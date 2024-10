Gastronomie-Studie: Aperol ist das Lieblingsgetränk der Deutschen 2024

Im Vergleich zum Vorjahr führt der Aperitif Aperol die Getränketrends an, gefolgt von alkoholfreiem und lokalem Bier

Champagner und Kräuterliköre verlieren bei den Deutschen an Beliebtheit

Frankfurt, 24. Oktober 2024_ CGA by NIQ, ein weltweit führendes Daten- und Informationsunternehmen, analysiert in seinem „On Premise Consumer Pulse Report“ regelmäßig Trends und Entwicklungen in der Gastronomie. Die Ergebnisse vom April 2024 zeigen für Deutschland einen Wandel bei den Lieblingsgetränken in Bars, Kneipen und Restaurants: Der Aperitif Aperol verzeichnet einen Beliebtheitszuwachs von +9 Prozent.

Champagner und Kräuterliköre liegen weniger im Trend

Nicht nur Aperol, sondern auch alkoholfreie Biere bzw. Biere mit geringem Alkoholgehalt punkten in diesem Jahr bei den Verbrauchern. Sie verzeichnen ebenfalls einen Zuwachs von +9 Prozent. Neben der Tatsache, dass die Verbraucher offenbar gesündere, weniger alkoholhaltige Alternativen bevorzugen, geht der Getränketrend beim Ausgehen in Deutschland auch zu mehr Regionalität: Lokale Biere verzeichnen ein Plus von 8 Prozent.

Umgekehrt ist bei einigen Getränkekategorien ein Rückgang des Trendstatus zu verzeichnen. Kräuterliköre haben mit -9 Prozent deutlich an Beliebtheit eingebüßt und auch Champagner, einst fester Bestandteil festlicher Anlässe, ist mit einem Rückgang von -8 Prozent nicht mehr en vogue. Weitere Kategorien, die an Beliebtheit verloren haben, sind Wodka (-7 Prozent), Tequila (-5 Prozent) und Cremeliköre (-5 Prozent).

Trend geht zu leichteren, vielseitigeren Getränken

Aperol punktet nicht nur als reiner Aperitif, sondern auch als Mixgetränk. Als Aperol Spritz baut er seine Position als Trendcocktail weiter aus und kann im Vergleich zum Vorjahr ein enormes Wachstum von +20 Prozent verzeichnen. Ebenfalls sehr beliebt ist Lillet Wild Berry mit einem Plus von 13 Prozent. Diese Ergebnisse deuten auf eine Vorliebe der Konsumenten für erfrischende und leichte Cocktails hin, während Zombie und White Russian an Bedeutung verlieren.

Für Gastronomen und Getränkemarken bieten die Ergebnisse die Möglichkeit, ihr Angebot an die Vorlieben der Verbraucher anzupassen. Die wachsende Beliebtheit von Aperol und alkoholfreiem Bier bzw. Bier mit niedrigem Alkoholgehalt deutet auf einen Trend hin zu leichteren, vielseitigeren Getränken, die gesundheitsbewusste Verbraucher ansprechen. Die Berücksichtigung aktueller Verbraucherpräferenzen erhöht damit nicht nur die Kundenzufriedenheit und steigert den Umsatz, sondern kann auch eine breitere Bevölkerungsgruppe ansprechen.

Nachdem bereits die Fußball-Europameisterschaft 2024 mit Live-Übertragungen eine gute Möglichkeit zur Umsatzsteigerung bot, folgt mit den Olympischen Spielen in Paris vom 26. Juli bis 11. August das nächste Highlight: 74 Prozent der Befragten planen, das Sportereignis zu verfolgen, 21 Prozent davon wollen dies in einer Bar oder Kneipe tun. Interessanterweise kann Aperol hier nicht punkten: Mit 51 Prozent dominiert an dieser Stelle das klassische Bier.

Bilal Kaddouri, Client Solutions Director – Deutschland von CGY by NIQ, sagt: „Um auf dem sich schnell entwickelnden deutschen Hotel- und Gaststättenmarkt erfolgreich zu sein, ist es entscheidend, die sich verändernden Verbraucherpräferenzen zu verstehen und zu berücksichtigen. Die neuesten Trends zeigen eindeutig eine Verlagerung hin zu leichteren, gesundheitsbewussteren Getränken. Markenhersteller und Gastronomen, die sich diese Erkenntnisse zu Nutze machen, haben gute Chancen auf ein erfolgreiches Geschäft. Letztendlich können die Akteure der Branche nicht nur die Bedürfnisse der Verbraucher befriedigen, sondern auch das Wachstum und die Innovation innerhalb der Branche fördern, indem sie sich an diese sich verändernden und zunehmend differenzierten Vorlieben anpassen.

Über die Studie

Der monatlich erscheinende „On Premise Consumer Pulse Report“ beleuchtet das Konsumverhalten der Verbraucher. Der Fokus liegt dabei auf dem Besuch von Bars und Restaurants in Deutschland. Der vorliegende Bericht stammt aus dem April 2024 und greift auch aktuelle Themen wie die Olympischen Spiele 2024 in Paris auf.

Laden Sie den Bericht hier kostenlos herunter und kontaktieren Sie Bilal Kaddouri, Client Solutions Director Deutschland, um mehr über die Möglichkeiten der Verbraucherforschung bei CGA by NIQ zu erfahren.

Über CGA by NIQ

CGA by NIQ liefert aussagekräftige On-Premise-Verbraucherdaten, die den erfolgreichsten Lebensmittel- und Getränkemarken der Welt neue Wachstumsmöglichkeiten aufzeigen. Mit mehr als 30 Jahren erstklassiger Forschung, Daten und Analysen bietet CGA by NIQ den kompletten Überblick.

CGA by NIQ arbeitet mit Lebensmittel- und Getränkelieferanten, Markeninhabern, Großhändlern, staatlichen Stellen, Gaststätten, Bars und Restaurants zusammen, um die Zukunft des On Premise-Erlebnisses zu bewahren und gestalten. Mit dem umfangreichsten und präzisesten Messungen und deren Erkenntnisse bietet CGA by NIQ einen Wettbewerbsvorteil, um erfolgreiche Strategien für On Premise-Unternehmen zu entwickeln.

