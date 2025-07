GAEB-Erweiterung automatisiert XRechnung mit GAEB X89B

GAEB-Online 2025: Version 9 der Erweiterung „Excel-Aufmaß XRechnung“ ermöglicht regelkonforme Erstellung einer GAEB X89B-Datei direkt aus Excel

Walzbachtal, 09. Juli 2025 – Die digitale Rechnungsstellung stellt viele Baufirmen und Handwerksbetriebe vor große Herausforderungen – insbesondere dann, wenn öffentliche Auftraggeber eine XRechnung inklusive GAEB X89B-Datei fordern. Mit der neuen Version der Erweiterung „Excel-Aufmaß XRechnung“ für das Programm GAEB-Online 2025 bietet gaeb-online eine praxisnahe Lösung: Ab sofort lässt sich die geforderte GAEB X89B-Datei direkt aus einem Excel-Aufmaß automatisch erzeugen und in eine XRechnung einbetten.

Schnell abrechnen, sicher bezahlt werden

Nach Abschluss eines Bauprojekts ist eine zügige und korrekte Abrechnung entscheidend. Viele öffentliche Auftraggeber verlangen heute eine elektronische XRechnung mit eingebetteter GAEB X89B – eine strukturierte, maschinenlesbare Datei mit allen abrechnungsrelevanten Informationen. In der Praxis führt dies häufig zu Problemen, wenn passende Softwarelösungen fehlen oder Prozesse unterbrochen werden. Die Folge: Abgelehnte Rechnungen, Zahlungsverzögerungen und erhöhter Aufwand.

„Zahlreiche Rückmeldungen aus der Praxis zeigen, dass viele Betriebe genau an dieser Stelle festhängen. Mit der neuen Erweiterung schaffen wir eine wirtschaftliche und rechtssichere Möglichkeit zur digitalen Abrechnung – einfach, direkt aus Microsoft Excel.“

GAEB X89B direkt aus Excel erzeugen

Mit Version 9 der Erweiterung „Excel-Aufmaß XRechnung“ lassen sich Aufmaße weiterhin bequem in Excel erfassen. Die Erweiterung generiert daraus automatisch eine GAEB X89B-Datei, die anschließend regelkonform in die XRechnung eingebettet wird. Der gesamte Prozess ist nahtlos und ohne Medienbruch.

„Da Excel in der täglichen Arbeit ohnehin fest etabliert ist, fügt sich die Lösung perfekt in vorhandene Abläufe ein – ohne zusätzliche Schulungen oder teure Komplettsysteme.“

Bereit für aktuelle Standards

Die neue Version unterstützt das aktuelle GAEB XML 3.3 Format – damit sind auch die Dateien X89B, X89 und X31 auf dem neuesten Stand. Das sorgt für Zukunftssicherheit und erfüllt die Anforderungen vieler öffentlicher Auftraggeber, die auf moderne, automatisierbare Prüfprozesse setzen.

„So können Abrechnungen digital übergeben, automatisiert geprüft und schneller freigegeben werden – ganz ohne unnötige Rückfragen oder Korrekturschleifen.“

Über GAEB-Online 2025

GAEB-Online 2025 ist ein leicht bedienbares Bieterprogramm für die Bearbeitung von GAEB-Ausschreibungen. Angebote lassen sich direkt am PC erfassen, kalkulieren und in allen gängigen GAEB-Formaten speichern – optional mit Microsoft Excel, Word, OpenOffice oder LibreOffice. Neben der Angebotsbearbeitung können mit Erweiterungen wie „Excel-Aufmaß XRechnung“ auch elektronische Aufmaße (z.B. nach REB 23.003) erstellt und XRechnungen mit GAEB-Dateien erzeugt werden.

Ulrike Braun vertreibt Software rund um das Thema GAEB Ausschreibungen. Die Produkte werden bereits von über 5.000 Kunden zur schnellen Kalkulation zum Beispiel mit MS-Excel® und zur elektronischen Angebotsabgabe im Format GAEB DA84 genutzt.

