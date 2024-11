Chansons, Texte, Lyrik über den Mond, über Illusionen, über Enttäuschungen – aber auch über Hoffnung und die Liebe zum Leben

Gabriele Misch & Peter Wegele

…und alles ist wie immer…

– auch der Mond, der bleiche, der ewig gleiche…

Kennen Sie das nicht auch?

Spätestens nach der Kindheit stellen Sie fest, dass viele der Hoffnungen, die Sie sich gemacht haben, im Alltag zerflossen und zerronnen sind; Pläne, die Sie hatten, nicht mehr ins eigene Leben passen – und doch, ein Mondstrahl, ein Sternenfunkeln – und da ist sie wieder, die Hoffnung…

… ach, der Mond mit silbernem Schein, viel besungen und zitiert – gleichgültig sieht er auf Gutes und Böses, Trauer und Glück herab. Und doch: welcher Zauber geht von ihm aus… und welcher Wahnsinn auch manchmal – denken Sie nur an den Sommernachtstraum und seine Verwirrungen im Mondenschein.

„Drum hat der Mond, der Fluten Oberherr,

vor Zorne bleich, die ganze Luft gewaschen

und fieberhafter Flüsse viel erzeugt…“ (Titania / Ein Sommernachtstraum)

Chansons, Texte, Lyrik – nicht nur, doch wiederkehrend über den Mond, über Illusionen, zerbrochene Träume, aber auch über die ebenso wundersame wie wundervolle Liebe zum Leben.

Lieder und Texte zu jener Unvermeidbarkeit, trotz größter Mühe und noch so großem Wissen an den eigenen Plänen zu scheitern – und dennoch die Hoffnung, nie aufzugeben und weiterzumachen, sich verwundert umzublicken, um festzustellen: Alles ist wie immer.

Texte, die in ihrer Absurdität die Kontraste zwischen Schein und Sein, zwischen Wollen und Können, zwischen Hoffen und Verzweifeln wunderbar aufs Korn nehmen.

Erzählt und gesungen werden Chansons und Texte von Schauspielerin Gabriele Misch. Am Flügel der Pianist Peter Wegele, der nicht nur die Lieder begleitet und die Texte musikalisch untermalt, sondern das Programm mit abgestimmten Eigenkompositionen bereichert.

…und dann ein Mondstrahl, ein Sternenfunkeln… da ist sie wieder, die Hoffnung…

Wann: Freitag, 13.12.2024 20 Uhr

Wo: Kultur-Etage Messestadt Riem, Erika-Cremerstr. 8, 81829 München

KVV: Tel.: 089 / 99 88 68 930 | kultur@messestadt.info

Kartenpreis 14,00 €, erm. 10,00 €

Gabriele Misch kommt aus einer musikalischen Familie (Mutter Textdichterin, Vater Musikproduzent) und das Musik-Gen wurde ihr sozusagen „in die Wiege“ gelegt. Seit etwa 28 Jahren arbeitet sie als freiberufliche Schauspielerin und Sängerin; Textdichterin und Librettistin und lebt in einem Münchner Vorort. Mit ihrem Mann, dem 2016 verstorbenen Komponisten Günter Edin, gründete sie den Musikverlag al-fine, in dem u.a. ein Knef-Songbook verlegt ist und den sie jetzt allein weiterführt. Außerdem entstand in Zusammenarbeit mit Günter Edin das Musical „Der Kleine Lord“ (Musik Günter Edin, Liedtexte und Libretto Gabriele Misch), das als Produktion von A-Gon-Theater seit 2008 erfolgreich im deutschsprachigen Raum auf Tournee ist. Viele der Gedichte, die Gabriele Misch verfasste, wurden vertont und sind als Chansons in ihren Bühnenprogrammen zu finden, die sie entweder mit Piano-Begleitung (Dr. Peter Wegele) oder erweitert zusammen mit einem Trio aufführt. Neben den eigenen Chansonprogrammen gibt es auch eine musikalische Hommage an Marlene Dietrich und Hildegard Knef mit dem Titel „Sag mir, wo die Lieder sind“, die in den Programmen etlicher Kleinkunstbühnen und Kultureinrichtungen nicht fehlen darf.

Kontakt

Gabriele Misch

Gabriele Misch

Gautingerstr. 47

82152 Krailling

089/8561156



http://www.gabrielemisch.de

