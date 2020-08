Gamescom 2020: 100 Millionen Zuschauer als Ziel

Game-Domains und Games-Domains optimal für Games

Die Gamescom findet ab 27. August dieses Jahres vier Tage lang im Netz statt. Interessenten, die sich rechtzeitig unter gamescom.de für “Gamescom now” anmelden, erleben die beliebte Messe kostenlos. Sie können darüberhinaus In-Game Items oder Gutschein-Codes gewinnen.

Wenn der Vater eines Games-Fans vor einem Jahr über die Gamescom in Köln geschlendert wäre, hätte ihn vermutlich der Lärm genervt. Positiv überrascht hätte ihn der Trend, daß Games immer mehr hochwertigen Filmen aus Hollywood gleichen.

In Corona-Zeiten findet die Messe virtuell statt: Bequem von zu Hause aus eine “ganze Armada an Live-Shows, Videos und News zu den neusten Games, exklusiven Trailern, Livestreams, Esport, Cosplay, Indiegames” kennenzulernen, ist möglicherweise attraktiver als die reale Gamescom.

Die “Opening Night” der Gamescom erreichte 2019 50 Millionen Zuschauer im Netz und gehörte damit zum Top 3 digital Event des Jahres. Für die “Opening Night” der virtuelle Gamescom 2020 werden 100 Millionen Zuschauer angestrebt,

Im Grund ist eine virtuelle Gamescom den Games wesensverwandter als die reale Messe.

Die Messe Köln betritt mit dieser Form der Messe Neuland. Man hofft nicht auf Gewinne, sondern will Erfahrungen für die Zukunft sammeln. Messechef Gerald Böse wörtlich: “Dieses Jahr zählt der Lerneffekt”.

Die optimalen Domains für die Präsentation von Games sind die Games-Domains und die ähnlichen Game-Domains. Das Keyword “game” steckt bei beiden Domainendungen bereits in der Domainendung. Keywords in Domainnamen verbessern das Ranking in Suchmaschinen wie Google.

Den Zusammenhang zwischen einem besseren Ranking in Suchmaschinen und den Neuen Top-Level-Domains hat eine Studie von Searchmetrics für die Berlin-Domains bereits erwiesen. Webseiten mit Berlin-Domains sind bei regionalen Suchanfragen in Google häufig besser platziert als Webseiten mit de-Domains und.com-Domains. Das Ergebnis der Searchmetric-Studie lässt sich wie folgt zusammenfassen:

“Bei 42% der Suchanfragen ranken .berlin-Domains lokal besser.”

Eine weitere Studie von Total Websites in Houston zeigt, dass die Ergebnisse der Searchmetrics-Studie prinzipiell auf alle Neuen Top-Level-Domains übertragbar sind, also auch auf die Game-Domains und Games-Domains. Total Websites stellt fest, dass Google die Domainendungen der Neuen Top-Level-Domains als wichtiges Kriterium für die Bewertung einer Domain heranzieht und kommt daher zu folgendem Schluss:

“Es ist klar, dass die Neuen Top-Level-Domains das Ranking in Suchmaschinen verbessern.”

