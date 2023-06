Balbriggan, 12.06.2023 – Die über eine gewisse Einmaligkeit verfügende Partnervermittlung TTPCG® hat das Institute Anaheim for Entrepreneurship in Education zu einer Studie beauftragt festzustellen, welche Leistungen im Bereich Dating Services für Singles auf Partnersuche wichtig sind. Dazu sollte im Verlauf der Marktstudie herausgefunden werden, wie die Dienstleistung Dating Services/Partnervermittlung/Singlebörse in der Zukunft funktionieren soll.

Dienstleistung ist ein gewaltiger Markt, der noch zulegen wird

Für jeden erfolgreichen Dienstleister im Marktsegment der Partnervermittler ist es wichtig, sich an den Vorstellungen und Wünsche dieser Zielgruppe zu orientieren. Das Warum ist einfach zu erklären. Der Markt für die Dienstleistung Dating Services/Partnervermittlung/Singlebörse wächst seit Jahrzehnten unaufhaltsam, weil die Weltbevölkerung jedes Jahr um etwa 66 Millionen wächst. In der immer anonymer werdenden Gesellschaft haben junge Menschen immer mehr Probleme damit, den Partner*in durch Zufall zu finden, der wirklich passt. Soziologen haben festgestellt, dass jedem Menschen im Leben durchschnittlich lediglich nur zwischen 5 und 7 Menschen durch Zufall begegnen werden, die für eine harmonische Partnerschaft in Betracht kommen. Bei dem einen noch weniger, bei einem anderen Menschen etwas mehr, je nach den jeweiligen Lebensumständen. Fraglich dabei bleibt, ob überhaupt erkannt wird, wenn einem der vielleicht passende*r Partner*in irgendwo begegnet. Dazu trennen sich viele Menschen nach Jahren von ihrem Partner*in. Aus diesen Gründen muss sich ein Dating Services Dienstleister an den Dingen orientieren, die sich die wachsende Kunden Gruppe wünscht.

Was sich Singles auf Partnersuche wünschen

Es soll schnell gehen, den wirklich passenden Menschen zu einer tollen anhaltenden Partnerschaft zu treffen. Passen muss er natürlich. Passen zu den Vorstellungen der Art, des Wesens, des Aussehens, den Freizeitgestaltungen, sexuellen Wünschen und Bedürfnissen und noch so einigen wichtigen Voraussetzungen mehr. Hilfe und Unterstützung ist der Interessentengruppe genauso wichtig, wie auch sich die Dienstleistungen leisten zu können. Für den Wunsch der Singles, zu deren anspruchsvollem Beruf das Verständnis des künftigen Partners*in vorhanden sein muss, soll der Dienstleister auch achten bei der Auswahl der Partnervorschläge. Das zur eigentlichen Ausarbeitung der Partnervorschläge genutzte System soll anwenderfreundlich und verständlich dazu sein. Es sollte sichergestellt werden, dass es keine anonymen Fakeprofile gibt, welche sich bei online Börsen tummeln. Selbst Betrüger Banden nutzen online Plattformen, um über diesen Weg Opfer zu finden. Schnell lernt ein Nutzer einen Mann oder Frau kennen, der Geld für die schwerkranke Mutter irgendwo benötigt, die es nicht gibt. Dies passiert öfter, als sich mancher Ahnungslose vorstellen kann.

Die Studie hat ergeben, dass TTPCG® bereits seit Jahren arbeitet, wie es sich Partnersuchende wünschen

Die Leistungen einer Partnervermittlung, die für Menschen auf der Suche nach dem wirklich passende*n Partner*in von wichtiger Bedeutung sind, hat die Studie Institute Anaheim for Entrepreneurship in Education herausgefunden. Der, der die Studien Ergebnisse mit Akribie analysiert, wird dabei auffallen, dass der Global Player TTPCG® genau das bieten kann, was sich die Singles auf Partnersuche wünschen. Der Slogan future for today passt zur TTPCG® perfekt. Eine wissenschaftliche Methode, welche TTPCG® bereits 1982 erfunden und eingeführt hat. Dazu werden seit 2007 biometrische Erkenntnisse genutzt zum Zweck der glücklichen dazu perfekten Partnerschaft und dem Glück der Familiengründung. Durch eine persönliche Beratung zu Anbeginn der Nutzung von TTPCG® Dienstleistungen, können sich keine Fake-Profile oder Betrüger auf Opfersuche bei TTPCG® einschleichen.

TTPCG® bietet Kunden jeden Tag persönlichen Service rund um die Uhr

Das weltweite TTPCG® Customer Team mit hunderten Mitarbeitern beantwortet Fragen von Kunden innerhalb weniger Minuten in der jeweiligen Landessprache. Dienste Nutzer werden bei TTPCG® rund um die Uhr von persönlichen Ansprechpartnern dabei unterstützt, den wirklich passenden Partner*in schnell zu treffen. Module, die weltweit nur TTPCG® bietet, machen bei Nutzung jeden Partnerwusch schnell möglich und eliminieren jedweden Frust. A.M.I.A.f.y. ist die Abkürzung für Artificial Mediator Intelligence Agent for you. Jeder Nutzer der TTPCG® Dienste, der das Exklusiv-Erfolgsprogramm in Verbindung mit den Modulen I like you, we ask sowie together step by step ab dem 07.06.2020 gebucht hat, kann auf A.M.I.A.f.y. zugreifen. Künstliche Intelligenz wird zum Mediator für zwei Menschen auf Partnersuche. Studien zeigten, dass es Menschen gibt, die Probleme haben mit der Kontaktaufnahme zu den ihnen von TTPCG® vorgeschlagenen passenden Partnern*innen. Obwohl zwei Menschen nach dem TTPCG® Matching perfekt zueinander passen und vor dem eigentlichen Matching die Vorabauswahlanfragen der Module I like you und we ask positiv verlaufen sind. Meist sind es die Inhalte schriftlicher Nachrichten, seltener das Verhalten am Telefon, welches die Beziehung zerstört, schon bevor diese begann. Hier hilft nur bei TTPCG® A.M.I.A.f.y. Das Fazit zur Studie des Institute Anaheim for Entrepreneurship in Education lautet, dass TTPCG® bereits mehr bietet, was Singles auf Partnersuche sich wünschen.

Sie haben einen Pressebericht der Journalistin Lyra Guerin, Chapel St, Tankardstown, Balbriggan, Co. Dublin, Irland gelesen. Der Bericht erschien © 2023 Business Publications And More. Übersetzung von Mark H. Lathrop.

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

