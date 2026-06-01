GABAL-Präsidium verstärkt

Dr. Holger Geissler, Boban Slobodan Mitrovic, und Anna Wolf verstärken das GABAL-Präsidium / Britta Noack bringt sich als kooptiertes Präsidiumsmitglied ein / neue GABAL-Geschäftsstelle

Weilburg im Juni 2026. Die Gesellschaft zur Förderung Angewandter Betriebswirtschaftslehre und Aktivierender Lehr- und Lernmethoden in Hochschule und Praxis e.V. (GABAL) hat im Rahmen der außerordentlichen Mitgliederversammlung im April ein neues Präsidium gewählt. „GABAL steht seit1976 für gemeinsames Wachsen und hat sich jetzt für die Zukunft positioniert“, unterstreicht GABAL-Präsident, Kay Lied.

Nach der Entscheidung der Mitgliederversammlung (MV) im April, konnten der seit Oktober 2025 amtierende Präsident Kay Lied und Vize-Präsident Dr. Rudolf Müller weitere Mitstreiter im Team begrüßen: Anna Wolf ist Anfang des Jahres vom Präsidium kooptiert worden, da Vize-Präsident Wolfgang Neumann Ende 2025 aus dem Vorstand ausgeschieden ist. „Wir danken Wolfgang für seinen Einsatz im Vorstand und freuen uns, dass er als Regionalleiter Hannover sich weiterhin für GABAL einsetzt.“

Wolf wurde von der MV einstimmig als Präsidiumsmitglied bestätigt. Dr. Holger Geissler und Boban Slobodan Mitrovic wurden im Anschluss ebenfalls einstimmig für drei Jahre ins Amt gewählt. Vor wenigen Wochen hat der Vorstand zusätzlich Britta Noack kooptiert und in das Präsidium berufen. Sie muss von der kommenden MV satzungsgemäß bestätigt werden.

Lied und Müller können die Arbeit im Präsidium und an der Umsetzung der auf mehreren Zukunftswerkstätten basierenden neue Strategie des Verbandes nun mit einem engagierten sechsköpfigen Team fortsetzen.

Starke Persönlichkeiten bringen sich ein

Die Marketingstrategin Anna Wolf ist Geschäftsführerin von Wolf Marketing. Als neues Präsidiumsmitglied bringt sie ihre Expertise in den Bereichen strategisches Marketing, Positionierung und digitale Sichtbarkeit ein. Ihr Fokus liegt darauf, GABAL zukunftsfähig auszurichten, Strukturen zu schärfen und den Verband nachhaltig weiterzuentwickeln. Entsprechend hat sie die Ressorts Prozessoptimierung und Arbeitsgruppen übernommen.

Dr. Holger Geissler ist begeisterter Unternehmer und Netzwerker, der mit anderen „Unternehmern“ neue Wege geht. Er bringt mehrjährige Erfahrung als Investor, COO, Analyst und Projektleiter aus dem Industrie- und Finanzsektor mit. Sein Fokus als Präsidiumsmitglied liegt im Aufbau der Online-Community und des Online-Marketing.

Boban Slobodan Mitrovic ist Experte für Entscheidungskompetenz in Führung und Kooperation und im Verband zuständig für die Regionalgruppen.

Dr. Rudolph Müller ist ein GABAL-Urgestein, war schon in vielen verschiedenen Funktionen aktiv und hat mit seiner enormen Erfahrung die Aufgaben des Vizepräsidenten und Finanzverantwortlichen übernommen. Er ist Experte für Unternehmens- und Persönlichkeitsentwicklung und seit 1992 GABAL-Mitglied. Neben seiner Funktion als Vizepräsident ist er bei GABAL für die Bereiche Mitgliedergewinnung und Finanzen verantwortlich.

Britta Noack ist Unternehmerin und Veranstalterin mit dem Fokus auf Karrieremessen und Netzwerkformaten, die echte Begegnungen zwischen Menschen und Unternehmen ermöglichen. Als Vorstandsmitglied bei GABAL verantwortet sie den Bereich Messen und bringt ihre Stärke in Konzeption, Organisation und Moderation ein. Ihr Ansatz: klare Strukturen, praxisnahe Umsetzung und nachhaltige Verbindungen.

Wechsel der Geschäftsstelle

Außerdem hat nach 28 Jahren als Leiterin der Geschäftsstelle Erna Theresia Schäfer ihre Aufgaben an Wolfgang Eck übergeben, der die GABAL-Geschäftsstelle seit dem 1. Februar 2026 gemeinsam mit seinem Team der Eckpunkte Kommunikation GmbH in Weilburg an der Lahn übernimmt. „Mein herzlicher Dank gilt Erna Theresia Schäfer für die letzten 28 Jahre, in denen sie die GABAL-Geschäftsstelle mit viel Herzblut geführt hat. Gleichzeitig begrüße ich Wolfgang Eck, der als Organisations- und Kommunikationsprofi wertvolle Expertise einbringt“, sagt Lied.

2026 jährt sich die Gründung des Verbandes zum 50sten Mal. Lied: „Diesen Geburtstag werden wir im Jahr 2026 mit Stolz auf das Erreichte und mit klarem Blick nach vorne gebührend feiern. Als wichtigstes Ergebnis darf ich verkünden, dass sich der Verband für die Zukunft positioniert hat! Unser Zukunfts- und Wachstumskurs bleibt die „Persönlichkeitsentwicklung“. Seit 1976 steht GABAL für gemeinsames Wachsen: Wissen teilen, Netzwerke stärken, Erfolge gestalten. Menschen, die nach vorne wollen, sind herzlich willkommen“.

Seit 50 Jahren bringt der gemeinnützige GABAL e.V. Menschen zusammen, die sich gegenseitig auf ihrem Weg zu persönlichem und unternehmerischem Erfolg unterstützen.

Im GABAL-Netzwerk engagieren sich Expertinnen und Experten aus dem Personalmanagement, Training, Coaching und Beratung ebenso wie Führungskräfte und Entscheidungsträger – Menschen, für die lebenslanges Lernen selbst-verständlich ist und die Wissen in wertvolle Praxis verwandeln.

GABAL steht für Gesellschaft zur Förderung Angewandter Betriebswirtschaftslehre und Aktivierender Lehr- und Lernmethoden in Hochschule und Praxis e.V. – kurz: GABAL. Der Verband ist Gründungsmitglied des Dachverban-des der Weiterbildungsorganisationen e.V.

Das GABAL-Präsidium besteht aus Kay Lied (Präsident). Dr. Rudolf Müller (Vize-Präsident, Ressort Finanzen), Dr. Holger Geissler, Boban Slobodan Mitrovic, Anna Wolf sowie Britta Noack (kooptierendes Präsidiumsmitglied).

Kontakt

GABAL e.V.

Wolfgang Eck

Bahnhofstraße 23

35781 Weilburg

0178 3468425



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