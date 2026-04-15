GBE brokers übernimmt Kunden der JFD Group Ltd („JFD Brokers“) in Form eines Asset Deals

GBE brokers Ltd. baut seine Position im deutschsprachigen Finanzmarkt weiter aus.

Hamburg, 14.04.2026 – GBE brokers Ltd. baut seine Position im deutschsprachigen Finanzmarkt weiter aus: Im Zuge eines Asset Deals übernimmt GBE brokers nahezu alle Kunden und Vermittlungsstrukturen der JFD Group Ltd., die unter der Marke JFD Brokers aktiv ist. Der Deal umfasst Kundengelder in achtstelliger Höhe sowie eine vierstellige Anzahl an Konten. Auch Teile des bestehenden Teams wechselt zu GBE brokers.

Mit dem Übergang zu GBE brokers bekommen die Kunden Zugang zu optimierten Konditionen und einem breiteren Angebot an Handelsplattformen. Neben dem MetaTrader 4 und MetaTrader 5 bietet GBE brokers auch den Handel über TradingView an. Durch die Übernahme aller wichtigen Vermittler bleiben die wichtigsten Partnerschaften bestehen. Dazu kommt ein deutschsprachiger Support direkt aus der Niederlassung in Hamburg. Kurze Wege, feste Ansprechpartner, schnelle Reaktionen – Dinge, die im Alltag oft den Unterschied machen.

GBE brokers zählt zu den am besten bewerteten Brokern im deutschsprachigen Raum und hat sich sowohl bei privaten als auch institutionellen Kunden ein hohes Maß an Vertrauen erarbeitet. Ein wichtiger Punkt dabei: die Verwahrung der Kundengelder. Diese liegen getrennt vom Unternehmensvermögen auf segregierten Konten bei der Commerzbank AG, einer der führenden Banken Deutschlands. Darüber hinaus greift die gesetzliche Einlagensicherung im Rahmen der standardisierten Regulierung. Für Guthaben bis 300.000 EUR besteht zusätzlich ein weiterer Schutz über Lloyd’s of London.

„GBE brokers stärkt mit dieser Transaktion die Marktführerschaft als MetaTrader-Broker in Deutschland“, sagt Ben-Florian Henke, Eigentümer der GBE brokers Ltd. „Wir sind stolz, unser Wachstum nun auch über eine anorganische Transaktion beschleunigen zu können. Dies ist die bisher größte Übernahme für GBE brokers seit Bestehen des Unternehmens.“

Haftungsausschluss

Trade verantwortungsvoll: CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76,97% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Risikohinweis

Forex und CFD Trading ist spekulativ und daher nicht für jeden Investor geeignet. GBE brokers Ltd. bietet Margin Trading an. Gehebelte Produkte können sich sowohl zu deinem Nachteil als auch zu deinem Vorteil auswirken. Du solltest dir aller Risiken bewusst sein und nicht mehr Kapital einsetzen als du dir leisten kannst zu verlieren. Bevor du ein Konto eröffnest, lies bitte unsere Risikohinweise und unsere AGBs.

GBE brokers zählt zu den führenden deutschen Forex- und CFD-Brokern und bietet privaten wie institutionellen Kunden über 1.000 CFD Handelsinstrumente – von Forex und Metallen über Aktien, Futures und Indizes bis hin zu Kryptowährungen und Rohstoffen auf CFD-Basis. Diese lassen sich über die beliebten Handelsplattformen MetaTrader 4, MetaTrader 5 sowie TradingView handeln.

Seit der Gründung im Jahr 2014 steht bei GBE brokers der Kunde im Mittelpunkt. Unser Anspruch ist es, nicht nur moderne Handelstechnologie bereitzustellen, sondern echte Unterstützung zu bieten – persönlich, kompetent und auf Augenhöhe.

Ein zentrales Qualitätsmerkmal ist der erstklassige deutschsprachige Kundensupport mit Sitz in Hamburg. Ergänzt wird dieser durch modernste Handelsplattformen, attraktive Konditionen sowie ein hohes Maß an Sicherheit für das Kundenkapital.

Regulatorisch ist GBE brokers durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) lizenziert und wird zudem von der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) reguliert. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich auf Zypern, ergänzt durch eine Niederlassung in Deutschland sowie eine Repräsentanz in Dubai, was die internationale Ausrichtung und die Nähe zu den Kunden unterstreicht.

Firmenkontakt

GBE brokers Ltd.

Sebastian Schenk

Große Elbstr. 145B

22767 Hamburg

+49 40 605 90 10 40



https://gbebrokers.com/

Pressekontakt

GBE brokers Ltd.

Sebastian Schenk

Große Elbstr. 145B

22767 Hamburg

+49 40 605 90 10 35



https://gbebrokers.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.