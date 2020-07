Gartner: Snow Software als “Leader” für SAM-Tools ausgezeichnet

Höchstpunktzahl für Vollständigkeit und Umsetzung der Unternehmensvision

Stuttgart/Stockholm/Austin- 29. Juli 2020 – Snow Software, der weltweit führende Anbieter von Technology-Intelligence-Lösungen, gibt bekannt, dass das Unternehmen durch Gartner zum dritten Mal in Folge als führend im “Magic Quadrant für Software-Asset-Management-Tools (SAM)” ausgezeichnet wurde. Snow erzielte die Höchstpunktzahl sowohl für die Vollständigkeit seiner Vision als auch die Fähigkeit zu deren vollständiger Umsetzung.

“Wir freuen uns, dass Gartner uns erneut als Leader bestätigt”, sagt Vishal Rao, Präsident und CEO von Snow. “Grundlegende Veränderungen in der Weltwirtschaft zwingen Unternehmen dazu, Ausgaben zu minimieren, Kosten zu optimieren und den Nutzen ihrer Technologien besser zu erfassen. Gleichzeitig stellen komplexe hybride Umgebungen neue Herausforderungen für das Technologiemanagement dar. Aus diesem Grund hat Snow das Software-Asset-Management, SaaS-Management und Cloud-Management in einer einzigen Plattform zusammengeführt, um unseren Kunden die Transparenz zu bieten, die sie für ihre strategischen Entscheidungen benötigen.”

Die SAM-Technologien von Snow, “Snow Licence Manager” und “Snow Inventory”, bilden die Grundlage der Technology-Intelligence-Plattform. Sie bieten einen umfassenden Überblick über die Software-, Cloud- und Hardware-Assets, die in einer Organisation verwendet werden. IT- und Unternehmensleiter erhalten wichtige Erkenntnisse, die sie zur Kostenkontrolle, Risikomanagement, in Audits oder für eine funktionierende Compliance benötigen.

Laden Sie hier ein kostenloses Exemplar des Gartner Magic Quadrant für Software-Asset-Management-Tools herunter: https://go.snowsoftware.com/2020_GartnerSAMMQ_English.html

Haftungsausschluss Gartner:

Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Research-Publikationen dargestellt sind – und empfiehlt Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Gartner Research-Publikationen bestehen aus den Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner und sind nicht als Tatsachenaussagen zu verstehen. Gartner lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich aller Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Snow Software verändert die Art und Weise, wie Unternehmen die Nutzung und den Verbrauch von Technologien erfassen und verwalten. Unsere Technology-Intelligence-Plattform ermöglicht Unternehmen eine umfassende Transparenz und weitreichende Erkenntnisse über Software, SaaS, Hardware und Cloud Anwendungen. Mit Snow können IT-Leiter ihre Ressourcen effizient einsetzen, die Performance verbessern und operative Agilität in einer hybriden Welt schaffen. Um mehr über Snow zu erfahren, besuchen Sie www.snowsoftware.com

