Fußball-WM-Reise 2026 – Once in a Lifetime

Vietentours präsentiert umfassende WM-Reise-Programme zur größten Fußball-Weltmeisterschaft aller Zeiten.

Düsseldorf, 8. Januar 2026 – Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird neue Maßstäbe setzen: 48 Teams, 104 Spiele und erstmals drei Gastgeberländer – die USA, Kanada und Mexiko. Für Fußballfans aus aller Welt ist dieses Turnier mehr als ein sportliches Großereignis. Es ist ein einmaliges Erlebnis. Mit seinen speziell konzipierten WM Reisen 2026 bietet Vietentours deutschen Fußballfans die Möglichkeit, dieses Turnier optimal organisiert und intensiv zu erleben, als Teil einer exklusiven Clique, mit dem Ticket zum Fußball-Abenteuer ihres Lebens.

Vietentours zählt seit 40 Jahren zu den erfahrensten deutschen Reiseveranstaltern. Seit 1985/86 veranstaltete man Abenteuer & Sightseeingreisen nach Amerika und Kanada (wie der langjährige Katalog auch hieß), und seit man 1994 zum Offiziellen Reiseveranstalter inkl. Tickets für den deutschen Markt ausgewählt war, spezialisierte sich das Düsseldorfer Unternehmen auf Fußballreisen und Fanreisen. Der einzigartige Reisecharakter: Das VT-Team ist bei jeder Reise vor Ort und wird von namhafter Fußball-Prominenz unterstützt, die als Experten für Austausch, Einordnung und Diskussion sorgen. Diese persönliche Betreuung schafft eine familiäre Atmosphäre, die viele Gäste besonders schätzen. Die WM 2026 stellt nun einen besonderen Höhepunkt dar: Nie zuvor war eine Weltmeisterschaft so groß, international und logistisch anspruchsvoll. Und genau hier setzt die Expertise des Sportreise-Spezialisten an.

Drei Länder, eine WM – ein einzigartiges Reiseformat

Die drei Austragungsorte des DFB-Teams Houston, Toronto und New York verbindet Vietentours zu erstklassigen Reiseprogrammen, die nicht nur die Fußballspiele der deutschen Nationalmannschaft, sondern auch kulturelle Highlights in den Mittelpunkt stellen.

WM-Reisen, die weit über klassische Pauschalreisen hinausgehen und die mitreisenden Vietentours-Reisegäste zu einer familiären Gemeinschaft zusammenführen. Geschäftsführer Wolfgang Vieten: „Spannende Spiele, aufregende Erkundungen von Stadt und Land und natürlich die Public-Viewing-Events der WM-Spiele in der Gruppe – wir sorgen mit dieser Amerika-Reise und unserer Erfahrung für eine perfekte Mischung aus Fußball, Unterhaltung und Freizeit.“

Rundum-Sorglos-Reisen für WM-Fans

Vietentours bietet ein umfassendes Rundum-Sorglos-Paket, bei dem Organisation und Betreuung vollständig übernommen werden. Dazu zählen unter anderem Flüge, Hotels, Stadiontransfers und WM-Partys. Zu den Vorteilen für WM-Reisende zählen auch:

– Exklusive Betreuung durch Familie Vieten und erfahrene Vietentours-Reiseleiter

– Kleine, familiäre Gruppen für ein intensives Gemeinschaftserlebnis

– Programme mit Attraktionen und Highlights der Austragungsorte – von der Vorrunde bis zum Finale in New York

– Texas-BBQ, NASA-Erkundung, Schiffstour unter den Niagara-Fällen, Dinner-Cruise auf dem Ontario-See, Sunset-Cocktail auf einem Wolkenkratzer in Manhattan, etc.

– VIP-Erlebnisse mit Bundesligaprominenz als Experten sowie ausgewählten Partys und Events

– Reisegäste von Kult-Manager Reiner Calmund bis Ex-DFB-Präsident Rainer Koch.

