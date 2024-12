Gala des Jahres – Glamouröse Silvestergala im Hotel Meliá Berlin – Den Jahreswechsel in eleganter Atmosphäre feiern!

Glamouröse Silvesternacht im Meliá Berlin

Berlin, 3. Dezember 2024 Gala des Jahres – Eine Silvesternacht im Hotel Melia Berlin, die unvergesslich bleibt! Die exklusive Silvester Gala im Bankettbereich des Hotels verspricht ein Fest der Sinne, das in eine Welt voller Eleganz und Freude entführt. Ein opulentes Gala-Buffet lädt dazu ein, kulinarische Höhepunkte zu genießen, während Livemusik, ein DJ und ein spektakuläres Feuerwerk unvergessliche Momente schaffen. Diese festliche Atmosphäre bietet die ideale Gelegenheit, das Jahr stilvoll und gebührend zu verabschieden.

„Silvester ist mehr als nur der Übergang von einem Jahr zum nächsten – es ist eine einzigartige Gelegenheit, das Vergangene würdig zu verabschieden und das Kommende voller Zuversicht zu begrüßen. Es heißt, wie man das alte Jahr beendet und das neue beginnt, so wird es sich gestalten. Genau deshalb sollte der Jahreswechsel mit einer stilvollen und fröhlichen Silvestergala gefeiert werden. Unsere Silvestergala im Melia Berlin vereint alles, was einen unvergesslichen Start ins neue Jahr ausmacht: erstklassige kulinarische Genüsse, prickelnde Drinks, ausgelassenes Tanzen, ein beeindruckendes Feuerwerk und eine festliche Atmosphäre voller Lebensfreude und Optimismus. Denn ein Jahr, das mit Genuss und guter Stimmung beginnt, bietet die besten Voraussetzungen für Erfolg und Glück“, so Enrico Noack, Hoteldirektor des Melia Berlin.

Den Jahreswechsel erleben in einer Atmosphäre, die vor Eleganz und festlicher Stimmung nur so sprüht – im Hotel Meliá Berlin

Der 31. Dezember 2024 bietet im Melia Hotel Berlin eine glamouröse Silvester-Gala, die alle Sinne verzaubert. Es erwartet die Gäste ein Abend voller kulinarischer Köstlichkeiten, begeisternder Musik und magischer Momente, die den Atem rauben. Die Energie des Abends wird mitreißen und der Beginn eines neuen Jahres findet in stilvollem Ambiente statt. Es gibt keinen Grund, sich mit weniger zufrieden zu geben. Dieses außergewöhnliche Erlebnis lädt dazu ein, in eine unvergessliche Feier einzutauchen.

Ablauf Melia Berlin Silvester-Gala

Die exklusive Veranstaltung beginnt um 19:30 Uhr – Einlass 19:00 Uhr – im stilvollen Bankettbereich – einem Ort, der zum Verweilen einlädt. Von exquisiten Vorspeisen über feinste Hauptgerichte bis hin zu verlockenden Desserts – die köstliche Auswahl lädt dazu ein, sich verwöhnen zu lassen. Das opulente Gala-Buffet steht bis 23:00 Uhr bereit und lässt keine kulinarischen Wünsche unerfüllt. Die verführerischen Opening Starters begeistern beispielsweise mit zarten Cocktail-Garnelen, die perfekt mit Avocado harmonieren, sowie delikatem Fjord-Lachs, der auf der Zunge zergeht. Für Liebhaber feiner Suppen ist die Krustentiercreme-Suppe mit Flusskrebsschwänzen ein absolutes Muss. Im Hauptgang erwarten die Gäste wahre Gaumenfreuden: Die Steinpilzravioli in aromatischer Trüffelbutter betören die Sinne, während das zarte Saltimbocca vom Maishuhn mit knusprigen Rosmarinkartoffeln serviert wird. Auch pochierter Fjord-Lachs mit grünem Spargel steht unter anderem auf der Speisekarte.

An der Livestation wartet ein weiteres Genuss-Highlight: frisch aufgeschnittenes Roastbeef, begleitet von köstlicher Kräuterbutter und einer Auswahl an Bohnengemüse oder Kartoffellauchgratin. Zum krönenden Abschluss verführen zum Beispiel die Desserts: warmer Apfelstrudel, himmlische Creme Brulee oder spritzige Champagner-Maracuja-Panna-Cotta – jede Versuchung hat ihren Reiz.

Dazu werden erlesene Weine, prickelnder Sekt, erfrischendes Bier und eine Auswahl an Softgetränken serviert – alles inklusive.

Während und nach dem Dinner sorgen mitreißende Live-Musik und ein DJ für ausgelassene Stimmung auf der Tanzfläche. Bis in die frühen Morgenstunden kann getanzt werden, während um Mitternacht auf ein neues Jahr voller Möglichkeiten angestoßen wird.

Als besonderes Highlight wartet das spektakuläre Feuerwerk am Brandenburger Tor, das von der nahegelegenen Weidendammbrücke aus bestaunt werden kann – ein wahrhaft magischer Moment, der den Abend perfekt abrundet.

Die stilvolle Lobby Bar des Hotels bietet eine weitere Möglichkeit, den Abend zu genießen, hier können die Gäste die inkludierten Getränke genießen. Ab 22:00 Uhr steht eine Auswahl an spritzigen und bunten Cocktails zur Verfügung, die im Preis inbegriffen sind.

Preis und Reservierung

Für nur 249 Euro pro Person ist ein Abend voller Genuss und Unterhaltung in einer eleganten Umgebung geboten. Ein Kinderticket kostet 149 Euro.

Reservierungen und Informationen: Gala des Jahres: Silvester im Meliá Berlin Tickets, Di, 31.12.2024 um 19:30 Uhr | Eventbrite

Veranstaltungsdetails:

Ort: Hotel Meliá Berlin, Friedrichstraße 103, 10117 Berlin

Datum: Dienstag, 31. Dezember 2024

Zeit: 19:30 Uhr bis Mittwoch, 1. Januar 2025, 02:00 Uhr MEZ

Ein unvergesslicher Jahreswechsel wartet! Das Team des Hotel Meliá Berlin freut sich auf eine gemeinsame Begrüßung des neuen Jahres.

