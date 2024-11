Fußball-WM 2026: Das Ticket zur Reise deines Lebens

Erlebe die Fußball-WM 2026 live mit Vietentours – unvergessliche Abenteuer und exklusive WM-Momente in den USA, Kanada und Mexiko.

11. Juni 2026: Stell dir vor, du bist Teil einer exklusiven Clique, die gerade das Abenteuer ihres Lebens beginnt. Der Anlass: die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Vietentours, einer der erfahrensten deutschen Sportreiseveranstalter und seit 39 Jahren zudem Veranstalter für USA- und Kanadareisen, plant eine außergewöhnliche WM-Reise, welche die Spiele und Spielorte der deutschen Nationalmannschaft in den Mittelpunkt stellt. Neben König Fußball sind dabei unvergessliche Amerika-Erlebnisse garantiert. Dafür sorgen u.a. Stadtführungen und Tagesausflüge, Welcome-Treffs, Partys inkl. Büfett und Expertentalks mit Bundesligaprominenz als Reisebegleitung. Fußballbegeisterte, die sich gleichzeitig den Traum von Amerika und der Fußball-WM erfüllen wollen folgen der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann – am liebsten bis zum Endspiel in New York/New Jersey.

Familiäre Reiseleitung mit langer WM- und USA-Erfahrung

„Schon 1994 veranstalteten wir unsere ersten Fußball-Reisen zur WM in den USA, damals als „Authorized Tour Operator“ für Deutschland. Seitdem haben wir zahlreiche Fußball-Weltmeisterschaften als offizieller Reiseveranstalter erlebt. Bei der letzten WM 2022 in Katar waren 210 begeisterte Fußballfans mit uns unterwegs und die Vorfreude auf Nordamerika war dort schon riesig.“ erzählt uns Wolfgang Vieten, Geschäftsführer und lenkender Geist, der, zusammen mit seiner Frau Petra Vieten, als ehemalige Schauspielerin („Lindenstraße“) und TV-Moderatorin das Gesicht von Vietentours, die WM 2026 begleiten und dafür sorgen, dass jeder Tag ein Highlight wird. Wie familiär die Reiseleitung ist, zeigt sich an der Besetzung des Teams, u.a. mit den Töchtern Annika und Sina sowie Sohn Benjamin als Reiseleitung. Wolfgang Vieten wird den „WM-Bus total“ begleiten, der die komplette, rund sechswöchige Tour, inkl. inneramerikanischer Flüge beinhaltet. Dabei stehen verschiedene WM-Reisepakete zur Auswahl, beginnend bei einer Woche Aufenthalt rund um ein bis zwei WM-Spiele. Von der besonders beliebten kompletten Vorrunde bis hin zu den k.o.-Spielen und natürlich dem WM-Finale ist alles buch- und kombinierbar. Wolfgang Vieten: „Spannende Spiele, aufregende Erkundungen von Stadt und Land, natürlich mit den besten Spots, und auch unsere legendären Partyabende in der Gruppe – wir sorgen mit dieser Amerika-Reise und unserer Erfahrung in Sachen Amerika- und Sportreisen für eine perfekte Mischung aus Fußball, Unterhaltung und Freizeit.“

Fußball WM-Tickets 2026 – Info

Die WM Tickets 2026 für die Fußball-Weltmeisterschaft kann man separat bei der FIFA kaufen. „Dabei helfen wir gerne bei der WM-Ticket-Reservierung, bzw. Bestellung. Bisher konnten wir mit unserer 32-jährigen WM-Erfahrung WM-Tickets für jede Weltmeisterschaft vermitteln. Bei allen WM-Reisen sind unsere Gäste mit Eintrittskarten angereist.“ versichert Wolfgang Vieten.

Eine WM-Reise wie keine andere

„Die Reisegruppe wird eine recht exklusive Clique sein, die mit Sicherheit eng zusammenwachsen und viele unvergessliche Erlebnisse und Momente miteinander teilen wird.“ sagt Wolfgang Vieten: „Wir achten deshalb darauf, dass es eine überschaubare Anzahl bleibt. Alle paar Tage erkunden wir dann gemeinsam eine neue Stadt, erleben die WM-Spiele live im Stadion und feiern beim Public Viewing oder in den typisch amerikanischen Sportbars. Dabei folgen wir der deutschen Nationalmannschaft und nutzen unsere Quartiere jeweils mehrere Tage, um von dort aus touristische Ausflüge zu unternehmen. So lernen unsere Gäste nicht nur die Stadien, sondern auch die schönsten Ecken Nordamerikas kennen. Diese Reise wird nicht nur eine Fußballreise, sondern ein Amerika-Abenteuer unter Freunden werden.“

Das Ticket zur WM-Reise deines Lebens sichern

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird eine „Soccer-Mania“ in Amerika, Kanada und Mexiko entfachen – und du kannst mittendrin sein. Werde Teil der exklusiven WM-Clique und melde dich jetzt an. Löse mit Vietentours das Ticket zur Reise deines Lebens und sei dabei, wenn WM-Geschichte geschrieben wird! Die persönlichen Briefe von Wolfgang Vieten zur Vorbereitung auf die WM 2026, regelmäßige Infos und Updates erhältst du unter: Vietentours WM Reise 2026

Vietentours mit Sitz in Düsseldorf gehört in Deutschland zu den führenden Veranstaltern im Bereich Sportreisen & Hospitality. Reisen und/oder Tickets zu den Top-Sportevents weltweit – vom Super Bowl über die Olympischen Spiele bis zu den Handball- und Fußball-EMs und -WMs. Incentives, Gruppenreisen und Sporteventreisen in familiärer Atmosphäre sind eines der Markenzeichen von Vietentours.

