Gastronomie Bedarf, der Ihren Betrieb optimal unterstützt

Hygienische Standards gelten für Restaurants, Imbissstände, Foodtrucks und überall, wo es Essen zum Mitnehmen gibt. Aus diesem Grund gibt es den Gastronomie Bedarf, der als Ergänzung zu guten Lebensmitteln gilt. Die Kundschaft achtet sehr darauf, ob alles sauber und rein ist. Unsere Hygieneartikel bieten zuverlässigen Schutz für Gastwirte und alle Besucher.

Was sind die Besonderheiten und Vorzüge, die den Gastronomie Bedarf auszeichnen?

Es gibt fünf gute Gründe, warum zusätzlicher Gastronomie Bedarf wichtig ist

Damit ein Restaurant, ein Imbissstand oder ein Foodtruck gut funktionieren, sind viele Hilfsmittel im Einsatz. Handtuchspender und Toilettenpapier, Müllsäcke, Reinigungs- und Geschirrspülmittel, Kochmützen und Lätzchen und Handschuhe sind einige Beispiele. Wir haben für Sie fünf Argumente zusammengestellt, die im Gastrobetrieb bedeutsam sind:

-Handtuchspender und Toilettenpapier für Hygiene auf der Toilette

-Müllsäcke als Sammelstelle für alle Abfälle

-Reinigungs- und Geschirrspülmittel als Grundlage für die hygienisch saubere Küche

-Kochmützen und Lätzchen für das Personal in der Küche

-Handschuhe für die Küche und das Reinigungsteam

Handtuchspender und Toilettenpapier für Hygiene auf der Toilette:

Gaststätten, Restaurants und auch zahlreiche Imbissbetriebe haben Toilettenräume für Ihre Gäste. Der Falthandtuchspender liefert bei Benutzung hygienisch sauberes Papier in einzelnen Portionen. 3-lagiges Toilettenpapier von ausgezeichneter Qualität ist komfortabel für die Besucher beim Toilettengang.

Müllsäcke als Sammelstelle für alle Abfälle:

Der schwarze Müllsack ist in der Küche, am Imbissstand oder im Foodtruck unverzichtbar. Auf engem Raum ist es besonders wichtig, bei allen Abläufen Ordnung zu halten. Unser Müllsack ist stark und reißfest, mit großem Fassungsvermögen für jeglichen Unrat. Gut verschließbar können alle Abfälle problemlos aus der Küche entsorgt werden.

Reinigungs- und Geschirrspülmittel als Grundlage für die hygienisch saubere Küche:

Duftende Reiniger, Oberflächen-Alkoholreiniger und Fettlöser sorgen für Sauberkeit in der Küche. Bei den Küchengeräten leisten Entkalker und Backofenreiniger wichtige Dienste, damit alles reibungslos funktioniert. Spülmaschinenreiniger und Geschirrspülmittel sind die Basis dafür, dass Geschirr und Gläser sauber sind.

Kochmützen und Lätzchen für das Personal in der Küche:

Die Kochmütze aus unserem Sortiment ist ein entscheidender Schutz gegen fettiges Haar beim Kochen. Das Lätzchen mit Kopföffnung lässt sich bequem überstreifen und sitzt perfekt. Damit sind die Mitarbeitenden in der Küche für den Job am Herd bestens ausgerüstet.

Handschuhe für die Küche und das Reinigungsteam:

Beim Zubereiten von schmackhaften Speisen sind Handschuhe für die Hygiene sehr wichtig. Das Gleiche gilt für Reinigungsarbeiten in der Küche und auf den Toiletten. Die sauberste Lösung sind Einmalhandschuhe, die nach dem Gebrauch sofort entsorgt werden.

Hilfreicher Gastronomie Bedarf für Ihr Restaurant und Food to Go

Kunden von Restaurants und Imbissständen für Food to Go erwarten zum guten Essen auch Sauberkeit. Das gilt für die Küche genauso wie für das Geschirr und die Gläser. Wer die Toiletten besucht, achtet auch hier auf hygienische Reinlichkeit in den Räumen und Waschbecken. Die Artikel aus dem Gastronomie Bedarf von Super8Pack sind Ihr Garant für hygienisch reine Betriebe.

Bei Super8Pack finden Sie alles an Verpackungen und Gastrobedarf, dass Sie für den laufenden Betrieb benötigen. Schaumstoffverpackungen, Suppenschalen, Aluschalen, Trinkbecher und noch viel mehr finden Sie in unserem Angebot! Für jeden Einsatz – vom Imbiss bis zu einer örtlichen Großveranstaltung – finden Sie das richtige Produkt. Super8Pack bietet Ihnen sowohl herkömmliche Plastik- und Aluverpackungen also auch trendige Papier- und biologisch abbaubare Verpackungen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht Ihnen günstige und funktionierende Lösungen anzubieten.

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