Ziel ist es laut Wolfgang Vieten: „… den Reisenden ein sorgenfreies WM-Erlebnis zu bieten, bei dem die Gäste sich ganz auf die Fußballspiele, die Kultur Amerikas und die Atmosphäre rund um die Fußball-Weltmeisterschaft konzentrieren und mit absoluten Fachleuten wie Calli und Koch die WM-Spiele diskutieren können.“

Seit der WM 2014 ist bereits die zweite Generation der Familie Vieten aktiv im Unternehmen eingebunden. Diplom-Sportlehrer Wolfgang Vieten gilt dabei als ausgewiesener Amerika- und Fußballexperte im Team.

„Meine Frau Petra hat als langjährige TV-Moderatorin und Schauspielerin exzellente Kontakte und sorgt für den gewissen Glamourfaktor. Dass unsere Kinder in San Diego zur Schule gegangen sind, kommt ihnen heute und unseren WM-Reisen und den Gästen der Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles zugute. Unsere Tochter Annika arbeitet seit zwei Jahren in Manhattan, Sohn Benjamin hat ab April in Montreal für sein Medizinstudium ein Stipendium und unsere jüngste Tochter Sina leitet das Vietentours-Büro in Wien. Dort unterstützt sie gemeinsam mit unserem langjährigen Kollegen Frank Jungemann, der seit dem Jahr 2000 Teil des Unternehmens ist, die Geschäftsführung“.

WM-Reiseablauf am Beispiel der Vorrunde

Die WM-Reisen folgen einem bewährten Ablauf, der sportliche Highlights mit maximalem Reisekomfort und perfekter Organisation verbindet. Ein Beispiel für die Vorrundenphase:

– Ankunft im Hilton-Hotel in Houston mit Welcome-Treff und Kennenlernen der Gruppe

– Stadiontransfers aller deutschen Vorrundenspiele

– Gemeinsame Vietentours-Partys mit Musik, Kulinarik und Fußball-Experten

– Effiziente Transfers zwischen den Cluster-Städten wie Houston, Toronto und New York, per Bus und/oder Flug

– Je Spielrunde eine Stadtführung und ein Tagesausflug in der Gruppe

So wird sichergestellt, dass alle Reiseteilnehmer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind und kein sportliches oder atmosphärisches Highlight verpassen.

WM 2026 Tickets Info

Vietentours wurde bei allen Fußball-Weltmeisterschaften seit 1994 von der FIFA als Offizieller Reiseveranstalter für Deutschland ausgewählt, sofern ein entsprechendes Tour-Operator-Programm existierte.

Für die WM in Amerika bietet die FIFA die WM-Tickets 2026 online über FIFA.com/tickets an. Nicht vergebene oder zurückgegebene Tickets werden im Frühjahr 2026 im Rahmen eines First-come-first-served-Verkaufs angeboten.

Der Sportreiseveranstalter Vietentours unterstützt seine Kunden mit umfassender Erfahrung, Tipps und seinem internationalen Netzwerk. Fakt ist: Bei keiner Weltmeisterschaft sind Vietentours-Kunden ohne WM-Tickets angereist.

WM-Reise 2026 – Anmeldung und weitere Informationen

Die Fußball-WM Reise 2026 richtet sich an Fans, die dieses Turnier nicht nur sehen, sondern erleben möchten. Vietentours kombiniert jahrzehntelange Expertise als Sportreiseveranstalter mit einem klar strukturierten Reisekonzept für eines der größten Sportereignisse der Geschichte.

Weitere Informationen zur Fußballweltmeisterschaft 2026 und Anmeldung zur WM-Reise unter: vietentours.com

Vietentours mit Sitz in Düsseldorf gehört in Deutschland zu den führenden Veranstaltern im Bereich Sportreisen & Hospitality. Reisen und/oder Tickets zu den Top-Sportevents weltweit – vom Super Bowl über die Olympischen Spiele bis zu den Handball- und Fußball-EMs und -WMs. Incentives, Gruppenreisen und Sporteventreisen in familiärer Atmosphäre sind eines der Markenzeichen von Vietentours.

