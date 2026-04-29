Mit seiner Idee der „Runden Positionierung“, statt der üblichen „spitzen Positionierung“.

MASTERshausen, 23. April 2026 –

Ganz Mensch sein im Business: Dennis Sievers begeistert beim Speaker Slam mit seiner Idee der „Runden

Positionierung“.

Der Hamburger Mentor zeigt, warum es sich lohnt, im Business die ganze Persönlichkeit zu zeigen – und

nicht nur einen kleinen Ausschnitt.

Ein Thema, das unter die Haut geht: Der Hamburger Business & Mindset Mentor Dennis Sievers hat am 23.

April 2026 beim Internationalen Speaker Slam in Mastershausen für Gänsehautmomente gesorgt. Mit seinem

Vortrag über die „Runde Positionierung“ holte er sich nicht nur eine Auszeichnung, sondern auch die Herzen

des Publikums. Vor 100 Experten und begeisterten Zuhörern zeigte er einen Weg, wie Selbstständige endlich

ihr ganzes, authentisches Potenzial zeigen können.

Womit er einen wunden Punkt trifft: Viele Selbstständige kennen das Gefühl, sich für den Erfolg verbiegen zu

müssen. Der Druck, eine „spitze Positionierung“ zu finden, zwingt sie oft, wichtige Teile ihrer Persönlichkeit

und ihres Könnens einfach wegzulassen. „Sie haben das Gefühl, etwas von ihrer eigentlichen Superkraft

wegnehmen zu müssen“, weiß Sievers aus Erfahrung. Das Ergebnis: Das eigene Business fühlt sich

unvollständig an, die Entwicklung stagniert.

Genau hier setzt seine Idee der „Runden Positionierung“ an. Statt sich in eine enge Nische zu zwängen,

ermutigt er Unternehmer, ihre ganze Persönlichkeit, ihre Werte und all ihre Fähigkeiten mutig nach vorne zu

stellen – und gerade diese Vielseitigkeit als ihre größte Stärke zu begreifen. Dass dieser Ansatz funktioniert,

zeigt eine Geschichte, die Sievers gerne teilt: „Ein Klient kam nach vier Jahren Selbstständigkeit zu mir,

frustriert von etlichen Positionierungsberatungen. Nach nur 90 Minuten sagte er: „Jetzt verstehe ich mein

eigenes Business. Jetzt kann ich mein gesamtes Potenzial ausschöpfen““. Es geht darum, dass Kunden nicht

nur ein Angebot kaufen, sondern den Menschen dahinter verstehen – und spüren, wie genau diese

einzigartige Kombination von Fähigkeiten ihr Problem löst.

Die Begeisterung in Mastershausen war spürbar. Lauter Applaus und über 15 Gäste, die Dennis Sievers

direkt nach seinem Auftritt ansprachen, zeigten: Seine Botschaft kommt an. Sie trifft den Wunsch unzähliger

Selbstständiger nach einem ehrlicheren Weg zum Erfolg. Ein Jurymitglied brachte die Wirkung des Vortrags

auf den Punkt: „Es gab in meinen Augen bisher nur einen einzigen Experten in Europa für diese Art von

Positionierung. Nach diesem Vortrag ist mir klar, ab jetzt gibt es eine Nummer 2. Und das ist Dennis Sievers.“

Die Mission des Hamburger Business & Mindset Mentors Dennis Sievers ist es, Menschen zu befähigen, ein

Business aufzubauen, das sich echt anfühlt. Anstelle starrer Schablonen setzt er auf ganzheitliche Strategien

und seine selbst entwickelte Methode der „Runden Positionierung“. Er stellt die Persönlichkeit, die Werte und

das gesamte Können seiner Klienten in den Mittelpunkt. Mit seiner Erfahrung aus der Begleitung von über

200 Einzelklienten und dem Training von mehr als 1000 Menschen lebt er sein Motto: „Potenzial

Positionieren. Potenzial Leben.“.

Kontakt

Dennis Sievers

Dennis Sievers

Fuhlsbüttler Straße 792

22337 Hamburg

00491734374754



https://www.dennissievers.de

Bildquelle: Justin Bockey