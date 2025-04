Funded Unicorn GmbH: Wie PropTrading in Deutschland das Spiel verändert

PropTrading – ein Begriff, der die Finanzwelt revolutioniert. Mit der Funded Unicorn GmbH tritt nun ein deutscher Vorreiter auf den Plan, der nicht nur die Spielregeln neu schreibt, sondern Tradern echte Chancen bietet. Unter der Führung von Thomas Hartmann hat sich das Unternehmen als einzigartiger Partner für ambitionierte Trader etabliert, die auf Erfolg setzen – ohne unnötige Risiken.

Was Funded Unicorn anders macht: Echte Trades, echte Gewinne

Das Prinzip des PropTradings ist einfach: Trader handeln mit dem Kapital des Unternehmens. Doch Funded Unicorn hebt sich mit einem entscheidenden Unterschied von anderen Anbietern ab. Hier werden sämtliche Trades direkt am Markt gespiegelt. Keine künstlichen Szenarien – jeder Handel basiert auf realen Marktbewegungen.

Das bedeutet für die Trader nicht nur echte Gewinne, sondern auch eine Beteiligung von bis zu 90 % am Profit. Während andere Plattformen ihre Nutzer ausschließlich in simulierten Umgebungen handeln lassen, setzt Funded Unicorn auf das Weiterleiten der Trades in Echtzeit. Dabei bleibt der Kunde im Funded-Status, um Bafin-konform zu bleiben. Jeder Trade ist authentisch und nachvollziehbar, was Vertrauen schafft und den Grundstein für nachhaltigen Erfolg legt.

PropTrading für alle – so funktioniert der Einstieg

Die Funded Unicorn GmbH bietet Tradern mit einer klaren Vision die Möglichkeit, ihr Potenzial voll auszuschöpfen – sei es als ambitionierter Einsteiger mit einer durchdachten Strategie oder als erfahrener Profi, der seine Erfolge skalieren möchte. Der Weg beginnt mit einer Challenge: Wer das festgelegte Gewinnziel erreicht, erhält ein „Funded“-Konto. Ab diesem Moment profitieren die Trader von einer attraktiven Gewinnbeteiligung – mit klaren Vorteilen auf ihrer Seite.

„Unser Erfolg basiert auf dem Erfolg unserer Kunden. Deshalb sind unsere Regeln fair und transparent. Wir profitieren nur, wenn unsere Trader gewinnen“, erklärt Thomas Hartmann, Gründer der Funded Unicorn GmbH.

Transparenz und Vertrauen durch klare rechtliche Rahmenbedingungen

In einer Branche, die häufig von Skepsis begleitet wird, setzt die Funded Unicorn GmbH auf rechtliche Klarheit und Transparenz. In enger Abstimmung mit der BaFin wurde bestätigt, dass die Geschäftstätigkeit des Unternehmens keiner Genehmigungspflicht unterliegt. Diese rechtliche Absicherung gibt Tradern das Vertrauen, mit einem verlässlichen Partner zusammenzuarbeiten. Während viele Wettbewerber auf undurchsichtige Modelle oder simulierte Trades setzen, führt Funded Unicorn sämtliche Orders direkt am Markt aus – und schafft so eine transparente, faire und vertrauenswürdige Handelsumgebung.

Der besondere Reiz von Funded Unicorn für Trader

Die Philosophie von Funded Unicorn ist klar und zielgerichtet: Trader sollen erfolgreich sein. Das Unternehmen stellt Kapital für bewährte Handelsstrategien bereit – ganz ohne finanzielles Risiko für die Kunden. Dieses partnerschaftliche Modell vereint ambitioniertes Wachstum mit Sicherheit und macht Funded Unicorn zu einer besonders attraktiven Wahl für alle, die groß denken.

„Ich wollte eine Firma schaffen, die Tradern echte Chancen bietet und langfristig arbeitet. Unsere Stärke ist die Transparenz und der direkte Marktzugang“, sagt Thomas Hartmann.

Blick in die Zukunft: Funded Unicorn auf Erfolgskurs

Als Gold-Sponsor der World of Trading Messe 2024 macht Funded Unicorn deutlich, dass sein Fokus weit über den deutschen Markt hinausreicht. Die Vision ist klar: Das Unternehmen will international neue Maßstäbe setzen und zur ersten Adresse für PropTrader weltweit werden. Mit einem innovativen Geschäftsmodell, echten Handelsmöglichkeiten und einem starken Fokus auf den Erfolg seiner Kunden hat Funded Unicorn das Potenzial, die Finanzwelt nachhaltig zu prägen.

Trading neu gedacht: Die Zukunft ist jetzt

PropTrading war noch nie so klar, sicher und lukrativ. Die Funded Unicorn GmbH setzt neue Maßstäbe in der Branche und eröffnet Tradern die Chance, ohne eigenes Risiko groß zu denken. Ein echtes Erfolgsmodell – made in Germany.

Jetzt selbst Erfolgsgeschichte schreiben: Hier bei Funded Unicorn GmbH starten.

Die Gewinne, die man sich hart erarbeitet hat, verschwinden oft schneller, als sie aufgebaut wurden, dank strenger Trailing Stop Losses oder willkürlicher Einschränkungen. Für viele fühlt es sich an, als sei das System darauf ausgelegt, sie scheitern zu lassen, anstatt ihnen eine echte Chance zu geben.

Genau hier setzt Funded Unicorn an. 2024 gegründet, stehen wir für ein neues, faires Modell im Prop Trading. Mit klaren, nachvollziehbaren Regeln: 10 Prozent Profitziel in der 1. Phase, maximal 6 % Gesamtverlust und Kapital bis zu $400.000.Schaffen wir die Grundlage, auf der talentierte Trader ihr Potenzial entfalten können.

Keine Tricks, keine versteckten Hürden, sondern ein transparentes und traderfreundliches System, das den Fokus auf Erfolg legt.

Kontakt

Funded Unicorn GmbH

Thomas Hartmann

Alter Schlachthof 51

76131 Karlsruhe

+49 72127664596



http://www.fundedunicorn.com

Bildquelle: Funded Unicorn GmbH