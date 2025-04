Gamma Group kündigt neues Führungsteam für Deutschland an

Oberkotzau/Karlsruhe, 9. April 2025. Gamma Communications plc („Gamma“), ein führender Anbieter von technologiebasierten Kommunikationsdiensten in ganz Europa, hat nach der Übernahme von STARFACE im Februar 2025 sein Führungsteam in Deutschland verstärkt. Die neu erweiterte Managementstruktur vereint wichtige Schlüsselpositionen von Gamma, STARFACE und estos, um die Zusammenarbeit zu intensivieren und einen einheitlichen, strategischen Ansatz für das Wachstum in der DACH-Region voranzutreiben.

Folgende Personen bilden zukünftig die Geschäftsführung:

– Florian Buzin, der CEO von STARFACE, wird seine Aufgaben erweitern und die Geschäftsführung als Managing Director der Gamma Communications in Deutschland übernehmen, zusätzlich zu seiner bisherigen Verantwortung innerhalb der STARFACE Group.

– Andreas Hampel, langjähriger HFO Telecom-Geschäftsführer und renommierter NGN-SIP-Experte, kehrt als Geschäftsführer Gamma Communications GmbH zur Gruppe zurück und wird künftig die Bereiche SIP und NGN steuern.

– Christoph Scheuermann, der bislang das STARFACE Produkt-management leitete, rückt nun als Geschäftsführer Produktmanagement, Marketing und Operations in die Geschäftsleitung der STARFACE Group auf.

– Alexander Seyferth, bislang CEO von estos, verantwortet künftig zusätzlich als Geschäftsführer Sales die Bereiche Vertrieb, Customer Care/Customer Success und Academy innerhalb der STARFACE Group.

– Thomas Weiß, CTO von STARFACE ist weiterhin als Geschäftsführer für Development, Quality Assurance, Operating System Deployment sowie Corporate IT verantwortlich.

– Gerben Wijbenga erweitert seine Rolle, übernimmt nun als Managing Director Gamma Europe die Gesamtkoordination für Europa und ist in dieser Funktion für die Unternehmen im DACH-Raum, den Benelux-Ländern und künftig auch Spanien verantwortlich.

– Parallel bleibt Kontinuität ein wichtiger Erfolgsfaktor innerhalb der Unternehmensgruppe: Peter Nowack führt weiterhin mit bewährter Expertise die Geschäfte von Placetel und Dimitrios Nikolaidis setzt seine erfolgreiche Tätigkeit als Geschäftsführer von Epsilon Telecom (Fusion IoT) fort. Beide berichten, ebenso wie Florian Buzin, weiterhin an Gerben Wijbenga. Diese Stabilität im Management bildet eine starke Basis für die zukünftige Entwicklung und den nachhaltigen Erfolg der gesamten Gruppe.

Der bisherige STARFACE COO Jürgen Signer scheidet im Mai 2025 aus dem Unternehmen aus und wechselt in den verdienten Ruhestand – ein Schritt, der seit langem geplant war und nicht im Zusammenhang mit der Übernahme durch Gamma steht.

„Mit der Verstärkung unseres Führungsteams stellen wir nun die Weichen, um den Footprint im Markt weiter auszubauen. Das Besondere daran ist, dass wir alle neuen Positionen mit langjährigen Kollegen besetzen konnten: Sowohl Christoph Scheuermann als auch Alexander Seyferth sind seit vielen Jahren in der STARFACE Group tätig. Besonders freue ich mich, Andreas Hampel – einen langjährigen Partner und alten Bekannten – zurückgewinnen zu können. Alle drei gehören in ihren jeweiligen Bereichen zu den führenden Köpfen der Branche, und wir heißen sie sehr herzlich in der Geschäftsleitung willkommen“, so Florian Buzin.

„Ich freue mich unglaublich wieder zurück bei Gamma zu sein und gemeinsam mit Florian und Gerben die nächsten Kapitel des Unternehmens zu schreiben. Es ist fantastisch, wieder mit meinem großartigen Team zusammenzuarbeiten und die Dynamik, die wir gemeinsam haben, weiter auszubauen. Unsere neue Struktur gibt uns die Flexibilität und Schnelligkeit, die wir brauchen, um noch besser auf die Bedürfnisse unserer Partner und Kunden einzugehen. Ich bin voller Vorfreude auf das, was kommt!“, sagt Andreas Hampel.

„Durch den Zusammenschluss von STARFACE und estos konnten wir in den letzten Jahren auf verschiedensten Ebenen deutliche Synergieeffekte erzielen. Als nächster konsequenter Schritt steht die Bündelung der vertrieblichen Kräfte beider Unternehmen an, die bis zum Jahresende abgeschlossen sein soll. Ich freue mich auf diese spannende Herausforderung, die ein Eckpfeiler zur Erreichung unserer ehrgeizigen Wachstumsziele ist,“ erklärt Alexander Seyferth.

„Gemeinsam verfügen wir über einen enorm großen und loyalen Channel, der unsere Stärken trägt. Die Produkte unserer Unternehmensgruppe ergänzen sich ideal – damit sind wir perfekt aufgestellt, um den Markt nachhaltig zu gestalten und unsere Partner noch erfolgreicher zu machen“, sagt Christoph Scheuermann, Geschäftsführer Produktmanagement, Marketing und Operations der STARFACE Group.

