Gartner Magic Quadrant: Episerver (Optimizely) wird “Leader” für Digital Experience Platforms 2021

Die zweite Auszeichnung in Folge im “Leaders”-Quadranten fußt auf der Produktvision von Optimizely im DXP-Markt sowie auf den jüngsten Akquisitionen des Unternehmens

Berlin, 03. Februar 2021_ Episerver (Optimizely), der führende Anbieter von Digital-Experience-Plattformlösungen, wurde im “Leaders Quadrant” der im Januar 2021 veröffentlichten Branchenstudie “Gartner Magic Quadrant for Digital Experience Platforms” eingestuft. Diese Auszeichnung folgt auf die Umfirmierung des Unternehmens in Optimizely sowie die Einführung des Optimization-as-a-Service-Angebots und des neuen Headless CMS.

Gartner bewertete 16 Anbieter, Episerver (Optimizely) wurde dabei erneut als Leader eingestuft – basierend auf der Produktvision des Unternehmens im DXP-Markt und den jüngsten Akquisitionen. Dazu zählen die Übernahmen des Content-Personalisierungs- und Content-Analyse-Unternehmens Idio (November 2019) als neuer Teil der Optimizely Intelligence Cloud, die des B2B-Commerce-Unternehmens Insite Software (Dezember 2019) sowie die von Optimizely im Oktober 2020 für Experience Optimization.

Das Content Management sowie die Digital-Commerce-, Digital-Marketing-, Personalisierungs- und Analysefunktionen von Episerver (Optimizely) ermöglichen es, digitale Erlebnisse im Rahmen von “Multi Experience Customer Journeys” für 9.000 B2C- und B2B-Unternehmen bereitzustellen und zu optimieren. Marken wie eBay, KLM, Toyota und Santander haben sich bereits für die DXP von Optimizely entschieden, um ihren Kunden die bestmöglichen digitalen Erlebnisse zu bieten und diese mit der notwendigen Flexibilität auf ihre gewünschten Geschäftsergebnisse auszurichten.

“Von Gartner zum zweiten Mal als Leader ausgezeichnet zu werden, ist für uns eine Ehre und bestätigt uns darin, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihr volles digitales Potenzial zu entfalten”, sagt Alex Atzberger, CEO von Episerver (Optimizely). “Statt auf Annahmen zu vertrauen, müssen Unternehmen zu einem datengetriebenen Ansatz übergehen, um einen hohen ROI für ihre digitalen Investitionen und die Content-Erstellung zu erzielen. Wir bei Optimizely konzentrieren uns deshalb auch weiterhin darauf, die modernste Digital-Experience-Plattform zu liefern, damit Marketer, Entwickler, Content Editoren und Produktteams herausragende Ergebnisse für ihr Unternehmen erzielen können.”

Der vollständige “Gartner Magic Quadrant”-Report für DXP 2021 steht hier kostenlos zum Download zur Verfügung.

Über Gartner Magic Quadrant

Das Qualitätssiegel “Gartner Magic Quadrant” steht für eine Reihe von weltweit anerkannten Marktforschungsberichten, die einen umfassenden Überblick über die Position von Marktteilnehmern in Relation zueinander erlaubt. Durch die grafische Aufbereitung und einheitliche Bewertungskriterien, zeigen die Studien auf einen Blick, ob und wie Technologieanbieter ihre Vision verfolgen und wie sie insgesamt abschneiden.

Gartner unterstützt keinen der Anbieter, keines der Produkte und keine der Dienstleistungen, die genannt werden und empfiehlt Technologieanwendern nicht ausschließlich die Anbieter mit den besten Bewertungen oder Auszeichnungen zu wählen. Die Veröffentlichung basiert auf der Meinung von Gartner als Forschungsorganisation und sollte nicht als verbindliche Aussagen ausgelegt werden. Gartner schließt jegliche zum Ausdruck gebrachte und implizite Gewährleistung hinsichtlich dieser Studie aus, inklusive Mangelgewährleistung und Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck.

Weitere Informationen zum Gartner Magic Quadrant gibt es hier.

Über Episerver (Optimizely)

Episerver (Optimizely) hat es sich zur Aufgabe gemacht, Marken dabei zu helfen, ihr digitales Potenzial zu entfalten. Mit der führenden Digital-Experience-Plattform (DXP) profitieren führende Digitalunternehmen von den notwendigen Tools und Insights, um datengestützt einzigartige Kundenerlebnisse zu schaffen. Die Entwicklung anspruchsvoller Lösungen war dabei noch nie so einfach.

Die über 900 Partner und 1100 Mitarbeiter von Optimizely unterstützen in Niederlassungen weltweit mehr als 900 Marken dabei, ihren Customer Lifetime Value zu steigern, Umsätze zu erhöhen und ihre Marken auszubauen – darunter Toyota, Santander, eBay, KLM oder Mazda.

Weitere Informationen unter: https://www.episerver.com/de/campaign/optimizely

