Galileo Group ist jetzt SAP Silber Partner

München, 26. März 2024 – Die Galileo Group AG, ein führender deutscher Softwareanbieter sowohl für schlüsselfertige Integrationen von SAP-zentrischen IT-Factories als auch für Release-, Change- und Transport-Management für SAP®-Lösungen, ist seit kurzem Mitglied des SAP PartnerEdge Programms für Softwareentwicklung. Im Zuge dessen wurde die Galileo Group als SAP Silber Partner Build zertifiziert.

Der Münchner Softwareanbieter hat erfolgreich am SAP PartnerEdge Programm teilgenommen. Im Mittelpunkt stand dabei die Softwaresuite Conigma™. Die Suite setzt sich aus mehreren Lösungen zusammen. Den Kern bildet Conigma™ Connect zur No-Code-Integration aller von SAP® und von Drittanbietern angebotenen Werkzeuge in der IT-Factory mit Hilfe von automatisch generierten Adaptern. Ergänzend dient Conigma™ CCM zur Steuerung und Verwaltung der IT-Prozesse für das SAP® Change-Control Management.

Im Rahmen des SAP PartnerEdge Programms hat Galileo Group sukzessive an Trainings teilgenommen und Qualifikationen erworben. Der Softwareanbieter punktete bei der Zertifizierung durch Kompetenzen rund um die Entwicklung der Software Suite Conigma™ und mit dem Know-how rund um das SAP Application Lifecycle Management sowie den Werkzeugen SAP Cloud ALM, SAP Focused Run und SAP Solution Manager. Zudem hat die Vielzahl an nationalen und internationalen Anwenderunternehmen überzeugt. Der SAP Partner-Status wird nach strengen Kriterien verliehen: Service, Qualität und SAP-Expertise des Partners werden regelmäßig überprüft.

Malte Klassen, CEO der Galileo Group AG, kommentiert die Zertifizierung: „Die Nominierung als SAP Silber-Partner ist alles andere als ein Selbstläufer. Sie bestätigt unser Know-how, unsere Expertise und in der Summe unsere gute Arbeit. SAP hat dies mit dem Silber Status jetzt offiziell gewürdigt.“

Mit dem Status als SAP Silver Partner erhielt Galileo Group auch ein Gütesiegel, das einen besseren Marktzugang sichert. Es schafft Kundenvertrauen, ermöglicht Expansion, liefert Wettbewerbsvorteile, beschleunigt die Innovationszyklen und ermöglicht Präsenz auf SAP-Events sowie auf SAP-Websiten. Zudem wird die Plattform Conigma™ Connect auch im SAP® Store vermarktet und bereitgestellt.

Über die Galileo Group

Die Galileo Group AG ist ein führender Softwareanbieter für Application Lifecycle Management (ALM) im SAP®-Umfeld sowie schlüsselfertige Integrationen für IT-Factories, die auf SAP-Technologien fokussieren. Die Softwaresuite Conigma umfasst darüber hinaus auch Lösungen für die Integration von SAP und von Drittanbietern bezogenen Tools in der IT-Factory, die Wiederherstellung nach SAP-Systemkopien, die Synchronisation von parallelen SAP-Entwicklungssystemen sowie die Integration von Funktionalitäten in ABAP in Eclipse.

Die Galileo Group ist autorisierter und zertifizierter Softwarepartner von SAP und Microsoft. Zahlreiche mittelständische Unternehmen und internationale Konzerne, darunter auch Fortune-500- und DAX30-Unternehmen wählen die Galileo Group als zuverlässigen Partner. Das inhabergeführte, im Jahr 2000 gegründet Unternehmen hat neben seinem Hauptsitz in München noch eine Niederlassung in der Schweiz. Weitere Informationen finden Sie unter www.galileo-group.de

Ansprechpartner

Malte Klassen

CEO, Galileo Group AG

Telefon: +49 89 710463-60

E-Mail: info@galileo-group.de

Conigma™ ist ein Warenzeichen der Galileo Tools GmbH / Galileo Group AG.

###

SAP und andere hier erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und in anderen Ländern. Weitere Informationen und Hinweise zu Marken finden Sie unter https://www.sap.com/copyright Alle anderen erwähnten Produkt- und Servicenamen sind Marken der jeweiligen Unternehmen.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.