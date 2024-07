GAMOMAT erhält Auszeichnung „Company of the Year“

Vielfalt at its best: GAMOMAT gewinnt bei den Women in Gaming Diversity Awards

Berlin, Juni 2024 – GAMOMAT, eines der führenden deutschen Entwicklungsstudios für

iGaming Produkte, wird zum dritten Mal in Folge bei den Women in Gaming Diversity Awards

ausgezeichnet – dieses Mal in der Kategorie „Company of the Year“. Damit bestätigt die Jury das

Erfolgsrezept der GAMOMAT, Vielfalt als essentielle Ressource zu betrachten und diese in den

Grundwerten des Unternehmens zu verankern.

Zum 14. Mal fanden am 6. Juni im Londoner Savoy Hotel die Women in Gaming Diversity Awards statt. Mit

dabei war auch dieses Jahr wieder das Berliner Unternehmen GAMOMAT, das gleich in zwei Kategorien auf

der Shortlist stand und schließlich die Auszeichnung „Company of the Year“ abräumte. Nachdem Sabine

Müller, Chief Design Officer bei GAMOMAT, 2022 die Auszeichnung „Industry Pride of the Year“ erhielt und

Managing Director Dr. Alexandra Krone sich 2023 als „Leader of the Year“ ebenfalls in die Liste der

Preisträgerinnen einreihte, würdigt die diesjährige Auszeichnung GAMOMAT als Unternehmen des Jahres.

Diversity rules

Mit den Women in Gaming Diversity Awards werden Einzelpersonen und Unternehmen für ihr

herausragendes Engagement bei der Förderung von Gleichberechtigung, Vielfalt und Inklusion gewürdigt. In

der Kategorie „Company of the Year“ gilt es für die Jury, Unternehmen zu identifizieren, die sich ganzheitlich

und nachhaltig für die Gleichstellung unabhängig von Geschlecht, Nationalität oder sexueller Orientierung

einsetzen und wesentliche Fortschritte bei der Schaffung eines inklusiven und vielfältigen Arbeitsumfeldes

erzielt haben. Konkrete Best Practice-Beispiele für einen echten kulturellen Wandel am Arbeitsplatz zum

Nutzen aller entscheiden darüber, welches Unternehmen in dieser Kategorie die Nase vorne hat. Und die

Jury hat klar entschieden: GAMOMAT erhält die Auszeichnung Company of the Year. Dr. Alexandra Krone,

die bei der Verleihung in London den Preis persönlich entgegennahm, freut sich: „Für uns ist das nicht nur

eine Auszeichnung, sondern eine Bestätigung unserer Werte und Bemühungen. Obwohl wir bereits einen

hohen Reifegrad im Thema Diversity erreicht haben, werden wir uns keinesfalls darauf ausruhen, sondern

sind einmal mehr motiviert, immer weiterzugehen.“

GAMOMAT: Ein vielfältiges Konzept für die Zukunft

Das Berliner Unternehmen betrachtet Vielfalt als Ressource, investiert kontinuierlich in Diversity und lebt

diese Werte authentisch und konsequent. Das Jahr 2024 soll diesbezüglich noch einmal neue Maßstäbe

setzen: „Diversity Management in Unternehmen muss genauso wie in Gesellschaften immer auf zwei Ebenen

ansetzen“, erklärt Managing Director Krone. „Wir konzentrieren uns zum einen auf die strukturelle Dimension.

Dabei geht es um die Weiterentwicklung unserer Rahmenbedingungen, Prozesse und Tools, um ein

Ökosystem zu schaffen, in dem Vielfalt noch besser gedeihen kann. Zum anderen geht es aber auch um die

individuelle Dimension, also um das Verhalten jeder und jedes Einzelnen im Team. Eine Kultur, in der sich

alle wohl und zugehörig fühlen, kann nur entstehen, wenn jede und jeder sich berufen fühlen, bei

diskriminierendem Verhalten aufzustehen.“ Die Anerkennung und Wertschätzung für Vielfalt zeigt sich bei

GAMOMAT nicht nur in den internen Prozessen, sondern auch in der gesamten Kommunikation.

Die Verwendung geschlechtersensibler Sprache und kulturelle Sensibilität, sogar bei der Auswahl von

Geschenken, unterstreicht den Respekt für unterschiedliche Identitäten und Hintergründe. Auch beim

Recruiting setzt GAMOMAT auf Werteorientierung und Standardisierung, um Chancengleichheit zu

gewährleisten. Standardisierte Interviews reduzieren Vorurteile und Stereotypen, während die individuell

zugeschnittene Personalentwicklung alle Mitarbeitenden dabei unterstützt, das persönliche Potenzial

auszuschöpfen. Das hybride Arbeitsmodell und eine optimierte Bürogestaltung schaffen ein Umfeld, das

Flexibilität für unterschiedliche Lebensmodelle ermöglicht und somit Vielfalt und Zugehörigkeit stärkt.

Zahlreiche Auszeichnungen wie zuletzt der „Great Place to Work Award“ bei den International Gaming

Awards 2024 oder das FOCUS BUSINESS Diversity Siegel 2024 unterstreichen diesen Erfolg und das

Engagement von GAMOMAT.

Über GAMOMAT

GAMOMAT ist ein deutsches Entwicklungsstudio für iGaming Produkte. Die Unternehmensgruppe wurde 2008 gegründet. Neben dem geschäftsführenden Inhaber Dietmar Hermjohannes komplettiert Dr. Alexandra Krone

seit 2021 die Geschäftsführung der GAMOMAT Development GmbH als Managing Director mit einem Fokus auf People & Culture. Aktuell werden über 150 veröffentlichte Online-Slots in über 30 Ländern und 27 Sprachen gespielt. GAMOMAT ist im Real-Money- und Social-Casino-Bereich tätig. Bei GAMOMAT wird Good Work ebenso gelebt wie Corporate Social Responsibility – das Unternehmen wurde mehrfach mit HR-

Awards ausgezeichnet. Unter anderem 2023 von Great Place to Work® als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands, Berlin-Brandenburgs und der ITK-Branche. Ein herausragendes Team aus rund 80 Mitarbeiter:innen liebt und lebt Spiele.

