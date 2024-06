Galileo Group und Tebyon Consulting arbeiten bei SAP ALM zusammen

München (Deutschland) und Buenos Aires (Argentinien), 11. Juni 2024 – Die Galileo Group AG, ein führender deutscher Softwareanbieter sowohl für schlüsselfertige Integrationen von SAP-zentrischen IT-Factories als auch für Release-, Change- und Transport-Management für SAP®-Lösungen, und Tebyon Consulting, ein lateinamerikanisches SAP-Beratungsunternehmen, arbeiten künftig bei SAP ALM zusammen.

Tebyon Consulting unterstützt Kunden im lateinamerikanischen Markt bei der Implementierung von Technologie-Plattformen und Methoden in der SAP-Welt. Der Schwerpunkt liegt auf SAP Solution Manager, SAP Cloud ALM, SAP Activate, Business Process Modeling (BPM), manuelles und automatisches Testing, Business Process Management (BPM) und Enterprise Architecture (EA). Die SAP-Berater unterstützen auch bei Neuimplementierungen und Umstellungen auf SAP S/4HANA® sowie bei der Einführung von Wartungs- und Supportprozessen – und damit bei geschäftlichen und technologischen Innovationsprojekten in der SAP-Welt.

Die No-Code-Integrationsplattform Conigma™ Connect des Softwareanbieters Galileo Group ermöglicht die Integration von SAP- und Drittanbieter-Tools in einer heterogenen, auf SAP-Lösungen ausgerichteten IT-Fabrik. Die Plattform arbeitet sowohl mit SAP S/4HANA® als auch mit dem SAP Solution Manager und SAP Cloud ALM. Außerdem integriert sie gängige Drittanbieter-Tools in einer heterogenen IT-Fabrik für SAP®-Lösungen.

Esteban Hartzstein, Director und Eigner von Tebyon Consulting, zur Partnerschaft: „Die No-Code-Integrationsplattform Conigma™ Connect ergänzt unser Portfolio für eine heterogene IT-Fabrik für SAP-Lösungen optimal. Unsere lateinamerikanischen Kunden können jetzt alle Werkzeuge von SAP und von Drittanbietern wie Jira, Azure DevOps, ServiceNow oder Tricentis einfach und leicht ohne Programmierung auf No-Code-Basis integrieren.“

Malte Klassen, CEO der Galileo Group AG, ist begeistert: „Mit der Partnerschaft mit Tebyon Consulting haben wir jetzt auch einen Partner in Lateinamerika und konnten so den nächsten Schritt unserer globalen Expansion machen. Tebyon Consulting zeichnet sich durch über 15 Jahre Erfahrung und mehr als 60 erfolgreiche Projekte in der SAP-Welt aus. Und das Team von Esteban Hartzstein ist wie die Galileo Group sehr innovativ, international und dynamisch.“

Über Tebyon Consulting

Tebyon Consulting ist ein spezialisiertes SAP-Beratungsunternehmen im argentinischen und lateinamerikanischen Markt. Die IT-Experten verfügen über 15 Jahre Erfahrung und haben mehr als 60 Projekte zur Implementierung von Werkzeugen und Methoden in der SAP-Welt erfolgreich realisiert. Der Schwerpunkt liegt auf SAP Solution Manager, SAP Cloud ALM, SAP Activate, Business Process Modeling (BPM), manuellem und automatisiertem Testen, Business Process Management (BPM) und Enterprise Architecture (EA). Die SAP-Berater unterstützen auch bei Neuimplementierungen und Umstellungen auf SAP S/4HANA® und implementieren anschließend Wartungs- und Supportprozesse.

Tebyon Consulting ist Teil des SAP ALM Partner Hub für SAP Solution Manager und die damit verbundenen Lösungen Focused Build und Focused Insights für SAP Solution Manager sowie SAP Cloud ALM. Tebyon Consulting ist auch SAP Silber Partner für Services in Lateinamerika. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Buenos Aires (Argentinien) und hat eine Niederlassung in Lima (Peru). Weitere Informationen finden Sie unter www.tebyon.com

Esteban Hartzstein

Director und Eigner von Tebyon Consulting

Telefon: +54 11 3221 3589

E-Mail: estebanh@tebyon.com

Die Galileo Group AG ist ein führender Softwareanbieter für Application Lifecycle Management (ALM) im SAP®-Umfeld sowie schlüsselfertige Integrationen für IT-Factories, die auf SAP-Technologien fokussieren. Die Softwaresuite Conigma umfasst darüber hinaus auch Lösungen für die Integration von SAP und von Drittanbietern bezogenen Tools in der IT-Factory, die Wiederherstellung nach SAP-Systemkopien, die Synchronisation von parallelen SAP-Entwicklungssystemen sowie die Integration von Funktionalitäten in ABAP in Eclipse.

Die Galileo Group ist autorisierter und zertifizierter Softwarepartner von SAP und Microsoft. Zahlreiche mittelständische Unternehmen und internationale Konzerne, darunter auch Fortune-500- und DAX30-Unternehmen wählen die Galileo Group als zuverlässigen Partner. Das inhabergeführte, im Jahr 2000 gegründet Unternehmen hat neben seinem Hauptsitz in München noch eine Niederlassung in der Schweiz. Weitere Informationen finden Sie unter www.galileo-group.de

Kontakt

Galileo Group AG

Malte Klassen

Kistlerhofstraße 60

81379 München

+49 89 71 04 63 60

+49 89 71 04 63 88



http://www.galileo-group.de

