Full-Service in der Logistik

Das Logistik-Center von Hezinger Maschinen garantiert Sicherheit bis zur Aufstellung

Bei der Anlieferung von Produktionsmaschinen kommt es im Logistikprozess immer wieder zu kleineren und größeren Schäden. Dies ist nicht nur ärgerlich, sondern kann auch zu langwierigen und meist völlig unnötigen Diskussionen über die Verantwortlichkeiten zwischen Hersteller, Logistikunternehmen und Kunde führen. Um dies zu vermeiden, übernimmt Hezinger Maschinen GmbH alle Aufwendungen der Anlieferungsorganisation und damit auch die komplette Verantwortung für die einwandfreie Übergabe der Maschine.

Von Tafelscheren und Abkantpressen, bis hin zu Rundbiegemaschinen und halbautomatischen Plasma- und Wasserstrahlschneidanlagen, bietet das Kornwestheimer Unternehmen Anlagen im kleinen wie auch im großen Investitionsumfang. “Unsere Kunden haben ein Recht darauf, dass ihre Maschinen nicht nur zeitnah, sondern vor allem auch unversehrt bei ihnen ankommen, um Produktionsstopps zu verhindern und eine zügige Inbetriebnahme zu gewährleisten”, so Thomas-Alexander Weber, Geschäftsführer der Hezinger Maschinen GmbH.

Grundsätzlich ist eine immer höhere Flexibilität auf Seiten der Anbieter in puncto Logistik gefragt. Dadurch, dass Hezinger in den vergangenen Jahren deutlich mehr und auch komplexere Projekte für seine Kunden realisiert, steigt auch der logistische Aufwand. Daher hat das Unternehmen neue Logistikmethoden analysiert und eingeführt. Kernstück ist das Hezinger Logistik-Center.

Das Hezinger Logistik-Center kümmert sich um die stundengenaue Anlieferung, inklusive aller notwenigen Formalitäten und das bundesweit. Ist die Maschine beim Kunden angekommen, kümmert sich ein Team von geschulten Technikern um die fachgerechte Aufstellung und Inbetriebnahme der Anlage am Einsatzort. “Dieser Vorgang ist ein fundamentaler Bestandteil unseres Lieferkonzepts”, so Weber. “Unsere Kunden bearbeiten Bleche und sind weder Speditionsfachmann noch Monteure”, so Weber weiter.

Hezinger-Kunden können sich auf eine sichere Auslieferung verlassen, da eine ständige Absprache zwischen dem Logistikcenter und dem beauftragten Logistikunternehmen besteht. Sollte die Hezinger Maschine dennoch einmal nicht pünktlich ihr Ziel erreichen, übernimmt Hezinger die zusätzlichen Wartekosten des zur Abladung bestellten Schwerlastunternehmens. “Wie bestellt, so geliefert – das ist das Hezinger Logistik-Versprechen”, ergänzt Weber.

Seit mehr als 41 Jahren liegt die Kompetenz der Hezinger Maschinen GmbH im Maschinenbau für die Blechbearbeitung. Dabei konzentriert sich das Unternehmen auf das Schneiden, Formen, Biegen und Entgraten für die variantenreiche und halbautomatische Bedienung. Hezinger ist Hersteller, der europaweit produziert. Das sichert dem Kunden ein einmaliges Preis-/Leistungsverhältnis wie auch deutsche Qualitätsstandards und entsprechende Gewährleistungen. Durch langjährige Maschinenbau-Kompetenz berät Hezinger bedarfsgerecht und produzierte auf Wunsch entsprechende Sonderanfertigungen.

