Fundraising bietet älteren Arbeitnehmenden sichere Zukunft

Ältere Arbeitnehmende und Jobsuchende sehen sich oft benachteiligt. In einer Umfrage der Jobplattform Xing unter 1000 Teilnehmenden gaben 40 Prozent der 50- bis 60-Jährigen an, bei Bewerbungen schon einmal wegen ihres Alters diskriminiert worden zu sein. Dabei wird Arbeit für Senioren und Seniorinnen immer attraktiver – gerade im Bereich Promotion und Fundraising bieten sich umfassende Möglichkeiten. Bei der auf Fundraising spezialisierten Unternehmensgruppe service94 GmbH werden Menschen für die Unterstützung sozialer Projekte gewonnen und da kann Lebenserfahrung ein großer Vorteil sein. Gerade ältere Arbeitnehmer sind dabei ein Gewinn. Deshalb sucht die Unternehmensgruppe weiterhin gezielt auch nach Bewerbern aus der Altersgruppe 50plus ( www.promotionwelt.de) .

Arbeitsmarktexpertinnen und -experten beobachten, dass mit zunehmendem Alter das Risiko wächst, länger arbeitslos zu bleiben. Das bestätigte der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Daniel Terzenbach, in einem Interview mit dem Deutschlandfunk: „Ältere werden nicht schneller arbeitslos, aber sie haben größere Probleme, wieder einen Job zu bekommen.“ Diese Tendenz verstärke sich in konjunkturell angespannten Zeiten.

Viele ältere und alte Menschen haben umfassende Kenntnisse und Kompetenzen, die für unsere Gesellschaft unverzichtbar sind. Sie sind heute zudem in der Regel gesünder, besser ausgebildet und vitaler als frühere Generationen. In ihrem Positionspapier wendet sich Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen e.V. (BAGSO) gegen die Vorstellung, man könne bestimmte Aufgaben nur bis zu einem gewissen Alter übernehmen. Sie plädiert dafür, Altersgrenzen konsequent zu überprüfen – im Arbeitsleben, beim zivilgesellschaftlichen Engagement und beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen. Ein Großteil der älteren Beschäftigten will nämlich im Arbeitsleben bleiben, weil es einfach Spaß macht, die Kontakte erhält und dem Alltag einen Sinn gibt, so das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW Köln).

Trotz dieses Trends zeigt eine Studie, dass nur jedes zwölfte Unternehmen gezielt nach Arbeitnehmern über 50 Jahre sucht. Anders ist dies bei der service94 GmbH: „Best Ager“ sind herzlich Willkommen. Die service94 Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Burgwedel bei Hannover und Standorten im gesamten Bundesgebiet bietet gerade älteren Arbeitnehmern ohne solide Berufsausbildung eine Chance. Regelmäßige Schulungen, Seminare und Coachings von renommierten Business- und Mentaltrainern und ein häufiger Kontakt zu den Auftraggebern, damit die Ziele und Projekte überzeugend und authentisch kommuniziert werden können, sind an der Tagesordnung. Reise- und Übernachtungskosten bei Workshops und Fortbildungen werden natürlich übernommen. Bereits während der Ausbildung zur Fundraiserin oder zum Fundraiser wird eine Festanstellung mit allen üblichen Sozialleistungen geboten – nähere Informationen auf der Plattform www.promotionwelt.de . Das Einstiegsgehalt liegt bei der Firmengruppe generell über dem Mindestlohn und wird durch Bonuszahlungen ergänzt, egal ob Vollzeitarbeitnehmer oder Teilzeitbeschäftigter.

Die service94 GmbH ist ein auf Sozialmarketing spezialisiertes Unternehmen in Burgwedel bei Hannover. Das Unternehmen berät und vertritt nationale und internationale Organisationen, Vereine und Verbände. Die Auftraggeber sind Non Profit Organisationen (NPO) mit vorrangig humanitärer, karitativer und ökologischer Zielsetzung. Für sie entwickelt die service94 GmbH im Bereich Mitgliederwerbung und Mitgliederverwaltung für Vereine innovative Marketingstrategien zur langfristigen Finanzierung und Verwaltung ihrer Aufgaben.

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