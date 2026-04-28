GASAG Solution Plus transformiert Bestandsbau mittels Hybridheizung.

GASAG Solution Plus nimmt eine Hybridheizung für ein Mehrfamilienhaus der Gewobag in Betrieb. Damit spart die Immobilie in der Winterfeldtstraße jährlich 21,6 Tonnen CO2 ein und wird den gesetzlichen Anforderungen gerecht. Die Hybridheizung setzt sich aus einer Luftwärmepumpe mit einer Leistung von 45 Kilowatt und einem Gas-Spitzenlastkessel zusammen. Die Luftwärmepumpe übernimmt die Hauptlast, sodass der Kessel nur bei erhöhten Bedarfsspitzen und an sehr kalten Tagen anspringt. Das macht das Heizsystem besonders effizient und erhöht den Anteil erneuerbarer Energien auf 70 Prozent.

Das Mehrfamilienhaus aus den 1970er Jahren repräsentiert den Großteil des Berliner Baubestandes und kann exemplarisch für weitere Energieprojekte dieser Art angewendet werden. Die energetische Ertüchtigung funktioniert ohne Sanierung und tiefgreifende Umbauten, ist sozialverträglich und benötigt wenig Platz.

Die Planungs- und Ausführungszeit ist daher vergleichsweise gering. Mit einem schallgedämmten Gehäuse wird sichergestellt, dass die Anwohnerinnen und Anwohner auch akustisch kaum etwas von der Wärmepumpe im Innenhof mitbekommen. Ein Pufferspeicher sorgt zudem für eine längere Laufzeit der Wärmepumpe.

Matthias Prennig, Leiter Vertrieb, GASAG Solution Plus betont: „Das Projekt Winterfeldtstraße ist ein vergleichsweise kleines Projekt mit großer Wirkung. GASAG Solution Plus und Gewobag zeigen, dass die GEG-konforme Ertüchtigung von Bestandsbauten zu marktgerechten Preisen möglich ist. Damit ist das Projekt die ideale Blaupause für die Transformation des Berliner Immobilienbestandes, für den nur eine

dezentrale Wärmeversorgung in Betracht kommt.“

„Auch bei diesem gemeinsamen Projekt der GASAG Solution Plus und der Gewobag ED beweisen wir:

Bestandsmodernisierung kann sozialverträglich, flächen- und klimaschonend sein, ohne die Mieterinnen und Mieter finanziell zu überfordern“, so Martin Mahlberg, kaufmännischer Geschäftsführer, Gewobag ED Energie- und Dienstleistungsgesellschaft mbH. „Ein weiteres innovatives Projekt mit der GASAG

Solution Plus.“

Die GASAG Solution Plus, ein Unternehmen der GASAG-Gruppe, hat sich der grünen Wärme-, Kälte- und Energie-versorgung verschrieben. Der Energiedienstleister entwickelt mit seinen Kunden maßgeschneiderte Pläne, um ihren individuellen Weg in eine fossilfreie Zukunft jetzt schon zu gehen. Die GASAG Solution Plus ist Profi in Sachen Energiekonzepte: sie plant und realisiert verlässlich und termingerecht und hält langfristig Versorgungsverspre-chen. Weitere Informationen auf www.gasag-solution.de

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GASAG Solution Plus

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Ernst-Thälmann-Straße 77

14532 Kleinmachnow

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