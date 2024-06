Gartenbau Kassel & Hessen: REBA IMMOBILIEN GmbH erweitert Serviceportfolio: Gartenbau und Landschaftsbau mit umfassenden Erdarbeiten

Gartenbau Kassel & Hessen: Die REBA IMMOBILIEN GmbH ( www.bausanierung-kassel.de), ein bekanntes Bauunternehmen mit Sitz in Bad Sooden-Allendorf bei Kassel, erweitert ihr Dienstleistungsangebot im Bereich Gartenbau, Landschaftsbau und Erdarbeiten.

Das Unternehmen bietet jetzt auch professionelle Leistungen mit dem Minibagger im Raum Kassel und im Werra-Meißner-Kreis in Hessen an.

Als etablierter Partner für Bauprojekte in der Region unterstützt die REBA IMMOBILIEN GmbH ihre Kunden mit präzisen und effizienten Lösungen für unterschiedlichste Bauvorhaben. Mit modernster Technik und einem erfahrenen Team sorgt das Unternehmen für die erfolgreiche Umsetzung von Projekten in den Bereichen Gartenbau, Landschaftsbau und Erdarbeiten.

Leistungsübersicht für Gartenbau Kassel & Hessen:

Erdarbeiten mit dem Minibagger:

– Erdaushub: Präzises Ausheben von Baugruben für Fundamente, Teiche und andere Bauvorhaben.

– Freilegen von Außenwänden: Sorgfältiges Freilegen und Abdichten von Kellerwänden zur Vorbereitung von Sanierungsarbeiten.

– Planierung von Flächen: Gleichmäßiges Planieren von Baugrundstücken und Gartenflächen für eine optimale Nutzung.

– Vorbereitung für Pflaster- und Plattenverlegearbeiten: Fachgerechte Vorbereitung des Untergrundes für Pflasterarbeiten, um eine langlebige und stabile Basis zu gewährleisten.

Erdbau:

– Bodenabtrag und -auftrag: Fachmännische Abtragung und Aufschüttung von Bodenmassen zur Gestaltung von Baugrundstücken.

– Geländemodellierung: Anpassung und Gestaltung des Geländes nach individuellen Wünschen, inklusive Terrassierung und Böschungssicherung.

– Entwässerungsarbeiten: Installation von Drainagesystemen zur Vermeidung von Wasseransammlungen und Sicherstellung einer optimalen Bodenbeschaffenheit.

Landschaftsbau:

– Gartenbau und Grünflächengestaltung: Kreative und funktionale Gestaltung von Gärten und Grünflächen, abgestimmt auf individuelle Bedürfnisse.

– Wegebau: Anlegen von Wegen und Terrassen aus verschiedensten Materialien wie Naturstein, Beton oder Holz.

– Pflanzarbeiten: Fachgerechtes Pflanzen von Bäumen, Sträuchern und Blumenbeeten zur Verschönerung des Außenbereiches.

Die REBA IMMOBILIEN GmbH ist in zahlreichen Städten und Gemeinden im Raum Kassel und Werra-Meißner-Kreis aktiv, darunter Bad Emstal, Bad Karlshafen, Baunatal, Eschwege, Grebenstein, Hessisch Lichtenau, Kassel, Niestetal, Witzenhausen und viele mehr.

Die REBA IMMOBILIEN GmbH mit Sitz in Bad Sooden-Allendorf bei Kassel ist ein bekanntes Bauunternehmen im Raum Kassel und im Werra-Meißner-Kreis. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Bau- und Sanierungsdienstleistungen an und setzt dabei auf modernste Technik und fachliche Expertise, um Projekte effizient und erfolgreich umzusetzen.

Weitere Informationen: www.bausanierung-kassel.de

Über die REBA IMMOBILIEN AG: Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Durch den Einstieg der REBA IMMOBILIEN AG als 50%iger Gesellschafter bei der Vinson Metallbau GmbH werden auch Metallbauarbeiten aller Art umgesetzt.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

