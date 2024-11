Futury präsentiert bei einem Pre-Launch neuen Startup Campus „Bertramshof“ in Frankfurt

Frankfurt am Main, 25.11.2024 – Das Rhein-Main-Gebiet wird um eine wichtige Institution für Innovation und Unternehmergeist bereichert: Mit dem Bertramshof als Startup Campus entsteht in Frankfurt ein zentraler Ort für technologie- und forschungsstarke Startups sowie bahnbrechende Innovationsprojekte. Zum 1. September 2024 hat die Frankfurt School of Finance & Management das Areal Bertramshof vom Hessischen Rundfunk angemietet. Dieser wird das neue zu Hause von Futury, der Future Factory für Rhein-Main.

Am 21. November war es so weit: Der Bertramshof, als künftiger Startup Campus, öffnete erstmals die Pforten bei einem Pre-Launch-Event im Rahmen eines privaten Weihnachtsmarkts. Rund 200 geladene Gäste, darunter Gründer, Forscher, Investoren und Partner aus Industrie und Wissenschaft, erhielten exklusive Einblicke in die neuen Räumlichkeiten durch Melissa Ott (Managing Director) und Charlie Müller (Co-Founder und Managing Director) von Futury, Prof. Dr. Nils Stieglitz (Präsident der Frankfurt School of Finance & Management) sowie dem Startup-Beauftragten des Landes Hessen Holger Follmann.

Starkes Signal durch das Land Hessen

Besonderen Zuspruch erhält das Projekt durch Holger Follmann, den neu ernannten Startup-Beauftragten der Hessischen Landesregierung. In dieser Rolle koordiniert er strategische Maßnahmen zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Hessen, insbesondere durch die Förderung, Vernetzung und gezielte Ansiedlung von Startups, Scaleups und internationalen Unternehmen.

„Hessen hat enormes Potenzial: Mit Spitzenforschung, starker Industrie und als ein internationaler Hub bieten Hessen und das Rhein-Main-Gebiet ideale Voraussetzungen für Startups. Für mich ist es elementar, dass wir einen Gewinner des BMWK-Leuchtturmwettbewerbs „Startup Factories“ stellen. Mit unseren zwei Finalisten in der entscheidenden Runde des Wettbewerbs müssen wir den Schulterschluss aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft hinbekommen, um Gründungen zu erleichtern, vor Ort zu verankern und zu skalieren. Dank der Unterstützung des Hessischen Rundfunks und insbesondere von Florian Hager, Intendant des HR, konnte mit dem Bertramshof der ideale Standort für den Startup Campus gefunden werden“, sagte Holger Follmann.

Follmanns Ernennung zum ersten Startup-Beauftragten in Hessen ist ein starkes Signal für die Zukunft des Innovationsökosystems in Hessen und darüber hinaus.

Ein Treffpunkt für Partnerschaften, Innovation und Unternehmertum

Mit dem Startup Campus von Futury entsteht ein Zuhause für Gründerteams und Startups, die mit ihren Ideen Zukunft gestalten wollen. Gemeinsam mit der Goethe-Universität Frankfurt, der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, der TU Darmstadt und der Frankfurt School of Finance & Management, die hinter der Factory stehen, setzt Futury einen neuen Maßstab zur Stärkung des Innovationsstandorts Rhein-Main.

„Wir brauchen eine neue Gründungsmentalität in Deutschland, um die wirtschaftlichen Herausforderungen anzugehen“, so Professor Dr. Nils Stieglitz, Präsident der Frankfurt School of Finance & Management. „Mit dem neuen Startup Campus machen wir einen wichtigen Schritt zur Stärkung des Unternehmergeists in der Region.“

„Wir freuen uns, heute den Startup Campus im Bertramshof zu eröffnen. Damit schaffen wir einen physischen Ort, an dem Gründer und Visionäre Gleichgesinnte treffen können, um neue Ideen in die Tat umzusetzen und diese vor Ort weiterzuentwickeln“, erklärte Charlie Müller, Managing Director und Co-Founder von Futury.

Melissa Ott, ebenfalls Geschäftsführerin von Futury, ergänzte: „Ab Mitte 2025 sollen auf über 2.000 Quadratmeter Bürofläche bis zu 180 Arbeitsplätze für Startups, Investoren und Unternehmen zur Vermietung entstehen. Damit wird ein einzigartiger Ort für neue Innovationen geschaffen. Über unterschiedliche Events und Veranstaltungen möchten wir das Startup-Ökosystem auch nach außen hin öffnen.“

Programmhighlights des Pre-Launch-Events

Das weihnachtliche Pre-Launch-Event markierte den Auftakt für eine neue Ära im Startup-Ökosystem der Region. Die Gäste konnten sich auf folgende Highlights freuen:

– Networking & Austausch: Treffen und Vernetzen mit Studenten, Forschern, Gründern, Investoren, Industriepartnern und Medien.

– Exklusiver Einblick: Einblicke in die zukünftige Ausgestaltung und Umbaumaßnahmen des Startup Campus

– Besondere kulinarische Highlights: Verköstigung von innovativem Essen einzelner Food Startups und Catering des Gourmetpartners WISAG.

Zukunft gestalten im Rhein-Main-Gebiet

Mit dem zukünftigen Einzug in den Bertramshof manifestiert Futury seine tragende Rolle in der Innovationslandschaft der Rhein-Main-Region und lädt alle Akteure ein, gemeinsam das Startup-Ökosystem zu stärken und weiterzuentwickeln.

Futury ist eine Innovationsplattform, die Unternehmen und Startups zusammenbringt, um transformative Herausforderungen zu bewältigen und nachhaltige Innovationen zu fördern. Mit einer End-to-End-Unterstützung – von der Ideenentwicklung bis zur Skalierung – bietet Futury ein einzigartiges Ökosystem, das Gründungsideen und Forschungsergebnisse schnell in die Praxis überführt.

Hinter Futury stehen die Rhein-Main-Universitäten (Goethe-Universität Frankfurt, Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, Universitätsmedizin Mainz, TU Darmstadt) und die Frankfurt School of Finance & Management. Transferzentren wie HIGHEST, Unibator, das Startup Center und das Entrepreneurship Centre sind fest eingebunden, um Gründungen effizient zu unterstützen.

Durch ein starkes Netzwerk aus Industriepartnern, wissenschaftlichen Institutionen und Investoren beschleunigt Futury Innovationsprozesse und ermöglicht schnellen Zugang zu Wissen, Kapital und Pilotprojekten. Als Gravitationszentrum für Innovation verbindet Futury Wissenschaft, Wirtschaft und Gründer und schafft Lösungen für eine wettbewerbsfähige Zukunft.

