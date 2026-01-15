Gartner® Peer Insights™ „Voice of the Customer“ for CNAPPs 2025: Tenable als „Customers“ Choice“ ausgezeichnet

COLUMBIA, Md. – 15. Januar 2026 – Tenable® Holdings, Inc. (NASDAQ: TENB), das Unternehmen für Exposure-Management, wurde als einer von nur zwei Anbietern als „Customers“ Choice“ im Gartner® Peer Insights™ „Voice of the Customer“ for Cloud-Native Application Protection Platforms (CNAPPs) 2025 ausgezeichnet. Tenable führt die Auszeichnung, die ausschließlich auf Endanwenderbewertungen beruht, auf eine hohe Kundenzufriedenheit zurück – mit einer Gesamtbewertung von 4,8 von 5 Punkten und einer Bereitschaft zur Weiterempfehlung von 88 Prozent auf Basis von 71 Bewertungen (Stand Oktober 2025).

Tenable ist Marktführer im Bereich Exposure-Management, in dem Cloud-Security eine zentrale Rolle spielt. In einem Markt, der von fragmentierten Einzellösungen geprägt ist, schätzen Kunden die Tenable One Plattform insbesondere dafür, dass sie Silos aufbricht und Transparenz, Erkenntnisse und Maßnahmen über Cloud, KI, IT, Identitäten und OT hinweg vereinheitlicht. Flankiert von konstant hoher Kundenzufriedenheit hat Tenable gezeigt, dass ein ganzheitlicher Exposure-Management-Ansatz zu besseren Sicherheitsergebnissen führt.

„Für uns gibt es keine größere Bestätigung als die Stimme unserer Kunden“, so Eric Doerr, Chief Product Officer bei Tenable. „Wir sind überzeugt, dass diese Auszeichnung Ausdruck des tiefen Vertrauens ist, das unsere Kunden in Tenable setzen, wenn es darum geht, kritische Schwachstellen proaktiv zu identifizieren und zu schließen, bevor sie zu Sicherheitsvorfällen werden.“

Laut dem „Voice of the Customer“-Report erzielen Anbieter im oberen rechten „Customers“ Choice“-Quadranten in den Kategorien „User Interest and Adoption“ und „Overall Experience“ Bewertungen, die den Marktdurchschnitt erreichen oder übertreffen. Nachfolgend eine Auswahl an Kundenrezensionen zu Tenable in der CNAPP-Kategorie:

> „Unsere Erfahrungen mit Tenable sind ausgezeichnet. Die CNAPP- und Cloud-Security-Lösungen bieten umfassende Transparenz über unsere Cloud-Infrastrukturen hinweg und integrieren sich nahtlos in unsere bestehenden Workflows. Die Insights und der Automatisierungsgrad der Plattform haben unser Vulnerability-Management und unsere Compliance deutlich verbessert. Außerdem waren die Sales- und Account-Management-Teams von Tenable herausragend: reaktionsschnell, kompetent und wirklich an unserem Erfolg interessiert.“ – IT Security & Risk Management Associate, Softwarebranche

> „Tenable Cloud Security ist extrem einfach einzurichten und zu nutzen. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv, und man muss nicht lange suchen, da das Layout logisch und professionell gestaltet ist. Die Implementierung war mit wenigen Klicks erledigt und authentifizierte sich nativ mit unserer bestehenden Tenable One Plattform. Zudem können wir Daten aus dem Cloud-Bereich in das Exposure-Management einfließen lassen, was es uns ermöglicht, all unsere Assets auf einen Blick zu sehen. Besonders gefallen mir die Features „If You Only Have 5 Minutes“ und „Toxic Combinations“ – sie machen die Priorisierung und Behebung deutlich gezielter.“ – Director, IT Security and Risk Management, Bankenbranche

> „Tenable ist ein führendes Tool, ständig up to date, mit einer intuitiven und einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche.“ – Chief Information Security Officer, Handel

> „Es bietet klare Insights und starken Schutz für Cloud-Umgebungen. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv, die Einrichtung unkompliziert und die Reports sind detailliert.“ – IT Security & Risk Management Associate, Softwarebranche

Weitere Informationen zur Tenable One Exposure-Management-Plattform finden Sie unter: https://www.tenable.com/products/.

Gartner® definiert Cloud-Native Application Protection Platforms (CNAPPs) als eine einheitliche und eng integrierte Sammlung von Sicherheits- und Compliance-Funktionen, die auf den Schutz cloud-nativer Infrastrukturen und Anwendungen ausgelegt sind. CNAPPs kombinieren ein integriertes Set an proaktiven und reaktiven Sicherheitsfunktionen, darunter Artefakt-Scans, Sicherheitsleitplanken, Konfigurations- und Compliance-Management, Risikoerkennung und -priorisierung sowie verhaltensbasierte Analysen.

Gartner® Peer Insights™ zeichnet Anbieter aus, die in den Kategorien „Overall Experience“ und „User Interest and Adoption“ Bewertungen erzielen, die den Marktdurchschnitt erreichen oder übertreffen. Anbieter in diesem Quadranten werden hinsichtlich Vertriebserfahrung, Implementierungserfahrung, Supportqualität und Produktfähigkeiten bewertet.

Gartner® und Peer Insights™ sind Marken von Gartner®, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Die Inhalte von Gartner® Peer Insights™ spiegeln ausschließlich die Meinungen einzelner Endanwender wider, basierend auf deren eigenen Erfahrungen. Sie sind nicht als Tatsachenfeststellungen zu verstehen und repräsentieren nicht die Ansichten von Gartner® oder seinen Tochtergesellschaften. Gartner® unterstützt keine der in diesen Inhalten genannten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und übernimmt keinerlei Garantie – weder ausdrücklich noch stillschweigend – hinsichtlich der Genauigkeit oder Vollständigkeit dieser Inhalte, einschließlich jeglicher Garantien zur Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Tenable

Tenable®, das Unternehmen für Exposure-Management, identifiziert und schließt Sicherheitslücken, die den Wert, die Reputation und die Vertrauenswürdigkeit von Unternehmen gefährden. Die KI-gestützte Exposure-Management-Plattform von Tenable bietet umfassende Sichtbarkeit und handlungsrelevante Erkenntnisse entlang der gesamten Angriffsfläche und ermöglicht es Unternehmen, sich vor Cyberangriffen zu schützen – von IT-Infrastrukturen über Cloud-Umgebungen bis hin zu kritischen Infrastrukturen und allen dazwischenliegenden Bereichen. Rund 44.000 Kunden weltweit verlassen sich auf Tenable, wenn es darum geht, Sicherheits- und Geschäftsrisiken zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie auf de.tenable.com.

