Gastro Piraten startet KI-Vertriebsschulung

Zwölfwöchige, synchrone Online‑Weiterbildung für Verkaufskompetenz; Arbeitgeber können über das Qualifizierungschancengesetz Lohnkosten erstattet bekommen.

Letschin, 24. Juni 2026 – Gastro Piraten startet das Programm „Vertriebskompetenz im Gastgewerbe mit Digitalisierung und KI“, eine zwölfwöchige, vollständig synchrone Online‑Weiterbildung mit 420 Unterrichtseinheiten, die Betrieben ermöglicht, gemäß Qualifizierungschancengesetz einen Großteil der Lohnkosten für teilnehmende Mitarbeiter erstattet zu bekommen. Die Maßnahme ist gezielt auf die seit Januar 2026 verschärften Förderkriterien der Bundesagentur für Arbeit ausgerichtet und bietet kleinen Gastrobetrieben besonders hohe Bewilligungssicherheit.

Die seit dem 1. Januar 2026 verschärfte Prüfungsroutine der Bundesagentur für Arbeit macht klar, dass reine Selbstlernkurse ohne feste Präsenzzeiten zunehmend nicht mehr als förderfähig anerkannt werden. Vor diesem Hintergrund hat Gastro Piraten sein neues Schulungsangebot so konzipiert, dass der Unterricht in Echtzeit mit Live‑Dozent und festen Unterrichtszeiten erfolgt und der weiterbildungsbedingte Arbeitsausfall lückenlos dokumentiert wird. Träger der Maßnahme ist das AZAV‑zertifizierte Institut BFD (Deutsches Institut für berufliche Fortbildung und Digitalisierung); Gastro Piraten ist dort als Fachexperte registriert und übernimmt die fachliche Verantwortung, während das Institut die formale Zertifizierung und die Förderabwicklung sicherstellt.

Das Programm verbindet klassisches Verkaufshandwerk mit dem praktischen Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Vermittelt werden Verkaufspsychologie, Gesprächsführung, Einwandbehandlung, Cross‑ und Up‑Selling, Preispsychologie sowie Digitalmarketing; jeweils ergänzt durch konkrete KI‑Werkzeuge zur Gästeanalyse, Forecasting, Bewertungssteuerung und Content‑Erstellung. Die Teilnehmenden erarbeiten im Verlauf der Maßnahme eine unmittelbar umsetzbare Vertriebsstrategie für ihren Betrieb. Zielgruppe sind sozialversicherungspflichtig Beschäftigte aus Hotellerie, Gastronomie und Tourismus – vom Servicemitarbeiter bis zur Führungskraft.

Finanziell entlastend wirkt die Förderung deutlich: Die Bundesagentur für Arbeit kann während der Weiterbildung bis zu 75 Prozent der Gehaltskosten für Unternehmen mit ein bis 49 Mitarbeitern erstatten; bei 50 bis 499 Mitarbeitern sind es 50 Prozent und ab 500 Mitarbeitern 25 Prozent. Antragsteller ist der Arbeitgeber; der Antrag läuft über den Arbeitgeber‑Service der Agentur für Arbeit und sollte einige Wochen vor Kursbeginn gestellt werden. Die Zusammenarbeit mit dem AZAV‑zertifizierten Institut minimiert den bürokratischen Aufwand für die Betriebe.

„Die meisten Restaurants verschenken jeden Tag Umsatz an der Theke und am Tisch, nicht weil das Produkt fehlt, sondern weil aktiver Verkauf nie gelernt wurde“, erklärt René Kaplick, Gründer und Geschäftsführer von Gastro Piraten. „Mit unserer Schulung und dem gezielten Einsatz von KI‑Tools schaffen wir die Voraussetzungen, damit Gastronomiebetriebe nachhaltig mehr Umsatz erzielen und gleichzeitig die Belegschaft gezielt weiterqualifizieren. Wer die Fördermöglichkeiten 2026 nicht nutzt, lässt Geld liegen, das ihm zusteht.“

René Kaplick verbindet als gelernter Koch mit Stationen auf gehobenem Niveau und als Kaufmann operative Erfahrung mit betriebswirtschaftlichem Know‑how. Seit 2010 hat Gastro Piraten mehr als 5.600 Mandate im deutschsprachigen Raum betreut; diese Doppelperspektive prägt das Schulungsprogramm und sorgt für praxisnahe, branchenspezifische Inhalte ohne Theorieüberfrachtung. Das Modul ist Teil einer größeren Verbundmaßnahme mit einzeln buchbaren Bausteinen und wird fortlaufend an die Bedürfnisse der Branche angepasst.

Betriebe, die ihre Förderfähigkeit prüfen oder einen Platz sichern möchten, finden weitere Informationen und die Terminbuchung über das Buchungswidget von Gastro Piraten: https://widgets.gastro-piraten.de/widget/booking/0JwmbLkUyBmQTer6wyhb

Gastro Piraten ist eine auf das Gastgewerbe spezialisierte Beratung mit Sitz in Brandenburg. Seit 2010 unterstützt das Team Gastrobetriebe in den Bereichen Beratung, Buchhaltung, Marketing und Digitalisierung. Gründer René Kaplick vereint gastronomische Praxis mit kaufmännischer Erfahrung und ist Partner der DEHOGA; das Unternehmen war bereits in Formaten von SAT.1, RTL, MDR und ZDFinfo vertreten.

Kontakt für Rückfragen:

René Kaplick

http://www.gastro-piraten.de/, 030 20459787, kontakt@gastro-piraten.de

Gastro Piraten ist eine auf das Gastgewerbe spezialisierte Beratungsfirma mit Sitz in Brandenburg, die seit 2010 Gastrobetriebe in den Bereichen Beratung, Buchhaltung, Marketing und Digitalisierung unterstützt. Unter der Leitung von Gründer René Kaplick entwickelt das Team praxisnahe Weiterbildungs- und Beratungsangebote, die operative Gastronomieerfahrung mit betriebswirtschaftlichem Know‑how verbinden.

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