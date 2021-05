G999, GStelecom, GSmedia, GSB Gold Standard: Josip Heit übernimmt Zeitungsmarken: BERLINER TAGESZEITUNG, Deutsche Tageszeitung und Berliner Tageblatt

Vor wenigen Tagen hat der teilstaatliche polnische Ölkonzern “Orlen” auf einen Schlag ein Paket aus Regionalzeitungen und Onlineplattformen von der deutschen Verlagsgruppe Passau (Redaktionen mit einer Gesamtreichweite von über 17 Millionen Lesern) aufgekauft und die Chefredakteure über Nacht ausgetauscht.

Wer an dieser Stelle beim Lesen glaubt, dergleichen wäre in der aktuellen Zeit für Zeitungen und Verlage etwas Besonderes, irrt sich! Beispiele dieser Form gibt es genug.

Schon im Jahre 2013 verkaufte die angesehene US-Zeitung “New York Times” ihre Traditionszeitung “Boston Globe” an den Unternehmer John W. Henry, welcher auch Eigentümer des Fußballvereins FC Liverpool ist, für 70 Millionen US-Dollar. Ebenfalls im Jahr 2013 gab die “Washington Post Company” bekannt, dass der Gründer und Präsident des Online-Versandhändlers Amazon, Jeff Bezos, die renommierte Zeitung “Washington Post” für einen Kaufpreis von 250 Millionen US-Dollar gekauft habe.

Es folgten weltweit weitere Beispiele, wo Großkonzerne und deren Inhaber Medien gekauft haben, Josip Heit und sein Managerkollege Jeff Bezos sind also keine Ausnahme, hier im Besonderen nicht in Zeiten, wo gedruckte Zeitungen als “Nachrichten von gestern” bezeichnet werden, nicht nur, weil das Internet deutlich schneller ist, sondern vor allem, weil die klassisch gedruckte Zeitung immer weniger von den Lesern gekauft wird, weil diese gegenüber dem Internet in puncto Schnelligkeit der Nachrichtenverbreitung im Nachteil ist.

Ähnlich wie die Manager Jeff Bezos vom Amazon und Elon Musk von Tesla, gilt Josip Heit mit der GSB Konzerngruppe als Enfant terrible der Wirtschaftswelt, als Macher und vor allem als schlauer Taktiker.

Nicht erst seit der Entwicklung der Energie- und Klimafreundlichen G999 Blockchain-Technologie, einem spam-hackerfreien E-Mail-Dienst und ein Voice-&-Chat-System sowie dem Start von “GStelecom”, einer Blockchain-gesicherten und betriebenen Plattform, welche es allen Nutzern ermöglicht, Voice-Chats, Nachrichten und Bilder zu senden und zu empfangen, alles verschlüsselt über die Blockchain – ist Josip Heit als anerkannter Wirtschaftsmanager und Blockchain-Pionier mit unternehmerischer Weitsicht, einschließlich innovativer Entwicklungen, weit über die Grenzen von Europa hinaus bekannt.

So passt denn auch das Handeln der GSB Gold Standard Corporate Gruppe, deren Vorstandsvorsitzender Josip Heit ist, mit Blick vom 21. Jahrhundert – zurück ins 19. Jahrhundert, der Geburt der Massenmedien, welche die Welt veränderten, ins fast schon gerahmte wirtschaftliche Foto einer Momentaufnahme.

Hier sei an Folgendes erinnert, noch im Jahre 1905 zähle man in Berlin nur 59 Periodika, im Jahre 1912 es schon über 100 Tageszeitungen mit dazu rund 60 Wochentitel. Auf dem Höhepunkt des Zeitungs-Booms erschienen im Jahr 1929 in Berlin 147 Tageszeitungen, dass zumeist mit mehreren Ausgaben. Neben der Morgen-, Mittag- und Abendzeitung gab es vereinzelt sogar noch Nachtausgaben.

Der 24. November 1814 gilt damit als Geburtsstunde der Massenpresse und somit auch der Massenmedien, welche mittels Zylinderdruckmaschinen rasant den Leser beliefern konnten. 1844 erfand Richard March Hoe die Rotationspresse, mit einem optimierten Modell erhöhte Augustus Applegath 1846 das Drucktempo der legendären britischen “Times” auf 8000 Drucke pro Stunde und Maschine.

Und heute? Anstatt einst fast 150 Zeitungen erscheinen in der deutschen Hauptstadt Berlin im Jahre 201 nur noch neun Tageszeitungen und zwei Boulevardzeitungen, dazu die “Bild” des Axel Springer Verlag mit einer Berlin-Ausgabe. Selbst damit ist Berlin auch noch im Mai 2021 eine Stadt mit einer der meisten Zeitungen auf unserem Planeten: Berlin, die Stadt der Newsjunkies und wissbegierigen Leseratten.

