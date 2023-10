Gastroutine transformiert die Gastronomie Ausbildung

Die Zukunft der Gastronomie-Schulung – Nano-Learning-Plattform: Effektive Schulung für Gastronomie-Mitarbeiter, praxisnah und effizient.

Berlin, xy. Oktober 2023 – Die Routine Group GmbH stellt ihre Nano-Learning-Plattform Gastroutine vor, die Gastronomiebetrieben eine effiziente Schulungsmöglichkeit für ihre Mitarbeiter bereitstellt. Gelauncht im September 2023, reagiert Gastroutine auf den Personalmangel in der Gastronomiebranche, indem sie digitale und umfassende Schulungskurse in Deutsch und Englisch anbietet.

In Form eines Grundkurses ermöglicht die benutzerfreundliche Plattform den Aufbau von Grundwissen rund um Umgangsformen oder die Erweiterung von Soft Skills in praktischen und kurzen Lerneinheiten von bis zu 3 Minuten. Je nach Lerngeschwindigkeit vermittelt der Kurs in maximal 4 Stunden anschaulich alle praxisnahen Themen, unter anderem in kurzen Videosequenzen. Die Kürze der Einheiten verschafft der Plattform ihre Definition als sogenannte „Nano-Learning-Plattform“, die von allen gängigen Endgeräten zugänglich ist.

Im Anschluss an den Grundkurs erhalten Kursteilnehmer 40 Prüfungsfragen, die sich an den IHK-Prüfungsfragen für Restaurantfachleute orientieren. Nach erfolgreichem Abschluss wird allen Teilnehmern ein Zertifikat ausgehändigt. Während die Kurse aktuell auf Deutsch und Englisch verfügbar sind, sind weitere Sprachen bereits in Planung.

Die Idee zur Entwicklung von Gastroutine entstand vor dem Hintergrund eines drängenden Problems: Aushilfen können aktuell nicht effektiv eingelernt werden. Während es früher möglich war, sie im laufenden Geschäft einzuarbeiten, ist dies aufgrund des heutigen Fachkräftemangels nicht mehr umsetzbar und führt vermehrt zu Stress für alle Beteiligten. Gastroutine bietet eine Lösung für diese Herausforderung und zielt auf ein umfassendes Verständnis in der Gastronomie ab.

Benjamin Becker, Co-Founder und Co-CEO von Gastroutine, erklärt: „Wir setzen neue Maßstäbe in der digitalen Gastronomieschulung. Unsere Plattform ermöglicht eine zeitgemäße Weiterbildung in der Gastronomie und richtet sich in erster Linie an Unternehmer und Personalleiter, die ungelerntes Personal und Fachkräfte auf ein vergleichbares Wissensniveau heben wollen.“

Die Nano-Learning-Plattform erhält bereits positive Resonanz. So betont Stephanie Christ, Beauftragte Aus- und Weiterbildung bei Schwitzer’s Hotel am Park, Waldbronn: „Durch Gastroutine können wir die Einarbeitung für neue Mitarbeitende im Service effizient und erfolgreich gestalten und sicherstellen, dass kein wichtiges Detail übersehen wird. Als Hotel mit mehreren Gastronomiebetrieben und einer vielfältigen Belegschaft mit zahlreichen Quereinsteigern und unterschiedlichen Sprachkenntnissen ist diese E-Learning-Plattform eine herausragende Unterstützung, die wir auch in Zukunft in unsere Einarbeitungsstrategie einsetzen werden.“

Hinter der Plattform steckt neben Benjamin Becker – selbst Gastronom und langjährig in der Sternegastronomie tätig – Christian Thum, der als erfahrener Gründer mehrerer Firmen wertvolles Know-How in Business-Strategien mitbringt. Mit dem langfristigen Ziel, ein Branchenportal für Arbeitgeber und Arbeitnehmer aufzubauen, um die Vernetzung zu erleichtern, wollen die beiden Gründer den Fachkräftemangel in der Gastronomie verringern und gleichzeitig die Qualität der Ausbildung steigern.

Über Routine Group GmbH

Die Routine Group GmbH ist das Unternehmen hinter Gastroutine, einer Nano-Learning-Plattform für die Gastronomiebranche. Gastroutine bietet Schulungsinhalte und Tools für Gastronomiebetriebe und ihre Mitarbeitenden. Die Plattform wurde im September 2023 gelauncht und verbessert durch kurze und effiziente Schulungseinheiten die Weiterentwicklung von Mitarbeitern in der Branche. Weitere Informationen finden Sie auf www.gastroutine.de

