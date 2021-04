GANTTPLAN von DUALIS digitalisiert die Produktionsplanung bei PIPELIFE

Führender Rohrfertiger implementiert Planungssoftware nach erfolgreichem Pilotprojekt an 6 weiteren Standorten bis Sommer 2021

Dresden, 9. April 2021 – Die PIPELIFE International GmbH ( www.pipelife.com), ein führender Hersteller von Kunststoffrohrsystemen, hat sich nach einem erfolgreichen Pilotprojekt im Werk in Haparanda für die weitere Einführung des Feinplanungstools GANTTPLAN der DUALIS GmbH IT Solution ( www.dualis-it.de) entschieden. Das APS (Advanced Planning and Scheduling)-System soll zunächst auf sechs weitere Standorte ausgerollt werden. Es kommt in den Fertigungsbereichen Extrusion und Spritzguss zum Einsatz. Übergeordnete Ziele sind die automatisierte und optimierte Planung der Produktionsprozesse in diesen Bereichen.

PIPELIFE ist ein international führender Hersteller von Kunststoffrohrsystemen und Systemlösungen für nachhaltige Ver- und Entsorgung von Wasser, Energieversorgung und Datentransfer. Mit weltweit über 2.700 Mitarbeitern an Standorten in 27 Ländern hat es sich die Unternehmensgruppe zur Aufgabe gemacht, Infrastruktur- und Gebäudelösungen, die ein sichereres, gesünderes Leben für Generationen gewährleisten, zu entwickeln und bereitzustellen.

Um den zunehmenden Anforderungen nach Flexibilität und Schnelligkeit bei gleichzeitig hoher Zuverlässigkeit auch in Zukunft gerecht zu werden, entschied sich das Unternehmen für eine Planungslösung, die eine effiziente und transparente Produktionsplanung in den Fertigungsbereichen Extrusion und Spritzguss ermöglicht und sich einfach an SAP anbinden lässt. Die von DUALIS, Spezialist für Software und Dienstleistungen zur Planung und Optimierung von Produktionsprozessen, entwickelte und im Markt etablierte Lösung GANTTPLAN erfüllt diese Anforderungen.

Erfolgreiches Pilotprojekt als Basis für weiteren Rollout

Im Rahmen eines Pilotprojektes im Werk PIPELIFE Hafab A.B in Haparanda wurde das Advanced Planning & Scheduling (APS)-System GANTTPLAN eingeführt und ging bereits nach drei Monaten Projektlaufzeit zu Beginn des vierten Quartals 2020 live. Die Anbindung der Lösung an SAP erfolgte mit dem DUALIS SAP-Connector. Außerdem kommt der neue GANTTPLAN Web-Client als Viewer für angrenzende Abteilungen wie den Vertrieb zum Einsatz. Mit ihm lassen sich über eine Browser-Anwendung die erstellten Fertigungspläne sowie zugehörige Reports auf verschiedenen Endgeräten wie Tablets oder Mobiltelefonen darstellen.

Nachdem sich die Nutzeneffekte von GANTTPLAN im Werk in Haparanda schnell zeigten, fiel die Entscheidung für einen Rollout der Software auf weitere sechs Werke. Diese befinden sich in Finnland, den Niederlanden, Irland, Österreich und zwei Standorten in Polen.

“Innerhalb unserer Industrie 4.0-Strategie ist das APS-System ein wichtiger Baustein. Mit GANTTPLAN sind wir in der Lage, eine optimale Planung der Produktionsprozesse durchzuführen und die Komponenten unserer Digitalisierungsstrategie in den richtigen Kontext zu stellen. Unsere Mitarbeiter können damit schnell und präzise agieren, flexibel auf Veränderungen reagieren und Planungen bedarfsgerecht umstellen. Das APS erhöht die Transparenz, verbessert den Informationsfluss und unterstützt unsere Verantwortlichen bei der strategischen und operativen Produktionsplanung”, erklärt Roy Sibbald, Manufacturing Excellence Officer bei PIPELIFE.

Die 1990 gegründete DUALIS GmbH IT Solution – eine Tochtergesellschaft der iTAC Software AG und Mitglied der DÜRR Group – hat sich auf die Entwicklung von Software und Dienstleistungen rund um Simulation, Prozessoptimierung und Auftragsfeinplanung spezialisiert. Zur Produktpalette zählen das Feinplanungstool GANTTPLAN, die 3D-Simulationsplattform Visual Components und das Hallenplanungstool AREAPLAN. Die DUALIS-Produkte sind in zahlreichen namhaften Anwendungen in der Großindustrie und in mittelständischen Unternehmen im Produktions- und Dienstleistungssektor integriert. Projektentwicklung und Services zur strategischen und operativen Planung runden das Leistungsspektrum von DUALIS ab.