Nun hat sich Josip Heit und die GSB Gold Standard Corporate, für ihren Konzernbereich “GSmedia” mittels eines genialen Schachzuges gleich drei deutsche Zeitungen gesichert und übernahm dazu eine ganze Mediengruppe inklusive deren eingetragener Marken.

Mit der “BERLINER TAGESZEITUNG” und dem “Berliner Tageblatt” kontrolliert Josip Heit und der global aufgestellte GSB Konzern gleich zwei der neun Tageszeitungen in der deutschen Hauptstadt Berlin und ein für ganz Deutschland publizierendes Medium, die “DEUTSCHE TAGESZEITUNG”, weshalb Josip Heit mit diesem cleveren Schachzug – gewissermaßen über Nacht – zum Medienmogul Deutschlands aufgestiegen ist.

Wenn wir schon beim Thema Historie sind, so ist festzustellen, das “Berliner Tageblatt” erschien erstmals am 01. Januar 1872, wobei mit Rudolf Mosse, Theodor Wolf, Kurt Tucholsky, Egon Erwin Kisch, Erich Kästner oder Peter Suhrkamp namhafte Publizisten und Autoren für das “Berliner Tageblatt” gearbeitet haben. Bedenkt man, dass die “BZ” des Axel Springer Konzerns erstmals am 1. Oktober 1877 erschien, so ist zu errechnen, dass das “Berliner Tageblatt” ganz 69 Monate früher auf den Markt gekommen ist!

Selbst die Zeitung “Tagesspiegel” aus Berlin erschien deutlich später als das “Berliner Tageblatt”, nämlich erstmals am 27. September 1945, also ganze 884 Monate später als die erste Ausgabe des “Berliner Tageblatt”.Mit der “DEUTSCHEN TAGESZEITUNG” verhält es sich ähnlich, die Erstausgabe der “DEUTSCHEN TAGESZEITUNG” erschien bereits am 28. November 1894.

Mit einer Morgen- und Abendausgabe, wurde die “DEUTSCHE TAGESZEITUNG” nach ihrer Erstausgabe im Jahre 1894 vor allem vom Mittelstand, Landwirten, Ärzten und Rechtsanwälten gelesen, später auch von Großgrundbesitzern, Großindustriellen, Bankiers und Ministerialbeamten. Damit könnte man die “DEUTSCHE TAGESZEITUNG” als erste deutsche Handelszeitung ansehen, denn die “DEUTSCHE TAGESZEITUNG” erschien ganze 617 Monate vor dem “Handelsblatt”, welches erstmals am 16. Mai 1946 erschien.

Über den Konzernbereich “GSmedia” der GSB Gold Standard Corporate werden nun die “BERLINER TAGESZEITUNG”, das “Berliner Tagesblatt” und die “DEUTSCHE TAGESZEITUNG”, unter Beifügung von Informationen großer Nachrichtenagenturen, mit welchen Verträge bestehen, weiterhin mehrmals täglich online erscheinen.Hierzu wird in Kürze “Stibo DX” als Redaktionssystem implementiert werden. “Stibo DX” bedient eine große Auswahl an Kunden weltweit, darunter mehrere größere Nachrichtenunternehmen in den USA, Europa, Indien und Australien.

So ist zu schlussfolgern, dass sich Josip Heit mit der GSB Gold Standard Corporate, durch den aktuellen Coup der Übernahme solch historischer Zeitungs-Marken, im Eiltempo in die Riege großer Verleger einreihen konnte, wie der eines Patrick Soon-Shiong mit seinen Zeitungen “Los Angeles Times” und “San Diego Union-Tribune”, eines Jeff Bezos mit der “Washington Post” oder eben eines John Henry, welcher das “Time-Magazin” besitzt.

Wirtschaft, Politik, Sport, Technologie, Feuilleton und Boulevard, sollen weiterhin, neben vielen Online-Videos die liberal-konservative mediale Ausrichtung von “BERLINER TAGESZEITUNG” https://www.BerlinerTageszeitung.de, “DEUTSCHE TAGESZEITUNG” https://www.DeutscheTageszeitung.de und “Berliner Tagblatt”, bestimmen, wobei vieles an diesen Medien anders werden wird – aber alles andere wäre auch nicht die Art eines von technologischen Strukturen und Innovationen besessenen Josip Heit.

Vor diesem Hintergrund kündigt Josip Heit als Vorstandsvorsitzender des GSB Gold Standard Corporate Konzerns zeitgleich mit der Übernahme der “BERLINER TAGESZEITUNG, DEUTSCHE TAGESZEITUNG und Berliner Tagblatt, etwas ganz Besonderes für “GSmedia” und die Welt der Medien an, was folglich ganz im Sinne der Nutzung der Medien durch die G999 Blockchain Technologie stehen wird. Die Spannung nach diesem Übernahme-Coup steigt….!

