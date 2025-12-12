Fuhrparkmanagement: REBA IMMOBILIEN AG: E-Transporter-Fuhrpark für Deutschland

REBA IMMOBILIEN AG setzt auf Elektromobilität: Neuer E-Transporter-Fuhrpark für Deutschland

Das Bauteam der REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch) ist ab sofort mit umweltfreundlichen E-Transportern unterwegs. Mit der Umstellung auf Elektromobilität unterstreicht das Unternehmen sein Engagement für nachhaltige Bauprojekte und CO-reduzierten Betrieb.

Die REBA IMMOBILIEN AG setzt einen weiteren Meilenstein in Richtung Nachhaltigkeit: Ab sofort ist das Bauteam in Deutschland mit neuen E-Transportern unterwegs. Mit dieser Umstellung auf Elektromobilität leistet das Unternehmen einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz und zur Reduzierung von CO-Emissionen im Bau- und Sanierungsbereich.

Die REBA IMMOBILIEN AG mit Sitz in der Schweiz ist ein Immobilieninvestor für Gewerbe- und Wohnimmobilien und arbeitet in enger Kooperation mit den Hotelinvestoren der Hotel Investments AG. Darüber hinaus ist das Unternehmen als Immobilien-Bestandshalter, Bauunternehmen, Bauträger und Projektentwickler für Neubauprojekte in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätig.

Mit ihrer 100%-igen Tochterfirma REBA IMMOBILIEN GmbH bietet die REBA IMMOBILIEN AG zudem einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen und Renovierungen in Deutschland an, mit besonderem Fokus auf Altbausanierungen von gewerblichen Immobilien und Hotels.

National und international unterstützt die REBA IMMOBILIEN AG ihre Kunden und Partner als Investment- und Immobilienmakler für Off-Market-Immobilien im Bereich Gewerbeimmobilien, vor allem in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die Umstellung auf E-Transporter unterstreicht das Engagement des Unternehmens für nachhaltige und zukunftsorientierte Lösungen, nicht nur in der Immobilienbranche, sondern auch im täglichen operativen Betrieb.

Über die REBA IMMOBILIEN AG:

Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

