wachstum der Selbständigen und Unternehmen.

Fazit:

Jeder Selbständige ist durch Corona zu nachhaltigen Veränderungen gezwungen und benötigt umsetzbare Visionen. CoPoli e.V. und das Beraternettzwerk.de unterstützen bei der Gewinnung von Finanzierungen und Fördermitteln, erarbeiten individuelle Geschäftsprozesse und digitale Transformationen. Sie helfen, neue Kunden zu finden und zu halten durch Marketing und Vertrieb, sowie bei der Weiterentwicklung der Organisation.

CoPoli und das Beraternettzwerk.de sind Partner der Offensive Mittelstand mit dem Ziel den Mittelstand und Selbständige als Rückgrat der deutschen Wirtschaft nachhaltig und praxisnah zu unterstützen. Es können auch große Projekte erfolgreich umgesetzt werden, weil die Expertise von noch mehr ausgesuchten und besonders qualifizierten/zertifizierten CoPoli und Beraternettzwerk-Beratern zur Verfügung steht.

Die Internet Auftritte von CoPoli ( www.CoPoli.net) und Beraternettzwerk.de ( www.beraternettzwerk.de) . bieten einen guten Überblick über die konkrete Arbeitsweise und sind schon eine erste Quelle für Inspirationen.

Firmenbeschreibung

CoPoli e.V. unterstützt den Mittelstand, Selbständige, Gründer und Unternehmen durch Beratung in den Bereichen Finanzierung/Fördermittel, Geschäftsprozesse und digitale Transformation, Marketing/Vertrieb sowie Leadership und Organisationsentwicklung.

CoPoli ist zertifiziert/akkreditiert bei vielen nationalen und regionalen Förderprogrammen und bietet ein ganzheitliches gemeinsames, Branchen und fachübergreifendes Beratungsverständnis mit praktischer Umsetzung. CoPoli ist Partner der Offensive Mittelstand und hilft Selbständigen ihre eigenen persönlichen Visionen zu finden und erfolgreich umzusetzen.

Schlüsselwörter: CoPoli, Beraternettzwerk, Corona, Mittelstand, Beratung, Finanzierung, Fördermittel, digitale Transformation, Marketing/Vertrieb, Leadership, Organisationsentwicklung.

Firmenkontakt

CoPoli e.V.

Egerstraße 2

65205 Wiesbaden

vertreten durch den Vorstand:

Diplom-Volkswirt Heribert Borgmann (Erster Vorsitzender)

Diplom-Betriebswirt Andreas Bode (Stellvertretender Vorsitzende)

Jurist / Bankdirektor a.D. Frank-Thomas Kraft (Stellvertretender Vorsitzende)

Kontakt:

Telefon: + 49 611 448 55 41

Telefax: + 49 322 22466 100

E-Mail: info@CoPoli.net

Website: www.CoPoli.net

Firmenkontakt

Copoli e.V

Heribert Borgmann

Egerstraße 2

65205 Wiesbaden

0611/4485541

info@CoPoli.net

http://www.CoPoli.net

Pressekontakt

Andreas Bode

Andreas Bode

Franz-von-Defregger Straße 16

85586 Poing

0151/10002342

andi_bode@t-online.de

http://www.unternehmen-kreativwirtschaft.de