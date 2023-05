Ganz Europa trainiert heute

Millionen Menschen trainieren heute Stimme und Sprechtechnik. Sprechen Sie aus Ihrem besten Selbst?

In ganz Europa wird heute Stimme und Sprechen trainiert. Was bringt es?

Brigitte Ulbrich ist führende Expertin für Stimme und Sprechtechnik. Sie lüftet das Geheimnis des Stimmerfolgs und was ein Stimmcoaching für Sie erreichen kann.

Stimmcoaching, Stimm-Styling, Sprechdesign, Sprechtraining …

… in ganz Europa wird fleißig trainiert und es werden Millionen investiert

„Aber ich will ja natürlich und authentisch bleiben“, meinen die Kundinnen und Kunden der Expertin. Genau dieses Argument zählt zu den häufigsten Irrtümern, die ein Stimm- bzw. Sprechtraining betreffen.

Irrtum Nr.1. Stimmtraining? Das ist doch das mit dem Korkensprechen?

Vergessen Sie es! Modernes Stimmtraining holt mit knackigen Übungen in 15 Minuten ein Maximum an Resonanz aus Ihnen.

Irrtum Nr. 2. Rhetorik reicht. Hauptsache, ich weiß, was ich sagen will!

Jedes Wort braucht den Klang um rüberzukommen. Brummstimme, Dauerräuspern, Zittern? Angespannte Stimmgebung irritiert die Zuhörer, langweilt, ermüdet, löst Ablehnung aus und lenkt zielsicher vom Inhalt ab.

Irrtum Nr. 3. Ich rede täglich, was soll ich noch beim Sprechen lernen? Reden kann jeder.

Denken Sie mal kurz ans Einkommen. Wenn Sie Ihre Stimme nicht einsetzen könnten, hätten Sie dann genau dieses? Ihre Stimme und Ihre Sprechweise sind unmittelbar mit Ihrem Job verbunden. Besser trainieren.

Irrtum Nr. 4. Die Stimme ist doch angeboren? Was soll man da schon tun?

Jede Stimme lässt sich trainieren. Sprechen Sie aus Ihrem besten selbst? Menschen pflegen ja schließlich auch ihr Äußeres.

Irrtum Nr. 5. Es gibt Wichtigeres als die Stimme.

Sie haben vermutlich einmal eine negative Rückmeldung zu Ihrer Sprechweise bekommen. (aggressiv, monoton, Mund auf, …). So eine Beleidigung sitzt tief. Seither stellen Sie sich Ihrer akustischen Wirklichkeit nicht mehr. Schade, denn dann bleibt Ihr Potential leider ungenützt.

Irrtum Nr 6. Ich hab doch keinen S-Fehler! Was soll ich in einem Stimmcoaching.

Dauerheiserkeit, Räusperzwang, Nuscheln, rasche Stimmermüdung, sind Zeichen für das Fehlen der richtigen Technik fürs Sprechen.

Die Wahrheit für Millionen von Menschen in Europa und darüber hinaus:

Sprechtechnik, die richtige Atmung beim Sprechen, aktives, lebendiges Gestalten und die Vermeidung von Kommunikationsfallen machen Sie erfolgreicher in Ihren zwischenmenschlichen Gesprächen, Vorträgen, im Training und Meeting, im Job und privat.

„Ich will ja authentisch klingen und nicht meine Stimme verstellen“. Was bringt mir ein Training?

Das Ziel ist im Trend

Du lernst, wie du deutlich und klar sprechen kannst, auf den Punkt zu kommen. Neben deinem Dialekt beherrschst du auch noch die gepflegte Umgangssprache, die deutsche Hochsprache.

Du vermeidest die häufigsten Rhetorik- und Kommunikations-Fallen. Du bist stimmsicher und sprichst rhetorisch klarer und effektiver.

Menschen führen nach dem Stimmtraining erfolgreiche Gespräche, überzeugen ihr Publikum müheloser., treten in gelungenen Dialog. Ihre wahren Kompetenz gemäß.

Stimm-Expertin Brigitte Ulbrich

hat ihr Leben der Aufgabe gewidmet, Menschen zu zeigen, wie kraftvoll Stimme und Sprache sein kann, wenn sie richtig eingesetzt wird: von öffentlichem Sprechen, Keynote, Rede und Präsentation bis hin zum Coaching einflussreicher Führungspersönlichkeiten über die überzeugendsten Kommunikationsmethoden mit dem Ziel des selbstbewussten Redens und charismatischen Auftritts.

Selbst der schüchternste Redner, der größte Nuschler oder die wortkarge Führungskraft können nachhaltig profitieren.

Sprechen Sie aus Ihrem besten Selbst? Souverän und sicher, im gelungenen Dialog mit Ihrem Publikum? Charismatisch und Sympathisch?

„Deine Stimme kann viel, viel mehr!“ meint die Expertin Brigitte Ulbrich.

Stimme & Leadership

Brigitte Ulbrich ist seit vielen Jahren führende Expertin für Stimme & Sprechtechnik. Sie trainiert Führungskräfte, Experten, Vortragende und Speaker weltweit, unterstützt sie dabei, sicher, souverän und redegewandt zu sprechen, erfolgreich mit anderen in Dialog zu treten.