CTO Thomas Weiß ergänzt: „Unsere Zusammenarbeit basiert auf gemeinsamen Stärken: Wir bringen einen breiten Technologie-Stack sowie fundiertes Know-how ein und profitieren zugleich von den umfangreichen Ressourcen unserer Muttergesellschaft. So schaffen wir die ideale Grundlage, um Innovationen gemeinsam schneller voranzutreiben und zukunftssichere Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln.“

„Mit dieser starken Riege an Führungskräften ist die Gamma-Unternehmens-familie bestens für die Zukunft aufgestellt. Durch die enge Zusammenarbeit und die Bündelung unserer Expertise können wir Synergien frühzeitig erkennen und als Unternehmen stets das große Ganze im Blick behalten“, erläutert Gerben Wijbenga, Managing Director Gamma Europe. „Ich freue mich sehr darauf, diese spannende Rolle hier an der Schnittstelle zwischen Gamma, STARFACE und estos auszufüllen. Das deutsche Team hat mit seiner Innovationsfreude, seiner begeisterten Community und seiner Rolle als Cloud- und SIP-Pionier in vielen Bereichen im besten Sinne vorbildlich agiert – und ich bin sicher, dass wir in vielerlei Hinsicht voneinander profitieren werden.“

Mehr Informationen erfahren interessierte Leser unter www.gammacommunications.de – www.starface.com – www.estos.com

Über Gamma Communications

Gamma Communications ist ein führender Anbieter von technologiebasierten Kommunikationsdiensten in ganz Europa. Gamma ist zum Handel am AIM zugelassen und beschäftigt rund 2.200 Mitarbeiter. Mit einer Reihe von Unified-Communications-, Mobil-, Sicherheits- und Konnektivitätsdiensten bietet Gamma robuste und sichere End-to-End-Lösungen für die Unternehmenskommunikation, die es Unternehmen ermöglichen, zu kommunizieren, zusammenzuarbeiten und ein besseres Kundenerlebnis zu bieten.

Die Vision von Gamma ist eine besser vernetzte Welt, in der Unternehmen, Menschen und die Umwelt von einer intelligenteren Arbeitsweise profitieren.

Gamma verkauft ausschließlich an Unternehmen und öffentliche Einrichtungen, wobei die Kernmärkte Großbritannien und Deutschland sind, mit zusätzlicher Präsenz in Spanien und der Benelux-Region.

In Großbritannien bedient Gamma kleine und mittlere Unternehmen (KMU) über ein umfangreiches Netzwerk von mehr als 1.500 Vertriebspartnern (Gamma Business). Für größere Unternehmen und öffentliche Einrichtungen tritt Gamma Enterprise direkt in Kontakt, um komplexe, integrierte Kommunikationslösungen zu verkaufen, bereitzustellen und zu unterstützen. In Deutschland arbeitet Gamma über eine Kombination aus einer Self-Service-Digitalplattform und einem starken Partnernetzwerk und ist nach strategischen Akquisitionen mittlerweile einer der führenden Anbieter von Cloud-Kommunikationslösungen im Land.

Weitere Informationen über Gamma und sein umfassendes Angebot an Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter www.gammagroup.co

Über STARFACE

Die STARFACE GmbH ist ein dynamisch wachsendes Technologieunternehmen mit Sitz in Karlsruhe. 2005 gegründet, gilt der Hersteller von UCC-Plattformen und IP-Kommunikationslösungen als innovativer Trendsetter im Markt. Im Mittelpunkt des Produktportfolios stehen die als Cloud-Service, Hardware-Appliance und virtuelle VM-Edition verfügbaren STARFACE Telefonanlagen für Unternehmen jeder Größe. Die vielfach preisgekrönten Systeme werden über qualifizierte Partner vertrieben.

STARFACE wird in Deutschland entwickelt und produziert und lässt sich als offene, zukunftssichere UCC-Plattform mit zahlreichen CRM- und Business-Anwendungen verknüpfen. Sie unterstützt alle gängigen Technologien und Standards und ermöglicht über offene Schnittstellen die Einbindung von iOS- und Android-basierten Mobiltelefonen sowie Windows- und Mac-Rechnern in die Kommunikationsstruktur von Unternehmen.

Die STARFACE GmbH ist Teil der STARFACE Group, die seit Februar 2025 zur Gamma Communications Group PLC – einem führenden Anbieter von Unified Communications as a Service (UCaaS) für Geschäftskunden in Großbritannien, den Niederlanden, Spanien und Deutschland – gehört.

Mehr Informationen unter: https://starface.com/

Über estos

estos enables easy collaboration

Weiter, weiter, fertig! Stets dem Prinzip einer einfachen Installation und Inbetriebnahme folgend, entwickelt estos seit 1997 innovative Software-Lösungen. Prototypen für computergestützte Telefonie von damals sind über die Jahre zu bahnbrechenden Business-Produkten avanciert: So ermöglicht unter anderem das MetaDirectory die zentrale, standardisierte Kontaktdaten-Konsolidierung. Der vielfach ausgezeichnete CTI-Client ProCall bietet jeden Tag hunderttausenden Nutzer:innen grenzenlose Kommunikation und Kollaboration – sowohl On-Premises als auch in der Cloud. Erstklassigen Service und höchste Kundenzufriedenheit stellt das Unternehmen mit Hauptsitz in Starnberg über ein etabliertes Partner-Netzwerk in der gesamten DACH-Region sicher. Als Teil der STARFACE Group firmiert die estos GmbH seit 2025 unter dem Dach der börsennotierten Gamma Communications plc – einem führenden europäischen Anbieter von Unified Communications as a Service (UCaaS).

Mehr Informationen unter: https://www.estos.de/de

Kontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Michal Vitkovsky

Nürnberger Str. 17-19

91052 Erlangen

49 (0)9131 81281-25



http://www.starface.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.